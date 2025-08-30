メインコンテンツへスキップ
An Android phone screen.

MacからAndroidをリモートで操作する方法: ステップバイステップガイド

Robert Pleasant
所要時間 4分
更新済み
今日の労働力がモバイル化する中、多くの従業員がお気に入りのモバイルデバイスで働き始めています。それが効率と生産性を向上させた一方で、ITチームにとって新たな課題も生まれました。それは、複数のオペレーティングシステムにわたる異なるデバイスをリモートで管理することです。

幸いなことに、リモートアクセスソリューションがその答えを提供しています。リモートで従業員の電話をコンピュータからアクセスし制御することで、ITサポートエージェントはリモート従業員に直接サポートとトラブルシューティングを提供できます。

例えば、ITエージェントがMacコンピュータを使用している場合、従業員のAndroidに接続できますか？Splashtopのようなソフトウェアの助けを借りれば、彼らも確実に恩恵を受けることができます。

探ってみましょう。

AndroidをMacからリモートコントロールできますか？

できます！AndroidフォンとMacコンピュータは異なる会社のオペレーティングシステムで構築されていますが、Splashtopのようなソフトウェアを使用してMacからAndroidをリモートでアクセスおよび管理することができます。

リモートアクセスとサポートは強力なトラブルシューティングツールであり、ITサポートエージェントはそれを使ってリモートデバイスを直接制御できます。Splashtopを使えば、ITは無人のAndroidデバイス（IoTデバイスを含む）にアクセスして管理されたデバイスをリモートでサポートでき、ITチームはエンドユーザーが有人アクセスを通じて助けを求めた瞬間に他のAndroidデバイスをサポートできます。

従業員もリモートアクセスソフトウェアを使用して、コンピュータから作業中に電話の情報やアプリにアクセスしたり、電話からファイルを転送したりできます。理由に関係なく、Splashtopを使用すると、デバイスの互換性に関係なく、コンピュータから電話にリモートで簡単にアクセスできます。

Macを使用してAndroidデバイスにリモートでアクセスし、制御する簡単なステップ

MacからAndroid電話にリモートアクセスしてコントロールするのは、適切な技術を使えば驚くほど簡単です。有人サポートの場合、Splashtopを使用してAndroidデバイスに接続するのは4つの簡単なステップで行えます：

  1. MacコンピュータにSplashtop Businessアプリをインストール

  2. 支援を求めるエンドユーザーに、AndroidデバイスにSplashtop SOSアプリをインストールさせてください。

  3. エンドユーザーはSplashtopを開き、ITエージェントに渡す9桁のコードを生成します

  4. ITサポートエージェントは、Macコンピュータでコードを入力してリモート接続を開始します。

That’s all it takes — once you enter the code, you’re connected and can remotely control the Android デバイス from a Mac computer.

Splashtop also enables 無人アクセス: to Android devices, so IT technicians can monitor and support managed devices at any time, even without an end-user present. 無人のAndroidアクセスの場合

  1. MacコンピュータにSplashtop Businessアプリをインストールします

  2. 管理されたAndroidデバイスにSplashtop Streamerをインストール

  3. Splashtop Businessアプリを開いて、ドロップダウンリストからAndroidデバイスをクリックしてリモートセッションを開始します。

リモートサポートやトラブルシューティングの用途に加えて、Splashtopには画面サイズの調整、ファイル転送、画面の印刷を行うためのコントロールも含まれています。

MacからのリモートAndroidアクセスのためのSplashtopの追加機能

Splashtopを使用してAndroidにリモートアクセスすると、ITサポートを改善し、タスクを効率化し、生産性を向上させるために設計された複数の機能にアクセスできます。

これらの機能には以下が含まれます:

  • デバイス間のファイル転送

  • 他のユーザーやサポートエージェントと接続する際のチャット

  • 画面録画 で作業内容をすべてキャプチャ

  • マルチモニターサポートは、チームメイトとコラボレーションする際や複数の画面で作業する際に役立ちます。

  • リモートコントロール – Android 8.0以降を実行しているAndroidデバイス向け

  • Android画面からのスクリーンショット

MacからAndroidをリモートでアクセスしてコントロールするのがどれほど簡単かを発見してください

AndroidをMacからリモートアクセスしたい場合、Splashtopが最適な選択です。Splashtopを使えば、どこからでもAndroidデバイスに簡単に接続し、管理し、コントロールできるので、リモートITサポートを受けたり、ファイルにアクセスしたりするのが簡単です。

Splashtopは、どこからでも作業し、リモート従業員をサポートし、生産性を向上させるための素晴らしい柔軟性を提供します。多くの機能とユーザーフレンドリーなインターフェースを備えたSplashtopは、どこにいても接続を維持し、効率的に作業できます。

Splashtopを自分で体験してみませんか？今日から無料トライアルを始めましょう:

よくある質問

AndroidとMacの間でファイルをリモートで制御しながら転送できますか？
MacからAndroidのスマホやタブレットにリモートアクセスして制御できますか？
Splashtopを使用した場合のAndroidとMac間のリモート接続の速度はどれくらいですか？
Android デバイスをMacからリモートトラブルシューティングできますか？
AndroidとMacをリモートアクセス中に安全に接続するにはどうすればいいですか？

