Student using Splashtop to remotely learn

K-12の学生向けの学校のコンピュータラボへのリモートアクセス

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
こちらが、K-12の学校が生徒に自分のデバイスからコンピュータラボにリモートアクセスできるようにすべき理由です。Splashtopでリモート学習の可能性を高めましょう。

多くの学校は、COVID-19パンデミックに対応して遠隔学習やハイブリッドスケジュールを採用せざるを得ませんでした。自宅で学ぶ学生は、個人のデバイスや学校が提供するデバイス（Chromebookなど）を使用して授業を完了しなければなりません。

多くのソリューションがリモート学習環境で学生や教師をつなぐのに役立ちますが、学校のコンピュータラボへのアクセスが代替できない時もあります。

学校のコンピュータラボは、学生に専門的なソフトウェアアプリケーションを実行する強力なコンピュータを提供します。学生は自宅にこれらのリソースを持っていないことが多く、ソフトウェアライセンスは高価であり、学生のノートパソコンやその他の個人デバイスは特定のアプリを実行するのに十分な性能を持っていません。

これは、ビデオ編集、オーディオ制作、グラフィックデザイン、3Dモデリングなどのソフトウェアプログラムの使用方法を教えるキャリア技術教育（CTE）コースにとって特に重要です。ほとんどの学生は、CTE教育を自宅で続けるために必要なコンピュータやソフトウェアを持っていません。

では、学区や学校はこの課題をどのように克服できるでしょうか？

学生に学校のコンピュータラボへのリモートアクセスを提供

Splashtop for remote labsを使用すると、K-12の学校は他のコンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスから学校のコンピュータラボにリモートアクセスできるように学生を支援できます。学生は個人のデバイスや学校提供のデバイスを使用して、ラボのコンピュータにリモートで接続できます。

リモートデスクトップセッションに入ると、学生は自分のデバイスで学校のコンピュータ画面をリアルタイムで見ることができます。彼らは、ラボのコンピュータの前に座っているかのように、任意のファイルを開き、任意のアプリケーションを実行することができます。

学生は自分のWindows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスから任意のWindowsまたはMacコンピュータにアクセスして制御できるようになります。彼らはAdobe Premiere ProAfter EffectsPhotoshop、Word、Excel、PowerPointなどのMicrosoft Officeアプリ、AutoCADなどのアプリを実行できるようになります！

「すべての学生に高性能なMacデスクトップを提供することはできませんでしたが、リモートで接続できるソリューションを提供したいと考えました。既存のインフラを活用したいと考えました… 学生が来るかどうかに関わらず、今は準備が整っています。」– Mats Holm, Lenawee Intermediate School District

Splashtopは学生にとって使いやすく、ITにとっては設定と管理が簡単です。学校のITチームは、中央管理コンソールからユーザーとコンピュータを管理およびグループ化できるようになります。

さらに、Splashtopの新しいスケジュールリモートアクセス機能により、IT管理者は個人や学生グループが事前に決められた時間枠で学校のコンピュータにアクセスできるスケジュールを管理する力を持ちます。

SplashtopはFERPA要件にも対応しています！Splashtop FERPA情報シートをご覧ください。

Splashtop for Remote Labsで始めましょう

Splashtop for remote labsについての詳細はこちらや無料デモのスケジュールを組むには、お問い合わせください。

