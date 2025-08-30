メインコンテンツへスキップ
An iPhone.

MacからiPhoneにリモートアクセスするためのステップバイステップガイド

Robert Pleasant
所要時間 4分
更新済み
モバイルファーストのリモートワーク環境では、人々は必要なものをすべて携帯電話に保存することが多いです。これは、iPhoneのようなモバイルデバイスが、特にリモートの従業員にとって日常業務に欠かせないことを意味します。

それは生産性にとって素晴らしいことですが、従業員が技術的な問題に直面したときに問題を引き起こす可能性があります。リモートワーカーは通常、IT部門に直接行って電話を見せることができないため、ITサポートエージェントはしばしば従業員をリモートでガイドする必要があります。

幸いなことに、コンピュータを介してiPhoneにリモートアクセスすることが可能で、ITサポートエージェントが従業員の画面を見て、トラブルシューティングを簡単に案内できます。リモートアクセスとサポートは便利で、生産性を向上させ、エージェントがシームレスに従業員をサポートできるようにします。

今日は、Splashtopの助けを借りて、MacコンピュータからiPhoneにリモートアクセスする方法を見ていきましょう。

MacからiPhoneにリモートアクセスするための前提条件

当然ながら、リモートアクセスは魔法で起こるわけではありません。MacからiPhoneにリモートアクセスしたい場合、必要な要件はほんの少しです。

  1. デバイスを接続するためのソフトウェアまたはアプリ、例えばSplashtop

  2. 安定したインターネット接続

以上です。ソフトウェアと接続があれば、MacからiPhoneにリモートアクセスしてどこからでも作業できます。

しかし、セキュリティ設定が最新であることを確認することも強くお勧めします。Splashtopは、幅広いセキュリティ基準と規制を満たすセキュアリモートアクセスソリューションですが、ユーザーは安全なパスワードを設定し、2段階認証を設定し、デバイスを安全に保つ必要があります。

4つの簡単なステップでMacからiPhoneをリモートで表示およびアクセスする方法

必要条件を満たせば、MacからiPhoneにリモートアクセスするのも簡単です。Splashtopを使用すると、ITチームと従業員は4つの簡単なステップで接続できます。

  1. サポートエージェントはMacでSplashtop Businessアプリを開きます

  2. 従業員はiPhoneにSplashtop SOS iPhoneアプリをダウンロードします

  3. 従業員はSOSアプリを開き、9桁のセッションコードを生成します

  4. ITエージェントがMacコンピュータのSplashtop Businessアプリにセッションコードを入力してリモートセッションを開始

これにより、デバイスが接続され、エージェントがコンピュータからiPhone上のすべてを直接見ることができます。

現在、SplashtopはiPadとiPhoneへのリモートビューイングのみを提供しています。特定のiOSガイドラインにより、リモートコントロールは有効になっていません。

MacからiPhoneへのリモートアクセスの代替方法

iPhoneのリモートアクセスには代替方法がありますが、それぞれに利点と欠点があります。Chrome リモートデスクトップ は、Chromeウェブブラウザユーザー向けのオプションです。AppleのAirPlayも同じApple IDを持つデバイスがメディアを共有することを可能にしますが、それ以上の制御はできません。そのため、どちらもリモートサポートには役立ちません。

Appleユーザーは、MacからiPhoneをリモートで操作したい場合、Switch Controlを使用して同じWiFiネットワーク上のiOSまたはmacOSデバイスを接続できます。これにはデバイスをペアリングするために多くの作業が必要ですが、リモートコントロールが可能です。

TeamViewerやAnyDeskなどの他のリモート接続アプリも、ユーザーが遠くから電話に接続することを可能にします。しかし、これらは通常高価なソリューションであり、高額な料金がほとんどのユーザーにとってアクセスしにくくしています。

柔軟で手頃な価格で便利なリモートサポートをシームレスに実現するオプションが必要なとき、Splashtopに勝るものはありません。Splashtopの高速接続性と使いやすさは、競合ソリューションの一部のコストで際立っています。

Splashtop リモートアクセス ソリューションでMacからiPhoneにシームレスにアクセス: 無料トライアルで始めましょう

MacコンピュータからiPhoneにリモートアクセスするための安全で信頼性のあるツールをお探しなら、Splashtopが必要なものを提供します。

Splashtopは強力で安全、かつ使いやすいリモートアクセスとサポートソリューションで、ユーザーとITチームがインターネット接続と任意のデバイスでiPhoneにどこからでもアクセスできるようにします。これにより、リモート従業員は移動中でも効果的に作業でき、必要なときに強力で役立つリモートサポートを受けることができます。

Splashtopがあなたに何を提供できるかを確認する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう:

