An iPhone and earbuds

ステップバイステップガイド: 別のiPhoneからiPhoneにリモートアクセスする方法

Robert Pleasant
所要時間 4分
更新済み
今日のモバイルファーストの仕事環境では、多くの人が仕事にスマートフォンを頼っています。リモートやハイブリッドワークの柔軟性と利便性は、どこからでもシームレスかつ効率的に働くことを可能にしますが、同時にITサポートチームも同様にモバイルである必要があります。

では、従業員のiPhoneが技術的な問題を抱えていて、ITエージェントも外出中の場合はどうなるのでしょうか？そのような状況では、iPhoneから別のiPhoneにリモートアクセスできることが、ITエージェントが日常的に使用するデバイスからトラブルシューティングやサポートを提供するのに役立ちます。

では、iPhoneからiPhoneへのリモートアクセスはどのように機能するのでしょうか？探ってみましょう…

iPhoneのリモートアクセスとは何ですか？

iPhoneのリモートアクセスにより、他のデバイスがインターネット接続を介してどこからでも電話の画面にアクセスして表示できます。これは特にリモートITサポートチームにとって役立ちます。彼らはユーザーのiPhoneを見て、世界のどこにいても問題を診断することができます。

他の形式のリモートアクセスとは異なり、iOSのガイドラインはiPhoneのリモートアクセスをリモートコントロールではなく表示のみに制限しています。しかし、Splashtopのようなソリューションには、画面注釈のようなツールも含まれており、ITエージェントがiPhone リモートアクセスを使用してユーザーをトラブルシューティングプロセスでガイドすることができます。

別のiPhoneからiPhoneにリモートアクセスするための前提条件

別のiPhoneからiPhoneにリモートアクセスするには何が必要ですか？iPhone-to-iPhone リモートアクセスを考慮するための前提条件はほんの少しだけです:

  • 適切なアクセス許可が付与されたSplashtopのようなリモートアクセスソフトウェア

  • 最新バージョンのリモートアクセスソフトウェアと互換性のあるiOSバージョン

  • リモートおよび接続されたデバイスのインターネット接続

  • これらがすべて揃っていれば、iPhoneへのリモートアクセスは迅速かつ簡単に行えます。

別のiPhoneからiPhoneにリモートアクセスするための4つのステップ

別のiPhoneからiPhoneにリモートでアクセスする必要がある場合、いくつかの簡単なステップで行うことができます：

  1. ITエージェントのiPhoneにSplashtop Businessアプリをインストール

  2. 従業員のiPhoneにSplashtop SOSアプリをインストール

  3. Splashtop SOSを開いて9桁のセッションコードを生成します

  4. Splashtop Businessアプリにコードを入力してリモートセッションを開始

コードが入力されると、電話が接続されます。ITエージェントは従業員のiPhone画面をすべて確認でき、トラブルシューティングを簡単に案内できるため、リモートITサポートが迅速かつ便利になります。

セッションが終了したら、Splashtopアプリで「切断する」をタップするだけで接続が終了します。本当にそれだけ簡単です。

iPhoneからiPhoneへのリモートアクセスのセキュリティ考慮事項

セキュリティは常に企業にとっての懸念事項であり、特に機密データを保存する可能性のあるデバイスへのアクセスを共有する際には重要です。組織は不正アクセスからシステムを保護しなければなりませんが、優れたリモートアクセスソリューションは、電話、データ、アカウントのセキュリティを確保できます。

例えば、SplashtopはISO/IEC 27001、SOC 2、GDPRを含む幅広いセキュリティ基準に準拠しています。また、2段階認証、リモート接続通知、マルチレベルパスワードセキュリティなどの高度なセキュリティ機能も含まれています。

デバイスにリモートアクセスする際のセキュリティを確保したい場合は、次のベストプラクティスを念頭に置いてください：

  • 信頼できるソリューションを使用する 強力なセキュリティを備えたSplashtopなど

  • パスワードのベストプラクティスに従い、ユニークで長いパスワードを使用し、文字、数字、記号を組み合わせる

  • 多要素認証（MFA）を有効にする 不正なユーザーに対する追加のセキュリティ層を提供するために

  • 暗号化を有効にしてデータが送信される際に安全を保つ

これらのセキュリティ考慮事項を念頭に置いておけば、デバイスとデータが保護されていることを知りながら、恐れることなくリモート接続できます。

Splashtop リモートサポートでiPhoneをリモートでアクセスし始めましょう

リモートサポートとアクセスを従業員やITエージェントに提供する準備はできていますか？それなら、Splashtopで始める時です。

Splashtopを使用すると、どこからでも、どのデバイスからでも、iPhoneやその他のモバイルデバイスにシームレスに接続できますので、ITサポートが手の届かないところにあることはありません。iPhoneを持ち歩くITエージェントであれ、電話に頼って働くリモート/ハイブリッドの従業員であれ、Splashtopは常に接続を保ちます。

