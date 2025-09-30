メインコンテンツへスキップ
A man working on a laptop computer.

AndroidからChromebookをリモートでアクセス＆管理

Robert Pleasant
所要時間 5分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

リモートアクセスとリモートサポート技術は、従業員が好きなデバイスでどこからでも働けるようにしました。これは企業にとって素晴らしいことですが、ITチームには新たな問題が発生しました。人々が使用できるすべてのデバイスとオペレーティングシステムをサポートしながら、リモートで作業するにはどうすればよいでしょうか？

例えば、従業員がChromebookで問題を抱えていて、ITエージェントがリモートでAndroidデバイスを使用している場合、AndroidからChromebookにリモートアクセスすることは可能ですか？

幸いにも、答えがあります。Splashtopのようなリモートサポートソリューションを使用すれば、AndroidからChromebookへのリモートアクセスを迅速かつ簡単に実現し、リモートITチームを強化し、外出先の従業員をサポートします。探ってみましょう…

リモートアクセス：AndroidデバイスをChromebookに接続

AndroidからChromebookにアクセスするには、Splashtopのようなプラットフォームを超えて動作するリモートアクセスとサポートソリューションが必要です。多くの人がAndroid用の最高のリモートデスクトップアプリと考えています。

リモートサポートソリューションは、ITチームが使用しているデバイスやオペレーティングシステムに関係なく、どこからでもエンドユーザーデバイスに接続できるようにします。これはカスタマーサポートにとって強力なツールであり、ITエージェントがリモートデバイスの画面を直接見ることができ、エンドユーザーをトラブルシューティングや修理のガイドをすることができます。

AndroidからChromebookにリモートアクセスする4つのステップ

AndroidからリモートでChromebookにアクセスする必要がある場合、SplashtopリモートITサポートソリューションを使用して簡単に行うことができます。

ITエージェントが必要なときにリモートサポートを提供できる有人アクセスの場合、4つのステップで接続できます:

  1. ITチームのAndroidデバイスにSplashtop Business appをインストールしてください

  2. エンドユーザーにSplashtop SOSをChromebookにインストールさせます

  3. エンドユーザーはSplashtop SOSアプリを開き、9桁のコードを生成します

  4. ITエージェントはアプリにコードを入力して接続します

Splashtopは、Chromebooksでの無人アクセス:もサポートしており、エージェントが管理されたデバイスを監視およびサポートすることができます。この場合、4つのステップは少し異なりますが、同じくらい簡単です：

  1. ITエージェントのAndroidデバイスにSplashtop Businessアプリをインストールする

  2. すべての管理されたChromebookデバイスにSplashtop Streamerを設定

  3. Streamerがインストールされ、Splashtopアカウントに紐付けられていることを確認してください

  4. ITエージェントはAndroidでSplashtop Businessアプリを開き、アクセスしたいChromebookを選択し、リモートセッションを開始します

そこから、ITエージェントは接続され、どこからでもサポートとトラブルシューティングを支援できます。（Chromebookのリモートアクセスは表示のみの制限がありますのでご注意ください。）

AndroidとChromebook間のシームレスなリモート接続のベストプラクティス

AndroidからChromebookにリモートアクセスする際には、スムーズでシームレスな接続を望むでしょう。最良の接続性を確保するために従うことができるいくつかのベストプラクティスがあります。

  • 安定したインターネット接続を維持することで、接続の中断を最小限に抑え、デバイスを接続したままにします

  • デバイスを最新の状態に保つことで、パフォーマンスを高く保ち、デバイスの最新の機能とセキュリティを確保します。

  • デバイス設定の構成により、Splashtopのリモートアクセスと画面共有を可能にし、途切れない接続を確保できます

AndroidからChromebookへのSplashtopリモートアクセスの主な機能

Splashtopを Chromebook リモートサポートに使用すると、単なる画面共有以上のものが得られます。Splashtopは、従業員やITエージェントがどこからでも、どのデバイスでも効率的に作業できるように設計されており、使いやすさと生産性を向上させるための幅広い機能を提供します。

これには以下が含まれます:

  • セキュアな接続： Splashtopはセキュリティを考慮して構築されており、デバイスとデータを安全に保つための高度なセキュリティ機能を幅広く備えています。Splashtopはデータにアクセスしたり保存したりしないため、デバイス上で安全に保たれます。

  • 高速パフォーマンス：Splashtopは迅速に接続し、シームレスな画面共有を特徴としているため、ITエージェントはエンドユーザーを遅延なくガイドできます。

  • 高精細オーディオとビデオ: Splashtopは4Kストリーミングを60fpsまでサポートし、高忠実度のオーディオで各接続をクリアに保ちます。

  • マルチデバイス互換性: Splashtopは、Chromebook、Android、Mac、PC、iPhone、さらには仮想デスクトップを使用しているかどうかに関係なく、デバイスとオペレーティングシステムを超えて動作します。

  • 簡単なセットアップ: Splashtopの使用は、アプリをダウンロードしてコードを入力するだけで簡単です。複雑なセットアップやインストールは必要ありません。

無料でSplashtopを試してみよう: AndroidデバイスからChromebookへのセキュアでシームレスなリモートアクセスを楽しもう

リモートサポートの力をビジネスに取り入れる準備はできていますか？Splashtopを使用すると、ITエージェントがデバイスを超えてエンドユーザーをリモートで支援することができます。

Splashtopは、AndroidからChromebookへのリモートアクセスの究極のソリューションです。そのセキュアでシームレスな接続により、ITエージェントはエンドユーザーの画面を確認し、ガイドしながらサポートやトラブルシューティングを行うことができます。移動中のITチームとリモートワークフォースをサポートする場合、Splashtopはすべての従業員が必要なサポートを受けられるようにします。

Splashtopを無料トライアルで体験してみてください:

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

