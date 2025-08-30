メインコンテンツへスキップ
An Android phone.

ChromebookからAndroidをリモートでコントロールする方法: クイックガイド

Robert Pleasant
所要時間 5分
更新済み
外出中の従業員は、必ずしもコンピュータから作業するわけではありません。リモート従業員が日常業務に電話を使用するのは一般的です。なぜなら、仕事が常に手の届くところにあるからです。これは効率と生産性にとって素晴らしいことですが、新たな課題も生み出します。それは、オペレーティングシステムを超えてモバイルデバイスをリモートでサポートすることです。

幸いなことに、リモートサポート技術には解決策があります。ITサポートチームは、どこからでも、どのデバイスでもデバイスに接続できます。だから、ChromebookからAndroidにリモートアクセスしてトラブルシューティングやサポートが必要な場合でも、どこからでも簡単に接続できます。

リモートサポートは、ITチームがより柔軟で効率的かつアクセスしやすくなることを可能にし、今日のリモートおよびハイブリッドワーク環境で必要です。では、SplashtopのようなソリューションがChromebookからAndroidへのリモートアクセスをどのように可能にするかを探ってみましょう。

Chromebookを使ってAndroidデバイスをリモートコントロールできますか？

ChromebookからAndroidをリモートでアクセスして管理することは完全に可能です。Splashtopのようなリモートアクセスとサポートソリューションは、トラブルシューティングに最適です。ITサポートエージェントは、数回のクリックでリモートデバイスを直接管理できます。

Splashtopは、エンドユーザーが有人アクセスを通じて助けを求めたときに、ITチームがAndroidデバイスにアクセスしてサポートを提供できるようにし、無人 Androidデバイス（IoTデバイスを含む）にもリモートサポートを提供します。

さらに、従業員はリモートアクセスソフトウェアを使用して、コンピュータから電話に接続し、アプリにアクセスしたりファイルを転送したりできます。どこで働いていても、どのデバイスを使っていても、何のためにリモートアクセスが必要でも、Splashtopは従業員とITチームがAndroidに簡単に接続できるようにします。

ChromebookからAndroidへのリモートアクセスを効率化する4つのステップ

ChromebookからAndroidにリモートアクセスするのは、適切な技術があれば驚くほど迅速かつ簡単です。Splashtopを使用すると、有人サポートのためのリモートアクセスを簡単なステップで設定できます。

  1. Splashtop BusinessアプリをChromebookにインストールする

  2. エンドユーザーは、Android デバイスにSplashtop SOS appをインストールします

  3. エンドユーザーはSplashtopを開き、9桁のコードを生成します

  4. ITサポートエージェントは、SplashtopアプリでコードをChromebookに入力してリモート接続を開始します

無人アクセス:を設定したい場合、これはエンドユーザーがいなくてもIT技術者が管理デバイスをいつでも監視およびサポートできるようにする簡単なプロセスです。

  1. ChromebookにSplashtop Businessアプリをインストールします

  2. 管理されたAndroidデバイスにSplashtop Streamerをインストールする

  3. ITサポートエージェントはSplashtop Businessアプリを開き、ドロップダウンリストからAndroidデバイスをクリックします

それだけです。即時のトラブルシューティングのために接続を探している場合でも、継続的なサポートとメンテナンスのために無人アクセスを設定する場合でも、Splashtopは数回のクリックで簡単に行えます。

ChromebookからAndroidへのリモート接続のセキュリティを確保する

デバイスをリモートアクセスに開放するという考えは、セキュリティ専門家の背筋を寒くさせるかもしれません。セキュリティはすべての規模のビジネスにとって非常に重要であり、意思決定者はデバイス、アカウント、データがリモートでアクセスされても安全であることを確認する必要があります。

幸いなことに、ChromebookからAndroidにリモートアクセスする際のセキュリティを確保することが可能です。いくつかのセキュリティのベストプラクティスに従えば、恐れることなく接続できます:

  • 強力でユニークなパスワードを使用する、文字、数字、記号の組み合わせを含む

  • 2段階認証を有効にして ユーザーがログインする前に確認します

  • アプリケーションとデバイスを最新の状態に保つことで、最新のセキュリティパッチと機能を確保します

  • 安全で信頼できるネットワークを使用することで、セキュリティが確保されていない公共のWi-Fiに関連するリスクを軽減します。

  • 高度なセキュリティ機能を備えたリモートサポートソリューションを使用し、適用される基準に準拠する

例えば、Splashtopはセキュリティを考慮して構築されています。Splashtopには、2段階認証、セッションのアイドルタイムアウト、リモート接続通知、ログ記録など、いくつかの高度なセキュリティ機能が含まれています。また、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPRなど、複数の業界および政府の基準と規制に完全に準拠しているため、Splashtopを使用する際にデバイスとデータが安全に保たれます。

ChromebookからAndroidへの安全で信頼性の高いリモートアクセスを楽しむ

ChromebookからAndroidをリモートでアクセスしたいときは、信頼性が高く、強力で安全なソリューションが必要です。Splashtopは、ITエージェントがトラブルシューティング、ファイル転送などのためにAndroidデバイスに接続するのを簡単にします。

Splashtopは、高速な接続速度、シームレスな接続性、デバイス間のセキュリティを提供します。ITエージェントは、どこからでも、どのデバイスでも、いつでもリモート従業員を簡単にサポートできます。

Splashtopの使いやすさ、パワー、柔軟性を無料トライアルで体験してください:

