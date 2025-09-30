Splashtopでは、包括性が私たちの基本的な価値の一つです。あなたが誰であっても、あなたは見られ、評価され、そしてあなた自身として祝福されます。私たちはあなたが全ての自分を仕事に持ち込むことを望んでいます。
私たちの価値観は明確で、私たちのすべての活動に組み込まれていますが、実際には職場で自分らしくいることに不安を感じる人もいます。まだやるべきことはたくさんあります。
だからこそ、プライド月間はとても重要です！祝祭や楽しみを超えて、この月はLGBTQ+の声と文化を高め、LGBTQ+の平等な権利をサポートすることに捧げられています。だから、今年のプライド月間を記念して、SplashtopのLGBTQコミュニティの声を強調することで、少し違ったことをしています。
Ian McGarveyとChris FernandezとのQ & A
Q: プライド月間はあなたにとって何を意味しますか？
Chris Fernandez: それはまるでホリデーシーズンのようですが、6月のLGBTQです。クィアコンテンツのテレビスペシャルを想像し、虹色の旗で飾られた通り、そしてコスチュームがあり、突然...🎵 「プライド月間が始まるように見えてきた。どこへ行っても..." 🎵.
Ian McGarvey: 私にとって、プライド月間は自分自身を公にし、謝罪せずにいることです。他の人がオープンで誇りを持っているのを見ることは、サポートとコミュニティを築くのに役立ちます。まだカミングアウトしていない人にとっても非常に役立つことがあります。
Q: Splashtopでどのようにして成功しましたか？
Chris Fernandez: 普段は職場で個人的なことをあまり共有しないのですが、最近婚約したのでチームにそのニュースを伝えたいと思いました。そこから、人々は詳細を尋ね、私は彼らに私の婚約者の名前がDarrickであることを知らせました。だから、私の婚約発表が職場でのカミングアウトだったと言えるでしょう！
Ian McGarvey: バイセクシュアルの男性として、夫と一緒にいることで、職場で差別を恐れずに自分自身でいられると感じました。だから、それは私にとってただの普通の日で、会議の前に夫と週末の計画を何気なく共有しました。職場で安全で受け入れられていると感じることは非常に重要であり、ここで自分自身でいられることに感謝しています。
Q: プライド月間を祝うあなたの好きな方法は何ですか？
Chris Fernandez: 私は物事を変えるのが好きです。時にはSFプライド、時にはサンノゼプライドをやります。前回SFプライドに行ったときは、以前の会社であるSolarCityと一緒にパレードを歩きました。今年はペディキュアをして、トランスジェンダープライドフラッグの色で爪を塗りました。
Ian McGarvey: 私は通常、LGBTQ+アーティストを祝うテレビ番組や映画を見て、控えめに祝います。私のお気に入りの番組の2つは、ボールルームコンペティションの「Legendary」と、世界で最も有名なドラァグクイーンの1人が次のスーパードラァグクイーンを見つけるためのコンペティションを主催する「RuPaul’s Drag Race」です。
Splashtopで私たちはどのようにプライドを祝うのか？
私たちはプライドを祝うために、チームのLGBTQ+の声を高め、楽しみ、LGBTQ+の権利と平等のために戦う組織をサポートしています。今年は、これらの3つの組織への従業員の寄付に対して最大10,000ドルをマッチングします。
これらの組織への寄付もご検討ください。
他に何ができるでしょうか？
LGBTQの味方になりましょう。
これは、良い聞き手であることから、誰かと安全な空間を共有して彼らが本来の自分でいられるようにすることまで、さまざまな形で現れます。性別の仮定に屈したり、反LGBTQのジョークを楽しんだりしないでください。たとえ不快であっても、それをする人に対して声を上げてください。最終的に、LGBTQ+の味方であることは、性別のアイデンティティや性的指向、さらには肌の色に関係なく、すべての人々のために立ち上がることです。誰もが尊厳と敬意を受けるに値します。味方になりましょう！
ハッピープライド月間 #Loveislove