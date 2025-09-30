この1年半で、私たちは同僚の家、子供、ペット、パートナー、そしてオフィス外の生活を垣間見ることができました。その結果、私たちは同僚のキッチン、寝室、オフィス、そしてパンデミックや在宅勤務命令、隔離の必要がなければ決して見ることのなかったであろう家のランダムなエリアを親密に見ることができました。
私は専用のオフィスを持てる部屋があることを幸運に思っています。ZoomやTeams、その他の多くのウェブ会議プラットフォームを使用しているとき、私の背景にはお気に入りの絵画や子供たちの写真、夫、特に愛しているビジネス書が映っています。正直に言うと、私の背後に何が映るかを意図的に選んでいます。プロフェッショナリズムを示しつつ、少しの個性も見せたいと思っています。
誰もが職場で個人生活を共有することに快適さを感じるわけではありません。
新しいLinkedInの調査によると、米国のLGBTQ+プロフェッショナルの約4分の1が職場でその部分を隠しています。私は子供たちやパートナーの顔を誇らしげに表示しますが、LBTQ+として識別する従業員は、デスク上（または仮想設定の背景）に愛する人を表示しないことを選ぶかもしれません。
彼らはまた、週末の計画や夜の外出、または仕事外の生活を同僚に見せる可能性のある会話を避けるかもしれません。LinkedInの調査によると、26%の人が職場で自分のアイデンティティをオープンにすることが同僚に異なる扱いを受ける原因になると恐れています。
この恐れは根拠があります - 「LGBTQ+の専門家のほぼ3分の1（31%�）が職場で露骨な差別やマイクロアグレッションを経験したと言っています。調査回答者の4分の1は、職場で受け入れられていないと感じたために過去に仕事を辞めたと述べています。」
一方で、調査報告によると、「職場でLGBTQ+としてオープンである人々は、他者とサポートのために接続し、職業内でより良い関係を築くのに役立ったと述べています。彼らはまた、職場でカミングアウトしたときに重荷が取り除かれたと感じたとも言いました。」
では、リーダーとしてどのようにしてチームや同僚が職場で「全体の自分」を持ち込むことに安心感を持てるようにするのでしょうか？
包摂性の文化を構築し、サポートする
性別代名詞を使用することは始まりです。NPRの報告で、GLAADのトランスジェンダー表現のアソシエイトディレクターであるAlex Schmiderは、誰かの正しい代名詞を使用することをその人の名前を正しく発音することに例え、「彼らを尊重し、彼らが誰であるかに一貫して真実である方法で彼らを指す方法」と述べています。
LinkedInとInstagramは、メンバーがプロフィールで性別代名詞を共有できるようにし、性別代名詞を変更することは、LBTQ+の同僚が見られるようにするための一歩です。
性別のアイデンティティをナビゲートする方法を学びたい場合、NPRはGLAADと提携して最近性別のアイデンティティに関連する用語集をリリースしました。「代名詞は基本的に名前以外で自分を識別する方法です。会話の中で誰かがあなたを指す方法です」と、GLAADのコミュニケーションオフィサー、Mary Emily O'Haraは言います。「そして、人々と話すとき、それは彼らのアイデンティティを確認する本当に簡単な方法です。」
NPR用語集の著者たちは、「従業員の多様性をあらゆるレベルで増やすためのインクルージョンの取り組みは、用語集で終わることはありませんが、このリソースは、より寛容で尊重のある職場を作る努力を促進することができます」と述べています。
包摂性の文化を創造することは、どのリーダーにとっても必須であり、LGBTQ+の同僚にとってより良い味方になるために自分自身を教育することが始まりです。
プライド月間中に意味のある行動を取る方法を考えているなら、以下の組織に寄付することが影響を与える方法です。
Splashtop では、上記の組織への従業員の寄付を、従業員1人あたり最大10,000ドルまでマッチングすることを約束しています。
