ITサポートチームはしばしば過労で、繰り返しのチケット、リクエスト、苦情に悩まされています。この高チケットボリュームは時間を消費するだけでなく、生産性の低下、バーンアウトの増加を引き起こし、ITエージェントをより戦略的なプロジェクトから遠ざける可能性があります。ITサポートチケットを減らさない限り、エージェントは過労になり、さらに多くのタスクが積み重なります。
幸いにも、解決策があります。リアルタイムモニタリングを含むIT自動化ツールは、問題が発生する前に潜在的な問題に対処することで、サポートリクエストを減少させることが示されています。Splashtop AEMのようなソフトウェアを使用すれば、問題を自動的に検出して解決し、ITチームが最も重要なタスクに集中できるようにします。
なぜITチームはサポートチケットに圧倒されているのか
ITの仕事は簡単ではありません。実際、技術分野での離職率は約13.2%と非常に高いです。そのため、ITチームのストレスやプレッシャーを軽減するものは、満足度と効率を向上させることができます。まず、ITの過負荷を引き起こす一般的な問題を理解し、それを解決する方法を見つける必要があります。
繰り返し発生する防げる問題
いくつかの問題は他の問題よりも一��般的です。印刷キューのリセット、ソフトウェアの不具合、メモリの過負荷など、繰り返し発生し予防可能な問題に頻繁に対処することは、ITエージェントの時間とエネルギーを消耗させる可能性があります。しかし、適切な自動化ツールを使用すれば、事前に自動的に修正することができます。
エンドポイントの可視性の欠如
ITエージェントは全知ではなく、すべてのエンドポイントを一度に監視することはできません。そのため、ITチームはユーザーが報告するまで何かが間違っていることを知りません。その時点で迅速に対処する必要があります。これは、ITエージェントに潜在的な問題を自動的に警告し、問題に積極的に対処できるエンドポイント監視ツールで対処できます。
手動プロセスは解決を遅らせる
簡単なタスクが時間を要することはよくあり、その間にITチケットが積み重なることがあります。手動でのパッチ適用、診断、修復には時間がかかり、エージェントは反復的で手作業のタスクに忙殺され、さらに多くのヘルプリクエストが入ってきます。IT自動化ツールは、これらの手動プロセスを処理し、ITエージェントに時間を取り戻すために必要です。
早期警報システムなし
多くの場合、問題はプロアクティブな警告システムがないためにエスカレートします。ITチームが事前に潜在的な問題を検出できれば、迅速に原因に対処し、問題のエスカレーションを防ぐことができ、ITチームとエンドユーザーの両方の時間を節約できます。監視と早期警告システムがなければ、問題が発生してから初めて対応することができます。
自動化とモニタリングがサポートチケットの量を減らす5つの方法
IT自動化ツールは、ITタスクを自動化し、潜在的な問題に対するアラートを提供することで、企業がITサポートチケットを削減するのに役立ちます。自動エンドポイント監視、プロアクティブなアラート、自動パッチ管理などの機能は、チケットの量を低く保ち、効率を高めるのに役立ちます。
1. ユーザーが気づく前に問題を検出
問題が発生してから対処するだけでは、すでに手遅れです。IT自動化ツールは、CPU、メモリ、ディスク使用量、アプリの失敗をリアルタイムで監視し、ITエージェントが潜在的な問題に対応し、問題が発生する前に解決することを可能にします。
2. 一般的な問題の修正を自動化する
一般的な問題の修正は、ITにおける最大の時間の無駄の一つです。自動化は、テンポラリファイルの自動クリア、サービスの再起動、ディスクスペースの解放などの基本的なタスクをスクリプトで実行することでこれに対処できます。
3. パッチ管理の効率化
パッチ管理は、エンドポイントとシステムを最新かつ安全に保つための重要な作業ですが、手動のパッチ管理は人為的なエラーが発生しやすく、時間がかかることがあります。一方、自動パッチ管理は、エンドポイントを最新かつ安全に保ち、既知のバグや脆弱性を回避するためにすべてのエンドポイントをパッチ適用します。
4. チケットをより効果的に優先順位付けし、ルーティングする
�すべてのチケットが最優先であるべきではありませんが、タスクを優先するためにそれらを仕分けすることさえ、貴重な時間を奪い、ビジネスを遅らせる可能性があります。IT自動化ツールは、チケットを自動的に仕分けし、アラートを使用して重要な問題をフラグし、低優先度の問題からのノイズを減らすことができます。
5. ナレッジベース記事を作成するための時間を確保する
ITサポートチケットを減らすと、ITチームが他のタスクに取り組む時間が増えます。これには、ユーザーが一般的な問題を解決するためのガイド記事を含むセルフヘルプセンターの開発が含まれ、従業員が自分でトラブルシューティングを管理し、ヘルプデスクのチケット量をさらに減らすことができます。
Splashtop AEMがサポートボリュームを削減するのにどのように役立つか
IT自動化ツール、エンドポイントモニタリング、リモートエンドポイント管理を備えたソリューションを求める場合、Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) を選べば間違いありません。
Splashtop AEMは、パッチ管理、脆弱性の特定、リアルタイムでの問題の積極的な修正を含むリモートエンドポイント全体でタスクを自動化する力を与え、分散エンドポイント環境とBYODポリシーを持つ企業がネットワーク全体のデバイスをサポートできるようにします。
Splashtop AEMには以下が含まれます:
リアルタイム監視とカスタムアラート
Splashtop AEMは、複��数のエンドポイントをリアルタイムで監視し、脅威や問題を検出した場合にアラートを提供します。これにより、ITチームはユーザーに影響を与える前にシステムの健康問題を特定して対処し、効率を高め、チケットボリュームを低く保つことができます。
Automated Patch 設定
OSやアプリのパッチ適用は時間のかかるプロセスである必要はありません。Splashtop AEMには自動パッチ管理が含まれています。これにより、エンドポイント全体に更新が自動的に展開され、システムが最新、安定、安全な状態に保たれ、ユーザーの介入を必要としません。
スクリプトベースの修復
一部の問題は、エージェントの介入を必要とせずに解決できます。Splashtop AEMは、ユーザーが繰り返し発生する問題に対処する自動化を作成できるようにし、手動サポートの必要性を減らし、エージェントに時間を取り戻します。
ダッシュボードレベルのエンドポイントインサイト
複数のエンドポイントを管理する場合、それぞれを追跡するのは難しいことがあります。Splashtop AEMは、ユーザーが単一の集中ダッシュボードからエンドポイントの健康状態、パッチの状態などを監視することを可能にします。これにより、ITチームは各デバイスにログインすることなく、迅速にデバイスを診断し、問題を特定できます。
高速セットアップ、RMMオーバーヘッドなし
Splashtop AEMは軽量で設定が簡単なので、最小のITチームでも簡単に使用できます。これにより、多くのリモート監視と管理ソリューションの複雑さ�とコストを回避し、ITチームが最高のパフォーマンスを発揮できるようにします。
Splashtop AEMを始めましょう
ITチームはしばしばチケットやリクエストで過負荷になりますが、必ずしもそうである必要はありません。ほとんどのIT問題は、従業員がチケットをファイルする前に、適切なツールを使用して対処および防止することができます。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題に積極的に対処し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
問題になる前に自動的に解決するアラートと修復。
CVEベースの脆弱性インサイト。
エンドポイント全体での自動OSおよびサードパーティのパッチ適用。
ネットワーク全体で施行できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
ユーザーを中断させずにタスクマネージャーやデバイスマネージャーなどのツールにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
Splashtopを自分で体験してみませんか？Splashtop AEMの無料トライアルを開始して、チケットの減少とユーザーの満足度を体験してください。