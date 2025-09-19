セキュリティは後回しにできません。デバイスとエンドポイントを保護することは必須であり、それには脅威や脆弱性に対抗するための最新のセキュリティパッチとアップデートが必要です。リアルタイムパッチ適用によって、これが可能になるだけでなく、簡単で便利になります。
職場がリモート化し始め、企業がBring Your Own デバイス (BYOD)ポリシーを導入するにつれて、サイバーセキュリティの脅威もそれに合わせて進化しています。 組織は分散環境を保護するためにデバイスとアプリケーションを適切にパッチする必要があり、それにはパッチ展開を自動化し、リモートエンドポイント間で動作するツールが必要です。
それを考慮に入れ、リアルタイムパッチとは何か、なぜそれが重要なのか、そしてSplashtop AEMのようなソリューションがそれをどのように可能にするかを見ていきましょう。
なぜ従来のパッチでは不十分なのか
多くの人が最初に尋ねる質問は、「手動パッチには何の問題があるのか？」です。手動でデバイスをパッチすることは、「更新」ボタンをクリックして終わりのように思えるかもしれませんが、大規模でリモートなエンドポイント環境でパッチを管理するのは、チャレンジとなり、エラーが発生しやすいものです。
従来のパッチ管��理には、パッチの適用を遅らせ、セキュリティの脆弱性を未解決のままにするいくつかの問題があります。これには次の問題が含まれます:
遅延設定: エンドポイントとアプリケーションの手動パッチは、しばしば作業を中断する時間のかかるプロセスです。その結果、他のエンドポイントが先に更新され、故意に中断を避けるために遅らせたり、意図せずに遅れることがあります。
手動監視： 組織が複数のエンドポイントを管理する場合、各エンドポイントを手動で更新することは時間がかかり、人的エラーが発生しやすくなります。リアルタイムの自動化ツールにより、エンドポイント全体でパッチ更新を自動検出および展開することで、手動の監視を排除できます。
一貫性のないコンプライアンス: 手動パッチは、デバイスがスキップされたり見逃されたりすることにより、エンドポイント全体で一貫性のないパッチ適用を招く可能性があります。これにより、デバイスが脆弱になり、悪用されやすくなり、サイバー脅威に容易なアクセスポイントを提供してしまいます。
パッチ適用前に悪用される脆弱性: パッチは既知および新たに発見された脆弱性を解消するために設計されており、プログラマーが対処すべき脆弱性を把握していれば、攻撃者もおそらく把握しています。パッチのインストールを待つことは、攻撃者を侵入させるリスクを伴い、彼らが脆弱性を悪用した後にパッチを適用しても、引き起こされる損害を元に戻すことはできません。
パッ��チの遅延がどのようにデータ違反とコンプライアンス違反を助長するか
ほとんどの人が、デバイスに更新通知が表示され、「後で通知」を少なくとも一度は選択したことがあるでしょう。結局のところ、パッチの更新には時間がかかり、忙しい仕事の日を中断させる可能性があるため、より良い時期に延期するのは合理的に思えるのです。もちろん、次回通知が表示されたときにも再度延期し、その次の時も同様です。
パッチを遅らせることは非常にリスキーです。それはシステムを既知の脆弱性にさらし、ハッカー、サイバー攻撃者、およびその他の悪質な行為者が容易に悪用できます。これにより、データ侵害の可能性が高まり、セキュリティコンプライアンス標準を満たすことができなくなります。
タイムリーなアップデートはセキュリティを維持するために重要です。デバイスとアプリケーションをパッチすることで、脆弱性や攻撃面を減らすだけでなく、ITコンプライアンスや規制基準の要件でもあります。
検出から防御へ: リアルタイムパッチがエンドポイントをどのように保護するか
幸いにも、これらの問題とリスクはリアルタイムパッチによって簡単に回避できます。アプリやエンドポイントを利用可能になった更新に対して即座にパッチすることで、脆弱性の検出と脅威の悪用の間のギャップを埋め、手動介入なしでデバイスを最新に保ちます。
これは基本的にパッチ適用を反応的で手作業のタスクから、積極的で自動化された防御に変えます。Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)のようなソリューションを使用すると、パッチが利用可能になるとすぐにわかり、各デバイスを個別に更新する必要なく、分散されたエンドポイント全体でパッチをスケジュールして設定できます。Splashtop AEMは、最も便利な時間に自動更新をスケジュールすることもできるため、中断を避けることができます。
その結果、エンドポイントはビジネスプロセスを中断させることなく、ITチームの時間を奪うことなく、常に保護され続けます。
リアルタイムパッチがITと稼働時間にとって重要な理由
それを踏まえて、リアルタイムパッチの特にITチームとビジネスの生産性への影響に関するいくつかの利点を見てみましょう。強化されたセキュリティに加えて、リアルタイムパッチはITチームとビジネスに複数の利点をもたらします。
コンプライアンスの向上： 通常、セキュリティ基準と規制は、デバイスとアプリケーションを既知の脆弱性から保護するために完全に更新され、パッチが適用されていることを要求します。リアルタイムパッチにより、エンドポイントを可能な限り迅速にパッチすることができ、規制コンプライアンスを確保します。
ダウンタイムの削減: パッチ適用には時間がかかるため、手動パッチは従業員がパッチのインストールとデバイスの再起動を待つ間に作業を遅らせる可能性があります。リアルタイムパッチは、作業を妨げないより便利な時間にパッチのインストールを自動化できます。
ITチームの負担を軽減: 手動パッチは、特に複数のリモートエン�ドポイントを更新する必要があるときに、ITチームにとって繰り返しで時間のかかるプロセスです。リアルタイムパッチおよび自動化ツールは、パッチを自動的にスケジュールおよびインストールすることで、この負担を解消し、ITチームがより緊急の問題に対処するための時間を与えます。
生産性向上: より良いセキュリティ、最新のアップデート、ダウンタイムの短縮、準備万端なITチームがいると、生産性が向上するのは自然なことです。リアルタイムパッチは、社員とITチームの両方が気を散らさずに仕事に集中するための時間を解放し、デバイスを安全に保つことで、組織全体の効率を向上させます。
リアルタイムパッチ：リモートIT環境の未来
リアルタイムパッチは単なる「持っていると便利な」機能ではなく、特にハイブリッドおよびリモートワーク、BYOD環境、モノのインターネット (IoT) の普及を考えると、将来を見据えたセキュリティ戦略に不可欠です。
ハイブリッドおよびリモートワークフォースをサポートするには、継続的かつ自動化された保護が不可欠です。保護されていないエンドポイントや古いアプリケーションは、デバイスだけでなく、ネットワーク全体を危険にさらす可能性があります。従業員は、好みのデバイスと任意の場所からセキュリティリスクを負うことなく作業できる必要があり、適切なパッチと最新のセキュリティが必要です。
同時に、ネットワークに新しいデバイスが加わったときでも、簡単にスケールできるパッチソリューションを使用することが重要です。これにより、環境がどのように変化しようと、接続するデバイスが何であろうと、すべての社員とエンドポイントの適切なパッチとアップデートを維持することができます。
スケーラブルで自動化されたリアルタイムパッチを採用することで、リスクを軽減する以上の効果があります。それにより、サイバーセキュリティ体制を未来に向けて強化することができ、従業員がどこで働いていてもエンドポイントを更新し、安全に保つことができます。
Splashtop AEMによるリアルタイムパッチング：ダウンタイムを削減し、セキュリティを強化
もし、リアルタイムパッチと自動エンドポイント保護を備えた堅牢で強力なソリューションを探しているなら、Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) には必要なすべてが備わっています。Splashtop AEM を使用すると、AI によって強化された CVE ベースの脆弱性インサイト、プロアクティブなアラート、Smart Actions を通じた自動修正とともに、分散したエンドポイント環境において自動的にパッチを検出し設定することができます。
Splashtop AEMの自動パッチ管理は、オペレーティングシステムとサードパーティーソフトウェアの更新を自動化することで、脆弱性から保護し、セキュリティを最新に保ちます。パッチが利用可能になるとす�ぐに、Splashtop AEMはリモートエンドポイント全体にパッチをスケジュールおよび展開を開始し、ITチームが各デバイスを手動で更新する必要なくシステムをリアルタイムで安全に保ちます。
その結果、Splashtop AEMは迅速にセキュリティ更新を設定し、デバイス間の脆弱性に対処し、リモートチームでも途切れのない業務を確保することができます。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題に積極的に対処し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ適用。
AIを活用したCVEベースの脆弱性インサイト。
カスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにわたるインベントリの追跡および管理
問題を自動的に解決するためのアラートと修復。
ユーザーを邪魔することなく、トラブルシューティングやシステム管理のためのバックグラウンドアクション。
Splashtop AEMを自分で体験したいですか？無料トライアルで今日から始めましょう。