最高のITチームは単に反応するだけではありません。彼らはエンドユーザーが何かを報告する必要がある前に、自分たちの環境で何が起こっているかを知っています。結局のところ、ITの問題を解決する最良の方法は、それが問題になる前に対処することであり、設定可能なアラートは発生する可能性のある問題を特定する最も効果的な方法です。
しかし、多くのITチームは問題がエスカレートした後にしか対応できません。エンドポイントやネットワークへの可視性がないと、ITサポートエージェントは潜在的な問題の早期警告を受けることができず、事前に修正することは不可能です。これにより、チームが対応が遅れ、生産性が低下し、サイバーセキュリティが脆弱になる可能性があります。リモートデバイスやBYODポリシーを考慮に入れると、ITチームは追いつくのに苦労することがあります。
設定可能なアラートにより、ITチームは問題がエスカレートする前に特定して対処でき、ITサポートに対するプロアクティブなアプローチを提供します。IT部門にダウンタイムを防ぎ、応答時間を改善し、サポートチケットを減らすための制御、可視性、自動化を提供し、助けているエンドユーザーを中断させることなく実現します。
では、ITアラートモニタリングがどのように機能し、ITチームにどのように力を与えることができるのかを見てみましょう。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）が、企業にニーズに合わせた高度にカスタマイズ可能な自動ITアラートを作成する力をどのように提供するかを探ってみましょう。
設定可能なアラートとは何ですか？
設定可能なアラートは、システムパフォーマンス、ユーザー活動、ソフトウェアの変更などを監視し、疑わしいまたは異常な活動を検出した際にITチームにアラートを送信するカスタマイズ可能な通知プロファイルです。Splashtop AEMの自動ITアラートは、潜在的な問題、脆弱性、その他のリスクについてITチームに迅速に通知し、自動修正のためのスマートアクションを含めることができます。
Splashtop AEMを使用すると、これらの自動化されたITアラートがWeb管理コンソールに表示され、指定された受信者にメールで送信されるため、問題が発生した際に迅速に対応できます。これらのアラートプロファイルは、ビジネスのニーズに応じて、個々のコンピュータまたはグループに適用することもできます。
設定可能な主なアラートタイプ
Splashtop AEMは、ITチームがニーズやコンプライアンス要件に基づいてさまざまなアラートを設定および構成することを可能にします。これらのアラートには以下が含まれます:
CPU使用率：設定されたしきい値を超えた場合に、即時通知とCPU使用率アラートで遅延を回避します。
メモリ�使用量：アプリがクラッシュする前に高メモリ消費を検出して対処することで、作業をスムーズに進めます。
ディスクスペース: デバイスの空き容量が不足しているときに特定することで、システム障害を回避します。
コンピュータ オンライン/オフライン ステータス: ネットワークの可用性とリモートユーザーの行動を追跡することで、疑わしい活動を見つけ、どのデバイスがオンラインであるかを特定します。
コンピュータの稼働時間: パフォーマンスの低下や更新の遅延を避けるために、長期間再起動していないデバイスがあるかどうかを特定します。
ソフトウェアのインストール/アンインストール: 不正なインストールや疑わしい削除を即座に警告で特定します。
Available Updates: すべてのデバイスが完全に更新されていることを確認し、更新が保留中のときにパッチアラート通知を受け取ります。
Windows Updateのコンプライアンス: Windowsの更新ポリシーを監視し、自動ステータス通知でパッチの失敗を先取りします。
Windowsイベントログ：重要なシステム、アプリケーション、またはセキュリティイベントのアラートを受け取ることで、潜在的な問題を先取りします。
ITチームが積極的に対応するのに役立つ設定可能なアラート
それを念頭��に置いて、設定可能な自動ITアラートの利点は何ですか？ITアラート監視は、ITチームが潜在的な問題を先取りし、問題が発生する前に迅速に特定して対処し、積極的なリモートサポートとメンテナンスを提供するのに役立ちます。これにはいくつかの利点があります。
1. 問題がエスカレートする前にキャッチする
エンドポイント監視アラートは、システムの過負荷、オフラインデバイス、または更新の失敗などの潜在的な問題を検出したときにITチームに通知できます。これにより、ITチームは問題とその原因を迅速に対処し、より大きな問題に発展する前に時間を節約し、会社全体の効率を維持できます。設定可能なアラートを正しく使用すると、エンドユーザーは何もしていないことに気づかないでしょう。
2. リアクティブサポートチケットを減らす
ITエージェントがサポートチケットに対応するのに毎日費やす時間を考慮してください。チケットボリュームを減らす最良の方法は、問題をその源で止めることです。プロアクティブなアラートは、ユーザーが遭遇する問題の数を減らし、チケットの量を減らし、運用効率を維持し、ITエージェントがよりビジネスに重要な問題に費やす時間を確保するのに役立ちます。
3. スマート通知でIT運用を合理化
ITエージェントは常に忙しいので、彼らの作業を効率化する方法を見つけることで、毎日がより効率的でチームにとっても楽になります。スマート通知は、エージェントが適切なタイミングでアラート、確認、および復旧に基づくメールで通知される�ようにし、圧倒されることなく情報を得ることができます。
4. デバイスまたは部門ごとにカスタマイズ
企業はそれぞれ独自のニーズを持っており、IT部門についても同じことが言えます。設定可能なアラートにより、ITチームはプロファイルをカスタマイズして、サーバー、エンドポイント、教室、リモートユーザー、または重要なシステムに関する通知を受け取ることができ、担当しているすべてのシステムとデバイスを監視できます。
ITアラートプロファイルを数分で設定
Splashtop AEMアラートは簡単に設定でき、5つのクイックステップでカスタマイズ可能です:
Splashtopアカウントにログインし、SplashtopダッシュボードのManagement → Alert Profilesに移動します。
新しいアラートプロファイルを追加し、アラートの種類を選択するには、Create Profile をクリックします。
各アラートのしきい値、期間、メール通知設定を定義します。
プロファイルをコンピュータまたはグループに割り当て、適用をクリックします。
保存をクリックし、Splashtop AEMに監視を任せてリラックスしてください。
これにより、Splashtop AEMは非常に簡単に実装でき、ITチームはエンドポイント全体でプロアクティブなアラートを得ることができます。結果は？チケットが少なく、ダウンタイムが減り、より効率的な運用が、5つの迅速なステップで達成されます。
あなたを情報で保つメール通知
��自動化されたITアラートを受け取ったとき、それらは即座にアクセス可能で実行可能であるべきです。アラートは、トリガーされたとき、ITエージェントがそれを認識したとき、問題が解決されたときに通知する必要があり、プロセス全体が記録され、誰もループから外れないようにします。それだけでなく、ITエージェントは通知を受け取り、すぐに問題の解決に取り組むことができるべきです。
Splashtop AEMの設定可能なアラートは、ITチームが迅速に行動し、すべてのステップで通知を維持するのに役立つように設計されています。各メールにはデバイスへの直接リンクを含めることができ、ITエージェントは即座に接続してメンテナンスを開始できます。
Splashtopのリモートアクセスとサポート技術を使用すると、エージェントはどこにいても、どのデバイスを使用していても、無人のデバイスにアクセスしてトラブルシューティングを行うことができます。これは、特にマネージドサービスプロバイダー（MSP）やリモートITチームにとって、問題が発生したときにすぐに知り、迅速に解決する能力を持ち、どこからでも常にログインすることなく対応できるため、非常に貴重なツールです。
Splashtop AEMを始めましょう
ITチームは、何か問題が発生した瞬間に知り、すぐに問題に対処する必要があります。Splashtop AEMの設定可能なアラートを使用すると、ITチームはすべてのデバイスを積極的に監視し、エンドポイント監視アラートに即座に対応できます。
5つのエンドポイントでも5000のエンドポイントでも、Splashtop AEMアラートは正確な仕様に合わせてカスタマイズでき、ITチームがすべてのデバイスを監視するのを助けます。これにより、ネットワーク全体での稼働時間、コンプライアンス、ユーザー満足度を確保し、オフィス内外の従業員に対応できます。
Splashtop AEMの利点はそれだけではありません。Splashtop AEMはまた提供します:
CVEベースの脆弱性インサイトは、リスクを軽減し、修復を改善するように設計されています。
エンドポイント全体でのパッチアラート通知と自動パッチ適用。
スマートアクションを通じてリアルタイムでアラートに自動修正を行います。
エンドポイント全体で施行できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
詳細なインベントリレポート。
そしてさらに！
カスタマイズ可能なアラートのスピードと効率を今日体験する準備はできていますか？Splashtop AEMの無料トライアルを開始し、リアルタイムアラートがITワークフローをどのように変革するかを確認してください。