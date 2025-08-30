企業がリモートやハイブリッドワークに移行する際には、デバイス、データ、アカウントの安全を確保する必要があります。どこからでも働ける能力は生産性と効率を向上させるのに素晴らしいですが、それがセキュリティの犠牲になってはいけません。実際、従業員が安全な技術を使用していることを確認することがさらに重要になります。
そのため、リモートアクセスソリューションは、安全でセキュアであることを確認するために徹底的にテストされる必要があります。ペネトレーションテストはこのプロセスの重要なステップであり、脆弱性を特定して悪意のある攻撃者が見つける前に対処するのに役立ちます。
それを念頭に置いて、リモートワークのためのペネトレーションテストの目的とプロセスを探ってみましょう。
ペネトレーションテストとは何ですか？
ペネトレーションテスト（略して「ペンテスト」）は、システムやソリューションの脆弱性を特定するために攻撃をシミュレートするプロセスです。目標は、システムにハッカーのようにアプローチし、侵入して損害を与えるために使用できる弱点を見つけることです。これにより、企業はこれらの脆弱性を事前に発見し対処できます。
リモートワークのためのペネトレーションテストは同じです��が、リモートワークソリューションに焦点を当てています。リモートワークに特有のセキュリティリスク、例えばセキュリティが確保されていないWi-Fiネットワークや紛失したデバイスなどを考慮すると、ペネトレーションテストは一般的な攻撃とリモートワークに特有の攻撃の両方を考慮する必要があります。
ペンテストはどのように機能しますか？
適切なペネトレーションテストは、セキュリティ問題や弱点を特定、テスト、対処するために設計されたプロセスです。これは通常、4つのステップで構成されます：
偵察: ホワイトハットハッカーがシステムの情報を収集し、テスト攻撃の準備をします。
スキャン: ターゲットネットワークやシステムに接続し、開いていて悪用可能な弱点を見つけること。
アクセスの取得と維持: これらの弱点を通じてシステムにアクセスし、社会的ハッキング（例：フィッシングメールや偽のセキュリティ警告メッセージ）を含む可能性があり、抽出できる機密データを特定します。
痕跡を隠す: テスターは侵入の痕跡を取り除き、隠すのがどれほど簡単かを確認します。
目的はデータを盗むことではなく、ハッカーや他の悪意のある人物がシステムにアクセスする方法と、そこからどの情報にアクセスできるかを特定することです。弱点が特定されたら、それらに対処し修復することができます。
リモートワーク環境におけるペネトレーションテストの必要性
リモートワーク環境で��ペンテストが重要な理由は何ですか？リモートワーク環境では、特に特定のセキュリティ要件やガイドラインがある業界において、一般的な脅威に対抗するためにセキュリティに専念する必要があります。
ペネトレーションテストは、リモート設定が直面する可能性のある独自の脆弱性を特定し、対処するのに役立ちます。脆弱性を事前に特定し修正することで、組織はリモートアクセスソリューションを使用し始め、どこからでも安心して作業を開始できます。
リモートワークにおけるペネトレーションテストのための脆弱性の特定
それを踏まえて、リモートワークに特有のリスクと脆弱性は何であり、ペネトレーションテストがそれらを特定するのにどのように役立つのでしょうか？
リモートワークの脆弱性には以下が含まれます:
セキュリティが確保されていないエンドポイント
リモートワークの一般的な脆弱性は、そのエンドポイントにあります。複数のデバイスとオペレーティングシステムで動作するソリューションは、各エンドポイントで機能するセキュリティ機能を持たなければなりません。そうでなければ、デバイスが脆弱になります。
個人用デバイス
リモートアクセス技術の最大の強みの1つは、ユーザーがどのデバイスからでも作業できるようにし、BYOD環境をサポートすることです。しかし、これはユーザーにセキュリティの責任を負わせることになり、デバイスを安全に保つ必要があります。ユーザー�がデバイスを紛失したり、デバイスを危険にさらす詐欺に遭ったりすると、アクセスするすべてのものが危険にさらされる可能性があります。ユーザーは、ソーシャルエンジニアリング詐欺やフィッシングを回避する方法を含む、セキュリティのベストプラクティスについてトレーニングを受ける必要があります。
VPNまたはファイアウォールの誤設定
組織は、サイバー脅威に対して脆弱であることが知られている仮想プライベートネットワーク（VPN）をよく使用します。VPNが完全に安全でない場合やファイアウォールに開いているポートがある場合、ハッカーや他の悪意のある人物がその弱点を利用してシステムに侵入する可能性があります。
公共Wi-Fiネットワーク
リモートアクセス技術により、インターネット接続があればどこからでも作業できますが、すべてのWi-Fiネットワークが安全というわけではありません。セキュリティが確保されていない公共のWi-Fiは、悪意のある行為者が侵入する可能性のある脆弱性を持つことが多いため、デバイスを侵入から保護するために防御層を持つことが重要です。
リモートワーク環境でのペンテストのベストプラクティス
ペネトレーションテストを実施する際には、効率的かつ包括的である必要があります。ペンテストのベストプラクティスに従ってください：
定期的にテストをスケジュールして、セキュリティが最新であることを確認し、新しい脆弱性を監視します。継続的なテストとレビューは不可欠です。
すべてのエンドポイントに焦点を当てることで、あらゆる可能な侵入点でのセキュリティを維持できます。
現実的な攻撃シミュレーションを使用して、フィッシング攻撃や不正アクセス試行を含むリモートワーク用に設計されています。
協力的なアプローチを取ることで、セキュリティチーム、IT部門、リモート従業員と効果的なテストを行います。
従業員を訓練する セキュリティのベストプラクティスについて、一般的なサイバー脅威の識別方法、フィッシング詐欺の回避方法、インシデントの報告方法を含む。
Splashtopでリモートアクセスセキュリティを強化する
定期的なペネトレーションテストに加えて、リモートワークを可能にするためにチームが使用するツールが非常に安全であることを確認する必要があります。リモートワーカーやITがどこからでもワークステーションやエンドポイントにアクセスできるソリューションを探す際には、セキュリティがテストされ、実績のあるリモートアクセスソリューションが必要です。
例えば、Splashtopはリモートアクセスセキュリティに取り組んでおり、すべてのシステムで定期的なペネトレーションテストを実施しています。セキュリティへの取り組みの一環として、Splashtopは、必須のデバイス認証、セキュリティ機能、多要素認証、エンドツーエンド暗号化を含む複数の高度な機能を提供し、デバイスとアカウントを安全に保ちます。その結果、SplashtopはISO/IEC 27001、SOC 2 Type II、GDPR、PCI DSSなど、幅広い政府および業界のセキュリティ基準に準拠しています。
Splashtopのセキュリティ強化への継続的な取り組みにより、ユーザーはどこからでも安全にリモートワークやデスクトップアクセスを行うことができ、脅威に先んじて行動できます。リモートおよびハイブリッドワークにとってセキュリティほど重要なものはありませんが、適切なテストとSplashtopのような安全なソリューションがあれば、リモートワークはアクセス可能で安全です。
