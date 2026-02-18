時にはITサポートがすぐに必要になることがありますが、あなたのデバイスにリモートサポートエージェントを事前にインストールしていないことがあります。このような場合、必要なときに必要なリモートサポートをどのようにしてまだ受けることができますか？
オンデマンドリモートサポートが可能で、社員やエンドユーザーは、事前にソフトウェアを各デバイスに設定せずに、必要なサポートとトラブルシューティングを受けることができます。では、「事前インストールなし」のアプローチでリモートサポートが何ができて何ができないか、そしてITサポートに最適なオプションを見つける方法を見てみましょう。
「事前インストール不要」のオンデマンドサポートとはどういう意味ですか？
「事前インストールなし」のオンデマンドサポートとは、サポートリクエストが発生する前にエンドポイント全体に高度な設定を必要としないリモートサポートです。これは、ブラウザベースのリモートサポートや、何度もインストールされずサポートセッション中のみダウンロードして実行される一時的な実行ファイルなど、いくつかの形式を取ることができます。
ユーザーがオンデマンドサポートを必要とする理由は多々あります。たとえば、初めてのユーザーはクライアントをインストールする前にヘルプが必要になるかもしれませんし、契約者は企業で働いている間にサポートが必要になるかもしれません。また、顧客は企業のITチームに連絡する際にリモートで技術サポートが必要になることがあります。オンデマンドサポートは、ユーザーが個人デバイスにエージェントをインストールしたくないときに、Bring-Your-Own-Device (BYOD) 環境でも一般的です。
一部の人々は「ダウンロード」することを「インストール」と言います。この文書では、「no pre-install」とはデバイス間での事前設定が不要であることを意味します。最も効果的なオンデマンドサポートオプションのいくつかは、サポートの時点でダウンロードして実行するステップを使用し続けています。
ソフトウェアを事前インストールせずにオンデマンドサポートを提供する主な方法は何ですか？
では、エンドユーザーはどのようにしてデバイスにソフトウェアを事前インストールせずにリモートサポートを受けることができるのでしょうか？オンデマンドサポートを受ける主な方法には、ブラウザベースとダウンロードして実行する方法の2つがあります。
ブラウザベースのオンデマンドサポート
ブラウザベースサポートは、その名の通り、ウェブブラウザから開始されるリモートサポートセッションです。ユーザーはウェブページにアクセスし、サポートエージェントと迅速に接続し、画面（そして時には基本的な操作）を共有して、必要��に応じた支援を受けることができます。
これは一般的に基本的なトラブルシューティング、手順案内、および小さな問題の指導に使用されます。しかし、それはより複雑なタスクにはあまり適していない制限があります。ブラウザベースのサポートは、オペレーティングシステム、デバイス許可、ブラウザ機能によって制約されるため、100%信頼できるわけではありません。
オンデマンドサポートをダウンロードして実行
少しだけ一貫性と信頼性の高いオンデマンドサポートのために、ユーザーはサポート時に小さいプログラムをダウンロードできます。これにより、エージェントを事前に設定しなくてもリモートサポートを開始できますが、ダウンロードは必要です。(このプログラムは、事前にデバイス上に永続的なエージェントを設定するのとは異なり、一度限りのセッションに使用されるだけです。)
ユーザーが直接的なトラブルシューティングとより一貫したリモートコントロール体験を必要とするときは、ダウンロードして実行するサポートが望ましいです。ブラウザベースのサポートよりも強力です。
無人アクセス用のプリインストールエージェント
ここでの焦点は、事前にインストールされたエージェントを必要としないリモートサポートにありますが、事前にインストールされたエージェントが無人のリモートデバイスへの持続的なアクセスに使用できることも注目に値します。これにより、ITチームはデバイスが無人でも継続的なメンテナンスとリモートトラブルシューティングを提供できます。
事前インストールなしで迅速なオンデマンドサポートを行うための最も効果的な方法は何ですか？
問題を迅速に解決するためにITサポートが必要で、あらかじめエージェントがインストールされていない場合、オンデマンドサポートには通常、ダウンロードして実行する方法が最も効果的です。
ダウンロードして実行するサポートは、通常、ブラウザベースのサポートよりも一貫性があり、信頼性が高く、堅牢なトラブルシューティング体験を提供します。これによりITエージェントが問題をより効率的に解決できるため、初回接触解決率が向上し、繰り返しのチケットが減少します。さらに、ダウンロードが必要な場合でも、ダウンロードして実行するリモートサポートを使用すると、エージェントを端末に配備することなく、サポートセッションを迅速に開始できます。
ブラウザベースのオンデマンドサポートには特に基本的なトラブルシューティングやウォークスルーでの用途がありますが、ほとんどのオンデマンドセッションでは、ダウンロードして実行するサポートから最も恩恵を受けるでしょう。
信頼できるハンズオントラブルシューティングが1回のセッションで必要であり、ダウンロードが許可されている場合、ダウンロードして実行するオンデマンドサポートが通常最も効果的なアプローチです。
事前インストールを必要としないオンデマンドサポートソリューションで何を探すべきですか？
エージェントレスのオンデマンドリモートサポートの利用と利点を考慮�して、ビジネスに最適なソリューションを見つけるにはどうすればよいですか？ソリューションを比較する際に考慮するべき要素は多数ありますが、これらの重要なポイントを念頭に置けば、あなたのビジネスニーズに最適なものが見つかるでしょう。
1. ユーザーはどれくらい早くセッションに参加できますか？
ユーザーがオンデマンドサポートを必要とするときに、複雑な手順をいくつも踏むのは嫌です。ユーザーがリモートセッションを起動するのがどれほど簡単か、そして指示がどれほど明確かを考えてみてください。良いソリューションは、ユーザーに優しく、初めてのユーザーでも問題なく動作するべきです。
2. 実際に1回のセッションで問題を解決できますか？
リモートサポートツールの最も重要な側面の一つは、ITエージェントが最初の試みで問題を解決する手助けをする能力です。オンデマンドサポートは、確実な接続と制御を提供し、デバイスが再起動した場合でもセッションの安定性を維持する必要があります。エージェントは、ツールを切り替えることなく、共通のトラブルシューティングワークフローを処理し、問題を一箇所で解決するために必要なツールを持っているべきです。
3. 制限された環境でも動作しますか？
エンドユーザーに接続できないリモートサポートは役に立ちません。オンデマンドサポートは、非管理者ユーザーが付与できる一般的なOS権限のプロンプトがいくつかあるだけで、さまざまな環境で機能する必要があります。これにより、ネットワークの制約を回避しつつ�、摩擦を引き起こしたりアクセス許可ブロックに当たることなく、ソリューションを機能させることができます。
4. それはセキュリティとガバナンスの期待を満たしていますか？
ITコンプライアンスは任意ではなく、企業は厳格な業界および政府のセキュリティ基準を満たさなければなりません。ガバナンス要件をサポートするソリューションを見つけることは重要です。これは、有人アクセスのためのユーザー同意、技術者の認証とアクセスコントロール、内部文書や監査のための信頼性のあるログ記録を含みます。
Splashtopはどのようにして迅速なリモートサポートを提供しますか？
オンデマンドサポートが必要なときは、信頼性が高く効率的でユーザーフレンドリーなソリューションが必要です。Splashtop Remote Support は、事前の設定を必要とせずに迅速なオンデマンドサポートを行うよう設計されており、ITチームはどのデバイスからでもリモートアクセスを介してユーザーを確実に支援およびトラブルシューティングすることができます。
Splashtopのオンデマンドサポートがどのように機能するか
Splashtopでリモートサポートセッションを開始するのは簡単です。技術者とエンドユーザーの間でいくつかの簡単な手順を踏むだけです。
技術者はユーザーをSplashtop SOSダウンロードページに案内します（またはリンク付きの招待メッセージを送信します）。
ユーザーはSplashtop SOSアプリ（一時的な実行可能ファイルで、セッションに使用されます）をダウンロードして起動します。
SOSアプリは9桁のコードを生成し、ユーザーはそれを技術者と共有します。
技術者は、自分のデバイスでSplashtop Businessアプリを開き、SOS接続フローを選択します。
技術者はユーザーの9桁のコードを入力してリモート接続を開始します。
そこから、リモートセッションが始まります。技術者は、リモートデバイスが目の前にあるかのような簡単さと便利さで実践的なトラブルシューティングを行うことができ、迅速で効果的なサポート体験を実現します。セッションは、どちらかの当事者が切断するか終了すると終了し、エンドユーザーのデバイスを安全に保ちます。
SOSアプリをインストールする必要がありますか？
Splashtop SOSアプリはダウンロードして実行する実行可能ファイルなので、サポート時にダウンロードが必要です。しかし、事前に永続的なエージェントとして設定される必要はなく、ユーザーがSOSアプリを起動して新しいコードを共有しない限り、デバイスに再びアクセスすることはできません。SOSアプリが閉じると、アクセスが停止し、セッションが終了します。ユーザーがリモートセッション用にSOSアプリのファイルをダウンロードした場合、その後削除することができます。
これは実際のサポート環境でなぜ効果的なのでしょうか
Splashtopはエンドユーザーが数ステップで起動できます；彼らはSOSアプリをダウンロードして実行し、表示されるコードを共有します。これは電話、チャット、またはメールで機能する簡単なプロセスで、サポートセッションを迅速に開始するのが簡単です。
使いやすさから、Splashtopは事前の設定を必要としないため、初めてのデバイスや顧客のデバイスもすぐに使用できます。同時に、ブラウザのみのサポートよりも強力で、エージェントが最初のコールで問題を解決するのを助けるためのツールと機能のスイートを提供します。
この使いやすさと効果を兼ね備えたSplashtopは、あらゆる規模のITチームや他のサポート環境にとって強力で効率的なソリューションです。
Splashtopを試して、迅速なオンデマンドサポートを利用しましょう
すばやく強力なオンデマンドリモートサポートが必要なときは、Splashtopを選びましょう。Splashtopのダウンロード&実行サポートにより、ITエージェントはソフトウェアを事前に設定することなく、すぐにエンドユーザーを効果的に支援し、より迅速なサポートを提供できます。
リモートサポートは複雑な設定や事前にインストールされたエージェントを必要とせず、使いやすさのために品質や効率を犠牲にする必要もありません。信頼できる強力なソリューションがあれば、エージェントが優れたサポートを提供するために必要なすべてのツールを備えた、効率的なリモートセッションを開始できます。
Splashtopリモートサポートがオンデマンドのリモートサポートをどれほど簡単にするかを見てみませんか？今日から無料トライアルを始めましょう。