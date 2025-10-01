ネットワークを侵入や脅威から守ることは、サイバーセキュリティの最も重要な側面の一つです。ITチームはリアルタイムで脅威を特定し、迅速に対応できる必要があり、そのための最良の方法の一つはネットワーク検出および応答（NDR）ソリューションです。
では、Network Detection and Responseとは何か、どのように機能し、なぜ重要なのかを見てみましょう。これらの質問に答え、ビジネスに最適なNDRソリューションを見つける手助けをし、Splashtop AEMを使用してエンドポイントの安全を確保する方法をお見せします。
NDR（Network Detection and Response）とは何ですか？
ネットワーク検出および応答とは、ネットワークトラフィックデータでの異常または疑わしい行動を検出できるソリューションの一種です。NDRソリューションは通常、検出、識別、フォレンジック、および応答を含み、ITチームが潜在的な問題やサイバー攻撃を効率的に発見・対処できるようにします。
NDRは、調査や脅威のハンティングを簡略化し、セキュリティチームのためにアラートの優先順位を決定し、防護対応を自動化するために頻繁に使用されます。これにより、ITチームがサイバーセキュリティに対応し、ITコンプライアンス要件を満たしながらネットワークを安全に保つ手�助けをします。
NDRの進化：IDSからAI駆動の脅威検出へ
NDRは年々成長し、技術の進化に伴って変化してきました。Network Detection and Responseは、元々はNetwork Traffic Analysis（NTA）やIntrusion Detection System（IDS）ソリューションとして始まり、生データからネットワークトラフィックモデルを抽出し、事前に定義されたルールセットと比較して疑わしい行動を識別していました。
2020年には、NTAソリューションは行動分析と脅威応答機能の統合を始めました。これにより、NTAがトラフィック分析を超えて、Network Detection and Responseに変革しました。
今日、NDRソリューションは、機械学習（ML）や人工知能（AI）の出現とともに成長を続けています。この技術は膨大なデータを迅速に分析し、リアルタイムでシステムを監視することができ、より徹底した分析と即時の対応を可能にしています。これにより、NDRソリューションは予測分析、リアルタイムトラッキング、自動化された解決策により、疑わしい行動を検出し、即座に問題を解決する能力が強化されました。
ネットワーク検出および応答ソリューションが検出する脅威の種類
サイバー脅威は多く存在するため、組織はそれぞれを検出し回避する能力が必要です。Network Detection and Responseソリューションは、多数の脅威に対処するように設計されています。
マルウェアによるエンドポイントとネットワークへの感染。
ターゲット攻撃、DDoS、マインザミドル、SQLインジェクション攻撃を含みます。
内部脅威、不満を持つ従業員や企業スパイなど。
リスクのある行動や人的ミス、例えば不十分なネットワークセキュリティやフィッシング試行など。
NDRの持つ攻撃や脅威に関連するパターンや行動を検出する能力は、ネットワークセキュリティの貴重なツールであり、リアルタイムで洗練された攻撃を見つけ出し対処できます。
なぜNDRが早期の脅威検出と迅速な対応にとって重要なのか？
NDRソリューションは、脅威が現れるとすぐにそれを特定するために重要です。サイバー攻撃が見逃されたり、マルウェア感染が拡大するたびに、会社のネットワークとデータは深刻なリスクにさらされています。
幸いなことに、NDRソリューションはリアルタイムの監視とアラートを使用して脅威を特定し、ITチームに即座に通知することで、潜在的な侵害に迅速に対応します。AIとML技術も、ネットワーク検出および応答の速度、応答性、精度を向上させ、大規模ネットワークを迅速にスキャンし、リアルタイムで異常なパターンや行動を特定するのに役立ちます。これにより、前例のない速度が達成され、ITチームがエンドポイントとネットワークを保護しながら、誤検知を減らすことができます。
NDRの仕組み: AIと行動分析を活用した脅威検出
では、NDRとは何か、そしてその提供するメリットを理解した今、その動作を分析してみましょう。基本的に、NDRは4つのステップに従って脅威を積極的に検出し対処します。
ネットワークトラフィックデータの収集
行動基準の確立
ネットワー�ク活動を監視する
インシデントへの対応
NDRソリューションは、ネットワークデータを使用してトラフィックを監視し、行動分析、ML、およびAIを適用して潜在的な脅威や疑わしい行動を検出します。ネットワーク全体にセンサーを配置して生のネットワークメタデータを収集し、通常のネットワーク行動や活動のベースラインモデルを作成することができます。
何か異常な行動やパターンが現れた場合、NDRソリューションはそれを通常の行動からの逸脱として認識し、アラートをトリガーできます。これにより、単に既知の攻撃の兆候に限らず、何らかの異常活動を見つけることで、攻撃を特定しブロックする適応型アプローチが可能になります。
NDRソリューションは企業ネットワーク上のすべてのデバイスを受動的に監視し、デバイスパフォーマンスや可用性に影響を与えることなく、脅威を常に監視しています。他のサイバーセキュリティソリューション（SIEM、SOAR、EDRなど）と統合することで、エンドポイントとネットワークを常に安全に保つための徹底的で包括的かつ効率的な脅威検出と管理を提供できます。
複雑性、コスト、スケーラビリティ：NDRソリューションの課題
しかし、NDRソリューションにはいくつかの制限や課題があります。サイバーセキュリティにはNDRの使用が重要ですが、意思決定者やITチームは、NDRソリューションへの投資時にこれらの潜在的な障害を認識しておくべきです。
複雑さ: NDRツールは、ネットワー��ク全体にセンサーを配置し、高容量のネットワークトラフィックデータ用データストレージへの投資、ITチームへの教育を含む広範で複雑なインストールが必要になることがあります。これにより、セットアップや使用の習得が困難で時間がかかることがあります。
コスト: NDRソリューションは高価であり、中小の組織にとっては非常に高額になることがあります。NDRソリューションへの投資を検討している企業は、予算に合ったソリューションを見つけると同時に、必要なツールと機能をすべて提供していることを確保するべきです。
スケーラビリティ: NDRソリューションはスケーラブルに設計されていますが、大規模なネットワークからのデータフローの増加はリソースを圧迫し、ボトルネックを引き起こす可能性があります。これはネットワークの規模によって、大規模企業にとって課題を生む可能性があります。
誤検知: NDRソリューションは、異常な活動をネットワークで監視し続けますが、これにより誤検知が発生することもあります。通常のパターンからの小さな逸脱が疑わしい活動としてフラグを立てられ、調査に不要な時間がかかることもあります。
プライバシー: NDRソリューションは、暗号化された通信を含むネットワークトラフィックを常に監視するため、プライバシーに関する懸念を呼び起こすことがあります。組織は、GDPR、PCI DSS、HIPAAのコンプライアンスなど、業界のセキュリティ要件を満たしているソリューションを使用する必要があります。
ネットワークに最適なNDRソリューションの選び方
これらの課題を考慮に入れて、意思決定者はどのようにして自社に最適なNDRソリューションを選ぶことができるでしょうか？市場にはいくつかのNDRソリューションが存在するため、必要な機能を持つものを予算内で見つけることが重要です。
NDRソリューションを検討する際に考慮すべき点：
Ease of 設定: NDRソリューションは複雑で設定が難しいことがありますが、必ずしもそうである必要はありません。簡単に導入できるユーザーフレンドリーなソリューションを見つけることが、スムーズな導入と簡単なオンボーディングを確保するために重要です。
統合: EDRやSIEMソリューションなど、他のセキュリティツールを考慮します。ネットワーク全体に全面的で包括的なセキュリティをもたらすため、これらとシームレスに統合するNDRソリューションを見つけたいものです。
スケーラビリティ: ネットワーク全体をカバーし、その成長に追随できるNDRソリューションが必要です。大企業のネットワークにおけるNDRソリューションの課題を考慮し、御社の規模に適したものを選ぶことが重要です。
高度な機能：すべてのNDRソリューションが同じ機能を持つわけではありません。AIを活用した検出やSmart Actionsのような高度なツールを利用して問題に迅速に対処し、最大の価値と効率を得るソリューションを探してください。
もちろん、これらすべてを予算内で提供するソリューションを見つけることが重要です。コスト削減がセキュリティを犠牲にすることがあってはなりませんが、予算は常に考慮されるべきです。これにはかなりの買い物が必要ですが、すべての企業が必要とする機能を、どのビジネスでも手の届く価格で提供しているソリューションもあります。
サイバー脅威検出の未来: EDR、XDR、および新たな技術を探る
ネットワーク検出および応答は新しい技術とともに成長し続けています。NTAがNDRに進化したように、NDRも現代のサイバーセキュリティニーズに応えるために進化しています。
エンドポイント検出と応答（EDR）は、現代のセキュリティニーズに合わせて急速に成長しており、エンドポイント全体のより徹底的な脅威検出を提供します。拡張検出と応答（XDR）は、一方で、ネットワークトラフィック、クラウド環境、メールシステムまでを含む広範な環境での脅威検出を含んでいます。
NDRのように、これらはAIと機械学習を活用して、既知の脅威や怪しい行動を特定し、それが現れたらすぐに怪しい行動を識別します。これらを一緒に使用することで、サイバー犯罪者が悪用する可能性のある複数のベクトルをカバーする包括的なセキュリティ環境が作成されます。
さらに、NDRの背後にあるAI技術は進化を続け、速度と効率が向上しています。AI、ML、および行動分析がどのように迅速に潜在的な問題を識別し対処できるかをすでに確認していますが、その技術がより洞察力と効率を高めていくにつれ、それを利用するNDRソリューションもそうなるでしょう。
Splashtop AEM & Bitdefender EDRによる脅威検出の簡素化
脅威の検出は、あらゆる規模と業種の企業にとって重要です。幸い、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）などのソリューションは分散環境においてもエンドポイントとネットワークを保護するのに役立ちます。
SplashtopのEDR & MDRアドオンは、Bitdefenderとの統合により、ITチームがセキュリティを強化し、脅威を検出し、潜在的な問題に迅速に対応するのを支援します。これには含まれています。
継続的な監視と脅威検出
根本原因分析
自動化されたガイド付き是正オプション
Splashtop AEMは、リモートデバイス、ラップトップ、デスクトップコンピュータ、IoTデバイスを含む、企業内の複数のエンドポイントを管理および保護するように構築されています。そのEDRアドオンはリアルタイムの監視とアラートを提供し、デバイスがネットワークに接続する際に安全を保つことを保証します。さらに、Splashtop AEMはセキュリティを考慮して設計されており、企業がサイバーセキュリティのコンプライアンス要件を満たすのを助けます。
NDRはネットワーク保護のための強力なツールですが、SplashtopのEDRはエンドポイントを同様に安全に保ちます。これにより、層状で全体的な防御戦略が生まれ、Splashtop AEMおよびEDR & MDR保護が、NDRソリューションに最適な補完となります。
Splashtop AEMを自分で体験してみませんか？今日から無料トライアルを始めましょう：