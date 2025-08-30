By Ellia Marton, アムステルダム大学の学生でEMEAインターン、2021年夏
育成とサポートの文化
では、Splashtopアムステルダム本社で最初のインターンになるとはどんな感じでしょうか？
最初のやり取りから、会社の創設者たちがLinkedInでパーソナライズされたメッセージを送ってくれて、温かく迎え入れてくれました。This was followed by a warm welcome by every メンバー of the team who wished me luck in starting this new role.さらに、かなりクールなギアも手に入れました！
私は毎日オフィスでこの育成文化を目の当たりにし、チーム全体を動機づける重要な影響要因であると感じました。
説明させてください。オフィスで最も経験の浅い私にもかかわらず、Splashtopチームは私と私の会社での役割を非常に受け入れてくれ、初日から責任を持たせてくれました。
ソーシャルメディア戦略、ランディングページ、マーケティングイベントのレビューから、顧客の全体的な旅の最適化まで、私は貢献し、影響を与える機会を得ました。
そしてこれは、通常のマーケティングプロジェクトを超えています。チームは、私がコミュニケーションの学生以外に誰であるかに興味を持ち、私の音楽（歌）の情熱を発見したとき、次回の教育ウェビナーで私の情熱を披露することを提案しました。なんてエキサイティングなんでしょう！
課題と主要なハイライト
EMEAのSplashtopオフィスで最初のインターンとして、コミュニケーション科学の学生としての�能力に対する期待は非常に高かったです。
最大の課題の一つは、プロジェクトのコミュニケーションと作業に必要な新しいツールに慣れることと、日常の会社生活で参照される略語やソフトウェアパッケージに迅速に慣れることでした。
支援的なオフィス環境が、私がそれらを克服し、成功するのを助けてくれました。
私はグラフィックビジュアルをデザインし、効率的にアイデアを提示し、LinkedInを通じて潜在的なウェビナー参加者を見つけ、業界の関連イベントを調査し、マーケティングチームと密接に協力してウェビナーやソーシャルメディアのアイデアを考え、会社のブランド認知度を高める方法を考え出すことができました。
さらに、Splashtopが現在EMEA地域で拡大しているため、顧客と従業員を第一に考える会社の成長を直接目の当たりにすることができました。特に、共通の目標に向かって人々が協力し始めると、どれだけ早くコラボレーションが始まるかに驚きました。物事はかなり速く進み、少し挑戦的かもしれません。
一生懸命働き、一生懸命遊ぶ？はい！
チームのハードワークな行動にもかかわらず、楽しむ時間も作りました！
自発的なテーブルフットボールゲームや、8階の階段を駆け上がって最速のタイムをチームテーブルに記録するなど、COVID後にオフィスに戻ってきたことを最大限に活用しました。
ピザの夕べで、顧客の旅について話し合い、改善のためのアイデアを壁に付箋で貼る形で積極的に参加したことを特に楽しみました。
チームと一緒に楽しんだ他の楽しい瞬間は、誕生日の時にみんなが集まっておしゃべりしながらケーキを食べたり、アムステルダムの天気が良い時に外でカジュアルなランチを楽しんだりすることです！オフィスではほとんど退屈な瞬間はなく、小さなチームでも常に笑い声が廊下に響いています。
終わりの考え
Splashtopのチームスピリットは素晴らしく、会社の目標をサポートするために皆がどれだけ駆り立てられているかを見るのは喜びです。
チームの一員として平等に見られ、同僚としてだけでなく友人としても受け入れられることは素晴らしいことでした！
マーケティングチームと密接に協力して、企業がブランド認知を高め、顧客体験を向上させる方法を考えることで多くを学びました。
フルタイムで勉強し、コロナウイルスの制限のためにほとんどアパートを出なかった状態から、活気に満ちた楽しいオフィス環境のSplashtopアムステルダムに移ったことは、歓迎すべき変化でもありました！最終的にオフィスでの時間は、同僚と仕事の役割について話し合い、それらがどのように重なり合い、リアルタイムで統合されるかを見ることができました。これは私のキャリア選択をナビゲートするのに役立ち、将来どこにいたいかについての考えがはるかに明確になったと思います。
このインターンシップを持つことが、私に大きな印象を与えたことは確かで、今後のSplashtopの成功を大いに興味を持って追いかけるでしょう！
