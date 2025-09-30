メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Philip Sheu, Splashtop Co-Founder

Splashtopの転換、現在、そして将来の計画について共同創設者のPhilip Sheuと語る

Splashtop Team
所要時間 5分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

SplashtopのCTO兼共同創設者であるPhilip Sheuは、モバイルアプリ開発者からクラウドサービスプロバイダーへの会社の変革を推進しました。Gillian Miller、Splashtopのコンテンツマネージャーは、Splashtopの現在の状況と将来の展望について彼と話し合いました。

Gillian Miller: こんにちは、Philip。今日はお時間をいただきありがとうございます。まず最初に、Splashtopを始めるきっかけは何だったのですか？

Philip Sheu: ご存知のように、すべての創業者はMITで一緒に学びました。そこで私たちはスタートアップのバグに感染しました。当時、MITには10kコンテストという興味深い起業家コンペティションがありました。学生たちはスタートアップチームを組み、ビジネスプランを書き、プロトタイプを作成し、それをプレゼンします。優勝者は、ベンチャーの資金に充てるために$10,000を獲得します。私たちはVCによって審査される準決勝に進出したと思います。その経験とチームの努力が、私たちをスタートアップの道へと導きました。

数年後、大企業で別々に働いた後、私たちはスタートアップの虫に抗えなくなりました。Mark、Robert、Thomasが最初に集まり、サーバー管理ファームウェア会社を始めました。当時、私はHPでサーバーハードウェアを設計していましたが、すぐに彼らに加わりました。数年後、会社は買収されました。私たちは2006年までそれを運営し、その時に全員が辞めて、現在のSplashtopを始めました。

Gillian Miller: それは素晴らしい起源の物語です。では、2006年にどのようにして方向転換を決断したのですか？

Philip Sheu: 私たちは製品と技術に関して非常にオープンマインドでした。私たちは日常のユーザー向けに何かを作りたいと考えていました。以前は、Dell、IBM、HPのような大手サーバー会社が直接の顧客でした。それは素晴らしい経験でしたが、実際のユーザーから少し離れていると感じました。そのため、より直接的なフィードバックが新しいベンチャーの最初の前提条件となりました。

次に見つけたのは、痛点でした。解決すべき問題。私たち自身がよく理解していた問題。AppleがiPadを発売したばかりでした。それは新しい魅力的なオブジェクトで、短期間で非常に人気になりました。すべてのiPadユーザーは、HD映画、ゲーム、音楽コレクションなどを収めたPCをまだ持っていました。アプリストアは立ち上がったばかりで、NetflixもSpotifyもデスクトップアプリもありませんでした。そこで私たちは考えました。「ああ、人々はiPadを持ち歩くことに興味を持つかもしれない—その美しい形状、素晴らしいタッチスクリーン、8時間のバッテリー寿命を持ち、パフォーマンスや体験を妥協することなく、映画や音楽のコレクション全体にアクセスできることを楽しむかもしれない。」市場にスマートフォンやタブレットが増える中、私たちは人々が複数のデバイスでデジタルライフをシームレスに移行できるようにしたいと考えました。それが私たちが解決しようとした痛点になりました。

Gillian Miller: 今、あなたが取り組んでいる最も重要なことは何ですか？

Philip Sheu: 私たちが取り組んでいる最も重要なことの一つは、ITと中大規模組織のサービスデスク向けのリモートアクセスです。主にSMBベースから市場を拡大することは、挑戦的でありながらエキサイティングで自然な成長の道です。私たちは技術と製品の堅実な基盤を持ち、情熱的に顧客中心の考え方で大手顧客を引き付け、サービスを提供する準備ができています。私たちの組織は、企業顧客のコンプライアンスとセキュリティのニーズに応える準備ができています。

多くの潜在顧客が、企業のITとヘルプデスクのリモートアクセス市場を所有している少数のベンダーに縛られているのを見ています。これらのベンダーは長い歴史を持ち、確かに有名ですが、多くの顧客のニーズはSplashtop製品によってより良く満たされると信じています。私たちの製品は、より高性能で使いやすく、顧客の既存のIT環境にすぐに組み込むことができます。その上、Splashtopチームは彼らのニーズに耳を傾け、それに応じて適応します。

Gillian Miller: 市場を拡大する以外に、Splashtopの将来に対する広範なビジョンは何ですか？

Philip Sheu: 私と共同創業者たちは、Splashtopがリモートで安全に何かをする必要がある顧客にとって最高のパートナーになることを目指しています。それは、Fortune 500企業のサービスデスク、在宅勤務する映画スタジオのアニメーター、キャンパス外の学生にコンピュータラボサービスを提供する主要大学、または本当にリモートで何かをする必要がある誰かでもあります。

Splashtopを頼りにしてもらいたいです。他のコンピュータの前にいるかのような応答性とビデオの忠実度を持つこと。簡単で反応の良いプロセスであってほしいです。何よりも、それが安全であることを知ってもらいたいです。

Gillian Miller: もちろん、それは特に今日の世界において、将来の素晴らしい目標です。あなたはSplashtopの成長に非常に専念しているようですね。この会社の何があなたをワクワクさせますか？毎朝ベッドから出る理由は何ですか？

Philip Sheu: 二つのこと。最初の動機に戻りますが、私たちは消費者に直接役立つものを提供することを目指してSplashtopを始めました。お客様からの継続的なフィードバックと、それに対処する機会が、私や同僚を毎朝ベッドから引き出します。それはクリシェですが、私たちの仕事は給料以上のものに感じられます。なぜなら、私たちはお客様の生活をより簡単にしているからです。お客様とのつながりにより、深い誇りと充実感を感じています。

二つ目は、Splashtopの人々です。ここには、さまざまな個性、スキルセット、バックグラウンドがあります。私たちの文化は、私たち全員をつなぐ重要な共通の糸です。Splashtopは、私たちが互いに成功し成長するのを助ける第二の家族のように感じます。私の同僚たちは本当に優秀ですが、同時に謙虚で協力的です。毎日チームと一緒に働くのは本当に楽しいです。

Gillian Miller: Splashtopについての面白い事実を教えてくれませんか？

Philip Sheu: 今日のSplashtopのさまざまな側面は、私たちの大学での経験、出身地、育った場所に結びついています。MITで会う前に、私たちは全員台湾からカリフォルニアに移住してきました。そこが私たちの生まれ故郷です。大学卒業後、カリフォルニアに戻り、Splashtopの本社をそこに設立しました。その後、台湾にSplashtopの最初のエンジニアリングオフィスを設立しました。それは今でも私たちの最大のエンジニアリングオフィスです。

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Man in Splashtop attire at an event, with promotional backdrop about remote support solutions
Splashtopでの生活

小売業のビッグショーに初めて出展した感想

詳細はこちら
Illustration of people celebrating Pride with colorful outfits and accessories, promoting diversity
Splashtopでの生活

Splashtopでプライド月間とLGBTQ+従業員を祝う

詳細はこちら
Splashtop team member showcasing diversity and inclusion as a proud ally
Splashtopでの生活

職場でのプライドと包括性についての考え

詳細はこちら
Team collaboration in an office using Splashtop for remote access solutions
Splashtopでの生活

アムステルダムでの最初のSplashtopインターンとしての印象

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。