RDP と VPN と Splashtop コネクタの比較
Splashtopアプリを介したVPNなしのマシンへのエージェントレスアクセス
Splashtop Connectorは、より優れたセキュリティ、機能性、および使いやすさを提供します
Splashtop Connector をクローズド ネットワーク内の 1 台のマシンにインストールすると、ブリッジまたはジャンプ ポイントとして機能し、ネットワーク上の他のすべてのコンピュータとサーバーに Splashtop アプリ内から RDP 経由でアクセスできるようになります。
マシンへのエージェントレスアクセスが必要な場合は、VPN や RDP と比較して Splashtop Connector が優れた選択肢です。Splashtop Connectorを使用すると、IT管理者は、インターネットにアクセスできない、またはリモートアクセスのためにサードパーティ製アプリのインストールを許可していない内部 ネットワーク上のコンピューターをリモートでサポート し、 ユーザーが安全にリモートで作業できるようにします。
Splashtop Connector と RDP および VPN の比較
顔立ち
Splashtop コネクタ
RDP + VPN
内蔵コンピュータに接続する
コネクタをブリッジとして使用する
VPN + RDPクライアントが必要
アクセス権限
Webポータルで管理が簡単
VPNとRDPの両方の管理が複雑
接続ログ
すべての接続がログに記録されます
いいえ
セッションの記録
はい
いいえ
マルチモニターのサポート
はい
はい
高性能
はい、Splashtop の高性能サーバー ファームを使用して接続を中継します
VPN経由のエンドポイント間のネットワークによって異なります
安全
安全性が高く、Connectorはシンプルな443ポートのアウトバウンドネットワークのみを備えています
セキュリティで保護されていない内部ネットワークへのインバウンドトラフィック
cloud サービス
はい
VPN設定による
オンプレミスサービス
はい
VPN設定による
使い方は簡単
はい、シンプルで直感的に使用できます
RDP クライアントの構成と使用についてユーザーを教育する必要がある
導入のシンプルさ
コネクタをインストールし、簡単な設定を行うだけです
VPN または RDS ゲートウェイの設定が複雑
スケーラビリティ
複数のコネクタをデプロイして拡張する
複雑で、VPNとRDPを設定する必要があります
ファイル転送
はい
はい
リモート印刷
はい
はい (セッション内、ネットワーク プリンターへ)
クライアントプラットフォームのサポート
Windows、Mac、iOS、Android、Web
Windows、Mac、iOS、Android
RDSの
はい、RDS、コネクション ブローカー、その他のロード バランサー (F5 など)。
はい
RDPの
はい
はい
接続プール
はい (RDS と RDP の両方)
RDSでのみ利用可能
