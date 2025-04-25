メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Splashtop Connector Demo
RDP と VPN と Splashtop コネクタの比較

Splashtopアプリを介したVPNなしのマシンへのエージェントレスアクセス

お 問い合わせ

Splashtop Connectorは、より優れたセキュリティ、機能性、および使いやすさを提供します

Splashtop Connector をクローズド ネットワーク内の 1 台のマシンにインストールすると、ブリッジまたはジャンプ ポイントとして機能し、ネットワーク上の他のすべてのコンピュータとサーバーに Splashtop アプリ内から RDP 経由でアクセスできるようになります。

マシンへのエージェントレスアクセスが必要な場合は、VPN や RDP と比較して Splashtop Connector が優れた選択肢です。Splashtop Connectorを使用すると、IT管理者は、インターネットにアクセスできない、またはリモートアクセスのためにサードパーティ製アプリのインストールを許可していない内部 ネットワーク上のコンピューターをリモートでサポート し、 ユーザーが安全にリモートで作業できるようにします

Splashtop Connector と RDP および VPN の比較

顔立ち

Splashtop コネクタ

RDP + VPN

内蔵コンピュータに接続する

コネクタをブリッジとして使用する
導入が簡単

VPN + RDPクライアントが必要
導入が複雑

アクセス権限

Webポータルで管理が簡単

VPNとRDPの両方の管理が複雑

接続ログ

すべての接続がログに記録されます

いいえ

セッションの記録

はい

いいえ

マルチモニターのサポート

はい

はい

高性能

はい、Splashtop の高性能サーバー ファームを使用して接続を中継します

VPN経由のエンドポイント間のネットワークによって異なります

安全

安全性が高く、Connectorはシンプルな443ポートのアウトバウンドネットワークのみを備えています

セキュリティで保護されていない内部ネットワークへのインバウンドトラフィック

cloud サービス

はい

VPN設定による

オンプレミスサービス

はい

VPN設定による

使い方は簡単

はい、シンプルで直感的に使用できます

RDP クライアントの構成と使用についてユーザーを教育する必要がある

導入のシンプルさ

コネクタをインストールし、簡単な設定を行うだけです

VPN または RDS ゲートウェイの設定が複雑

スケーラビリティ

複数のコネクタをデプロイして拡張する

複雑で、VPNとRDPを設定する必要があります

ファイル転送

はい

はい

リモート印刷

はい

はい (セッション内、ネットワーク プリンターへ)

クライアントプラットフォームのサポート

Windows、Mac、iOS、Android、Web

Windows、Mac、iOS、Android

RDSの

はい、RDS、コネクション ブローカー、その他のロード バランサー (F5 など)。

はい

RDPの

はい
(VNCとシェル)

はい

接続プール

はい (RDS と RDP の両方)

RDSでのみ利用可能

また、Splashtop ConnectorとBeyondTrust Jumpointの比較もご覧ください。

