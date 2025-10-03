リモートワークの増加に伴いサイバーセキュリティリスクが高まる中、Splashtopはセキュリティインフラに数百万ドルを投資し、今日のサイバーセキュリティの専門家で構成されるセキュリティアドバイザリーカウンシルを設立しました。
初日から、セキュリティはSplashtopの最優先事項です。
Splashtopのリモートアクセスとリモートサポートソリューションは、3,000万人以上の人々に利用されており、さらに多くのデバイスがリモート接続に使用されています。これらの数字は、COVID-19がビジネスや学校を閉鎖して以来、増加し続けています。ビジネスプロフェッショナルは、Splashtop リモートデスクトップ ソフトウェアを使用してオフィスのコンピュータに接続し、自宅で仕事をする一方で、教育機関は学生が自宅のデバイスからリモートコントロールでラボのコンピュータを操作できるようにすることで、遠隔学習を強化しています。
Splashtopは多くの人々、企業、学校、大学に信頼されているため、ユーザーがSplashtopの機能に依存して、機密情報、データ、プライバシーを保護できることが最も重要です。
だからこそ、私たちSplashtopはセキュリティを非常に重視し、インフラストラクチャとセキュリティ対策を継続的に改善するために大きな投資を行っています。さらに、サイバーセキュリティとコンプライアンスの世界的な専門家を集めて、プラットフォームのさらなるセキュリティを強化しています。
Splashtopのセキュリティアドバイザリーカウンシル
Splashtopはセキュリティアドバイザリーカウンシルの設立を発表しました。The council will help ガイド Splashtop in achieving its rigorous security and compliance goals.
委員会の各メンバーは、サイバーセキュリティに関する独自の経験とスキルを持っています。委員会は、Splashtopに最適なセキュリティプラクティスに関するガイダンスを提供し、高度なエンドポイントセキュリティなどの特定のツールを推奨し、適切なリスク評価とコンプライアンスプロセスを確立するのを支援します。
セキュリティ諮問委員会のメンバーには以下が含まれます：
Ronn Brashear – VPエンジニアリング、Hewlett Packard Enterprise (HPE)
David Hahn – CDK Globalの最高情報セキュリティ責任者
マイケル・マクアンドリュース – PacketWatch、ネットワークセキュリティサービス担当バイスプレジデント
Terry O’Daniel – Netflixのセキュリティ保証責任者
Rick Orloff – 戦略的セキュリティアドバイザー
Rob Ragan – 主任セキュリティ研究者、Bishop Fox
Justin Somaini – チーフセキュリティオフィサー、Unity Technologies
SplashtopのSecurity Advisory Councilの設立に関する発表を見て、各メンバーの背景や経験について��詳細はこちら.
リモートアクセスのセキュリティはSplashtopの最優先事項です
「セキュリティは「完了」するものではなく、常に進化する脅威に対応するための継続的な努力です」とSplashtopのCEOであるMark Leeは言います。それを念頭に置いて、Splashtopはインフラストラクチャの運用とさらなる強化に数百万ドルを投資しました。
Splashtopは、リモートアクセスソリューションの完全性を確保するため、常にスキャンを実施しています。Splashtopはまた、一流のセキュリティ企業と協力し、定期的に監査を行っています。
Splashtopは、AWS Professional Services、PacketWatch、Bishop Fox、Improsec A/S、CrowdStrike、A-LIGN（Bugcrowdからのクラウドソースの入力も含む）などの外部セキュリティ企業からのコンサルティングとサービスを補完し、Splashtopシステムと製品の継続的な監査と分析を実施しています。
最近、Splashtopはインフラストラクチャを複数のクラウドプロバイダーに展開し、単一のプロバイダーへのサービス可用性依存のリスクを軽減しました。Splashtopは今年、SOC 2 Type 2認証も取得し、クラウドインフラストラクチャのセキュリティ体制を大幅に向上させました。
Splashtopはまた、セキュアでゼロトラストのリモートアクセスプラットフォームを提供するために先頭を走っています。調査会社Gartnerは、VPNがゼロトラストネットワークアクセスソリューションに置き換えられると60％の企業が予測しています。
「私たちは、Splashtopのリモートアクセスとリモートサポートの提供をできるだけ安全にするために、現在および将来の顧客に�対してできる限りのことをする義務があります」とLeeは述べました。
