Splashtopがセキュリティアドバイザリーカウンシルのメンバーを発表
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高く評価されているセキュリティ専門家が、Splashtopのセキュリティおよびコンプライアンス目標の達成を支援
カリフォルニア州サンノゼ、2020年12月17日 — リモートアクセスおよびリモートサポートソリューションの世界的リーダーであるSplashtop Inc.は、サイバーセキュリティとコンプライアンスの第一人者を集め、同社のSecurity Advisory Councilを設立しました。このアドバイザーグループは、Splashtopが厳格なセキュリティおよびコンプライアンス目標に向けて進むための指針を提供しています。
「私たちのビジネスの性質—リモートアクセスとリモートサポート—は、データとプライバシーを保護する能力に対するお客様の信頼に依存しているため、設立当初からセキュリティを最優先にしています」とSplashtopの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。「COVID-19パンデミックによるリモートワークと学習の急増は、サイバーセキュリティリスクをさらに高めました。Splashtopの急速な成長を続ける中で、私たちは製品とプラットフォームを保護するだけでなく、ITおよびマネージドサービスプロバイダー（MSP）のお客様とセキュリティの知識と専門知識を共有するために、頼りにしている外部のセキュリティ専門家との関係を正式化したいと考えました。」
Splashtopセキュリティアドバイザリーカウンシルのメンバーは、さまざまなセキュリティとコンプライアンスの問題に関する幅広い専門知識を持っています。現在のメンバーは：
Ronn Brashear、VPエンジニアリング、Hewlett Packard Enterprise (HPE) — Fortinet、Pertino、Cradlepoint、Oracle、HPEなどの企業でエンジニアリングおよび製品開発の経験豊富なVPであるBrashearは、Splashtopの製品開発ライフサイクルに強力なセキュリティプラクティスを統合することについての洞察を提供します。彼はまた、Splashtopの全体的な製品アーキテクチャとインフラストラクチャの定期的なレビューにも関与しています。
David Hahn、CDK Globalの最高情報セキュリティ責任者、 — Hahnは、Wells Fargo Bank、Silicon Valley Bank、TurboTaxやQuickbooksのメーカーであるIntuitなどの銀行や金融サービス技術におけるセキュリティのリーダーとしての深い理解と経験を持っています。Hahnは、最大の民間メディアおよびデータ企業の1つであるHearstのCISOでもあり、いくつかのテックスタートアップのボードアドバイザーを務めています。彼は、銀行レベルのセキュリティとコンプライアンスフレームワークの広範な知識をSplashtopに提供しています。
Michael McAndrews, VP of Network Security Services, PacketWatch — 元FBI特別捜査官であり、多くの企業でシニアセキュリティアーキテクト、シニアネットワークセキュリティエンジニア、ネットワークセキュリティサービスのディレクターを務めたMcAndrewsは、サイバーセキュリティのスペシャリストです。彼は、進行中の脅威（APT）、国家支援の攻撃、その他の複雑なサイバーセキュリティの課題を含む分野での経験と専門知識をSplashtopセキュリティ諮問委員会に提供します。
Terry O’Daniel, Head of Security Assurance, Netflix — ネットワークセキュリティエンジニアリング、IT監査、技術リスク管理、サイバーセキュリティにわたる背景を持つO’Danielは、リスク評価とコンプライアンスの分野に焦点を当てています。
Rick Orloff, 戦略的セキュリティアドバイザー — 長年のチーフセキュリティオフィサー、チーフ情報セキュリティオフィサー、チーフプライバシーオフィサー、Apple、eBay、Kaseya、カリフォルニア州を含む企業の戦略アドバイザーであるOrloffは、企業レベルのセキュリティとコンプライアンスの問題についての見解を提供します。
Rob Ragan, Principal Security Researcher, Bishop Fox — RaganのBishop Foxでのペネトレーションテストの豊富な経験と、多様なセキュリティソリューションや戦略に関する専門知識は、Splashtopがそのセキュリティ体制を強化するために追加の機能や技術を設定し続ける上で非常に貴重です。
Justin Somaini、Chief Security Officer、Unity Technologies — Somainiは、Verisign、Symantec、Yahoo!、Box、SAP、Charles Schwabなどの企業での豊富なエグゼクティブおよびCレベルの情報セキュリティ経験を持ち、Palo Alto Networks、Raytheon、Alcatraz AI、Orca Security、YL Venturesなどのセキュリティアドバイザーを務めてきました。彼の多様なバックグラウンドは、Splashtopが幅広いセキュリティ問題に対処するのを支援することを可能にします。
セキュリティアドバイザリーカウンシルのメンバーは、セキュリティプラクティスに関するガイダンスを提供し、高度なエンドポイントセキュリティなどの特定のツールを推奨し、適切なリスク評価とコンプライアンスプロセスの確立を支援します。
さらに、SplashtopはAWS Professional Services、PacketWatch、Bishop Fox、Improsec A/S、CrowdStrike、A-LIGNなどの外部セキュリティ企業からのコンサルティングとサービスを内部プロセスとツールに補完し、Bugcrowdからのクラウドソースの入力を加えて、Splashtopシステムと製品の継続的な監査と分析を実施しています。
「セキュリティは決して『完了』するものではなく、常に進化する脅威に対応するための継続的な努力です」とLeeは述べました。「私たちは、現在および将来の顧客に対して、Splashtopのリモートアクセスおよびリモートサポートの提供をできる限り安全にするために、私たちの力のすべてを尽くす義務があります。」
Splashtopのセキュリティとコンプライアンスポリシーとソリューションについてさらに読む。
Splashtopについてシリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、学術機関、ビジネスプロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。SplashtopはVPN/RDP、VNC、RD Gateway、その他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。