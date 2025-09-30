2025年2月、Splashtopは新しいライセンスモデルを導入し、リモートアクセスとサポートソリューションの選択、管理、使用が簡単になりました。複数の異なる名前の製品を持つ代わりに、すべてが単一のプラットフォーム上に構築され、明確なライセンスタイアと柔軟なアドオンが用意されています。
このアップデートでは何も失われません。引き続き、信頼できる高速でセキュアリモートアクセスとサポートを利用できます。さらに、請求、アドオン、アップグレードの管理方法を改善し、サブスクリプションをよりコントロールできるようにしました。この変更の一環として、いくつかの既存のプランには新しい、より理解しやすい名前が付けられました：
Splashtop Business Access is now Splashtop リモートアクセス
Splashtop SOS is now Splashtop リモートサポート
Splashtopを初めて使用する場合、ライセンスの取得はこれまでになく簡単です
Splashtopの製品ラインナップを簡素化し、適切なリモートアクセスまたはサポートプランを簡単に見つけられるようにしました。Instead of multiple product names we now offer two main ライセンス types; Splashtop リモートアクセス and Splashtop リモートサポート.
Splashtop リモートアクセス
リモートコンピュータで作業する必要がある個人やチーム向けです。These are the tiers for Splashtop リモートアクセス:
Solo – 最大2台のコンピュータに接続する必要がある個人ユーザー向けのリモートアクセス。
Pro – プロフェッショナル向けにマルチモニターサポート、リモート印刷、ファイル転送を追加し、ライセンスごとに最大10台のコンピュータにアクセスできます。
パフォーマンス – ビデオ編集やオーディオ制作のようなタスクのために、高性能ストリーミング、USBリダイレクション、リモートマイクを必要とするパワーユーザーに最適です。
Enterprise – SSO/SAML、SIEMログ、IPホワイトリストなどの追加のセキュリティとIT管理ツールが必要な企業向けに設計されています。
Splashtop Remote Support
ITチームやヘルプデスクの専門家がリモートアシスタンスを提供します。These are the tiers for Splashtop リモートサポート:
SOS – 技術者がオンデマンドサポートを任意のデバイスに提供し、無人アクセス: で最大10または300台のデバイスをライセンスごとにサポートします。
Enterprise – 大規模なITチーム向けに高度なIT管理、セキュリティ機能、統合を含みます。
より柔軟なアドオン
To give you more control over your IT environment, the following add-ons that can be added to Splashtop リモートサポート and, in some cases, the Enterprise tier of リモートアクセス:
自律エンドポイント管理 – �バックグラウンドでのシステム診断を実行し、パッチ適用を自動化し、リアルタイムでデバイスを管理します。
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender – Splashtopコンソール内からエンドポイントを安全に保つための統合されたBitdefender保護。Bitdefender Gravityzone EDRも追加できます。
Splashtop Connector – VPNや追加のエージェントなしでRDP、VNC、またはSSHに安全にアクセスします。
Augmented Reality (AR) Support – IT技術者がライブカメラ共有を使ってユーザーをトラブルシューティングにガイドします。
この新しい構造により、適切なプランを選ぶための明確な道筋が得られ、必要な機能を追加する柔軟性もあります。請求とサブスクリプション管理も簡単になり、ニーズが増えるにつれてプランをアップグレード、拡張、またはカスタマイズするのが容易になります。
現在のSplashtopサブスクライバーが期待できること
このような変更は疑問を呼ぶことがありますので、これらの更新が現在のプランに基づいてあなたに何を意味するのかを正確に説明します。
エンタープライズサブスクライバー
あなたのアカウントは自動的に新しいプラットフォームに移行されました。
あなたのライセンスは現在、リモートアクセス（以前はエンドユーザー）とリモートサポート（以前は技術者）とラベル付けされています。
現在の価格と機能は同じままです��が、Endpoint Managementは基本プランに含まれるのではなく、アドオンになりました。
Splashtop SOS加入者
アカウントは自動的に移行されていません。更新、アップグレード、またはプランの拡張時に移行します。
SOS Unlimitedは現在、同時技術者ライセンスごとに300エンドポイントの制限があります。それ以上の場合は、追加のライセンスまたはエンドポイントを提供してカバーを確保します。
あなたには新しいオプションがあります：
無人アクセス:のためのリモートアクセスライセンスの追加。
より良いIT管理のために自律エンドポイント管理を試みる。
Enterprise にアップグレードして、より多くのセキュリティおよび管理ツールを入手してください。
Splashtop リモートアクセス Subscribers
アカウントは、更新、アップグレード、またはプランの拡張時に移行されます。
あなたには次のオプションがあります:
ITサポートのニーズに合わせてリモートサポートライセンスを追加します。
より高度なセキュリティと管理機能のためにEnterpriseにアップグレードします。
旧バージョンのSplashtop リモートサポートを使用している場合
Splashtop リモートサポートの旧バージョンのユーザーは、現在のプランにそのまま移行されます。
この移行をできるだけスムーズにし、すべての重要な機能を維持するように設計しました。プランの調整に関する質問やサポートが必要な場合は、サポートチームが対応します。
既存のSplashtopサブスクライバーが次にすべきこと
新しいSplashtopプラットフォームが導入された今、それを最大限に活用するためにできることは次のとおりです。
1. プランを確認する
Splashtopアカウントにログインして、現在のライセンスと機能がどのように更新されたかを確認してください。
古いバージョンのEnterprise（v0またはv1）を使用している場合は、詳細機能にアクセスするためにお問い合わせください。
2. 新しいオプションを探る
無人アクセス:が必要な場合は、SOSプランにリモートアクセスライセンスを追加できます。
ITチームであれば、デバイスの管理をよりコントロールするためにEndpoint Managementアドオンを試してみてください。
高度なセキュリティおよび管理機能が必要な場合は、Enterprise にアップグレードするのが最善の方法かもしれません。
3. サポートに連絡する
移行に関する質問がある場合やプランの調整が必要な場合は、サポートチームがサポートする準備ができています。
なぜライセンスを簡素化したのか
Splashtopをより使いやすく、管理しやすく、カスタマイズしやすくするために、これらの変更を行いました。新しいプラットフォームがあなたにどのような利益をもたらすかをご紹介します：
製品選択が簡単に
どのプランに必要な機能があるかを推測する必要はありません—明確なリモートアクセスとリモートサポートの階層が選択を簡単にします。
統一されたダッシュボード��で、すべての機能とアドオンを一か所で完全に把握できます。
簡素化された請求とサブスクリプション管理
すべてのサービスに対する1つのチェックアウトプロセス—リモートアクセス、リモートサポート、またはアドオンが必要な場合でも。
すべてのアドオンは同時に更新されます（ウイルス対策を除き、独自のスケジュールに従います）、したがって複数の更新日を管理する必要はありません。
柔軟な請求オプションを必要とする企業のためのPOプロビジョニングが容易に。
より良い全体的な体験
機能へのアクセスが容易になり、プランを切り替えることなくさまざまな機能を試すことができます。
ライセンス、承認、アドオンに対するより多くの制御が可能になり、ITチームはすべてを一箇所で管理できます。
これらの更新により、プランの把握や更新の管理に費やす時間を減らし、シームレスなリモートアクセスとサポートに集中することができます。
今すぐ Splashtop を始めましょう
Splashtopの新しいライセンスは、より柔軟性を提供し、より良い管理ツールを提供し、全体的に簡単な体験を提供するように設計されています。数分かけてオプションを探り、今日Splashtopからさらに多くを得る方法を見つけてください！