教師と学生は、リモートアクセスソフトウェアと画面共有ソフトウェアを使用して、より効率的かつ効果的にやり取りできます。
コンピュータは今日の教室の重要な一部です。すべての年齢の学生はデジタルネイティブであり、コンピュータやその他の技術と共に育ってきました。
情報を集めたり有用なソフトウェアアプリケーションを実行するための素晴らしいリソースである一方で、学校は教師と学生の間のエンゲージメントを高めるためにコンピュータを活用するためにまだできることがあります。
幸いなことに、Splashtopのリモートデスクトップと画面共有ツールのフルスイートは、教育におけるコンピュータの新しい可能性を開きます。
教室でのSplashtopの使用
クラスのコンピュータや学生のデバイスへの画面共有
SplashtopのMirroring360を使用すると、教師はWindows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone、またはAndroidの画面の内容をクラスのMacまたはPCに共有できます。つまり、教師はデバイスを持って教室内を移動し、その画面をプロジェクターに接続されたクラスのコンピュータに共有することができ、学生と交流しながら授業内容をコントロールする自由を得ることができます。
学生がコンピュータや他のデバイスを使用している場合、教師はMirroring360 Proを使って最大40人の参加者に画面を同時に��ブロードキャストできます。
Mirroring360についての詳細はこちら
クラスのコンピュータをリモートで制御
Splashtop Classroomは、教師がiOSやAndroidデバイスからMacやPCを完全にコントロールできるようにします。 これにより、教師はタブレットからクラスのコンピュータとそのソフトウェアをリモートで操作でき、教室内を自由に移動するための柔軟性と自由度がさらに増します。
学生はまた、授業を自分のiPad、iPhone、Androidデバイス、Chromebook、WindowsまたはMacのラップトップの画面で見ることができ、より良い視点を得ることができます。教師の承認を得て、学生は自分のデバイスから直接授業を引き継ぎ、注釈を付けることもできます！
詳細はこちら about Splashtop Classroom
リモート学習のためのSplashtopの使用
今日のリモート学習の世界では、リモートラボ用のSplashtopを使用して、学校のコンピュータラボや学生の自宅のコンピュータを引き続き活用できます。
このツールを使用すると、学生は自宅からラボコンピュータにリモートでアクセスして制御できるようになります。接続されると、まるでその場にいるかのようにラボコンピュータをリモートコントロールできるようになります。
これにより、学生はCTE、デザ�イン、建築、メディアコースで使用されるソフトウェアなど、ラボコンピュータにあるすべてのツールとアプリケーションにアクセスできます。
Contact us to 詳細はこちら
詳細はこちら about all Splashtop リモートアクセス and screen sharing solutions for education.