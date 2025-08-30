メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Student in a classroom utilizing Splashtop's remote access and screen sharing software to collaborate more efficiently and effectively

教室でのコンピュータとのエンゲージメントを高める方法

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

教師と学生は、リモートアクセスソフトウェアと画面共有ソフトウェアを使用して、より効率的かつ効果的にやり取りできます。

コンピュータは今日の教室の重要な一部です。すべての年齢の学生はデジタルネイティブであり、コンピュータやその他の技術と共に育ってきました。

情報を集めたり有用なソフトウェアアプリケーションを実行するための素晴らしいリソースである一方で、学校は教師と学生の間のエンゲージメントを高めるためにコンピュータを活用するためにまだできることがあります。

幸いなことに、Splashtopのリモートデスクトップと画面共有ツールのフルスイートは、教育におけるコンピュータの新しい可能性を開きます。

教室でのSplashtopの使用

クラスのコンピュータや学生のデバイスへの画面共有

SplashtopのMirroring360を使用すると、教師はWindows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone、またはAndroidの画面の内容をクラスのMacまたはPCに共有できます。つまり、教師はデバイスを持って教室内を移動し、その画面をプロジェクターに接続されたクラスのコンピュータに共有することができ、学生と交流しながら授業内容をコントロールする自由を得ることができます。

学生がコンピュータや他のデバイスを使用している場合、教師はMirroring360 Proを使って最大40人の参加者に画面を同時にブロードキャストできます。

Mirroring360についての詳細はこちら、または無料で試してみる

クラスのコンピュータをリモートで制御

Splashtop Classroomは、教師がiOSやAndroidデバイスからMacやPCを完全にコントロールできるようにします。 これにより、教師はタブレットからクラスのコンピュータとそのソフトウェアをリモートで操作でき、教室内を自由に移動するための柔軟性と自由度がさらに増します。

学生はまた、授業を自分のiPad、iPhone、Androidデバイス、Chromebook、WindowsまたはMacのラップトップの画面で見ることができ、より良い視点を得ることができます。教師の承認を得て、学生は自分のデバイスから直接授業を引き継ぎ、注釈を付けることもできます！

詳細はこちら about Splashtop Classroom or try it for free.

リモート学習のためのSplashtopの使用

今日のリモート学習の世界では、リモートラボ用のSplashtopを使用して、学校のコンピュータラボや学生の自宅のコンピュータを引き続き活用できます。

このツールを使用すると、学生は自宅からラボコンピュータにリモートでアクセスして制御できるようになります。接続されると、まるでその場にいるかのようにラボコンピュータをリモートコントロールできるようになります。

これにより、学生はCTE、デザイン、建築、メディアコースで使用されるソフトウェアなど、ラボコンピュータにあるすべてのツールとアプリケーションにアクセスできます。

Contact us to 詳細はこちら, schedule a demo, and try Splashtop for free!

お問い合わせ

詳細はこちら about all Splashtop リモートアクセス and screen sharing solutions for education.

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

An employee joining a remote sales training session from his laptop using Splashtop's remote access software.
リモート学習＆教育

営業力を高める: Splashtopを使ったリモートトレーニング技術

詳細はこちら
A group of students working together on their laptops
リモート学習＆教育

All-In-One Solution to Upgrade Your EdTech ソフトウェア

詳細はこちら
Student engaging in hybrid learning using Splashtop remote computer access
リモート学習＆教育

新しい研究が示すハイブリッド学習アプローチが大学生を力づける

詳細はこちら
A man working from home by remotely access his work computer with Splashtop to run Revit
リモート学習＆教育

リモートデスクトップソフトウェアでRevitにアクセスする

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。