Splashtop
IT manager utilizing Splashtop SOS for timely and attended IT services

Splashtop SOSでMSPとサポートのワークフローを改善

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
Splashtop リモートサポートは、MSPs、ITチーム、サポートプロフェッショナルがオンデマンドで有人サポートを提供するために使用する人気のソリューションです。

サポートセッションをより迅速に開始し、技術者の生産性を向上させ、より良い顧客体験を提供します

Splashtopの標準的な有人サポートプロセスは非常にシンプルです。

  • 技術者はエンドクライアントにSplashtopのウェブサイトのリンクにアクセスしてアプリをダウンロードして実行するよう指示します

  • クライアントはアプリを実行し、技術者にサポートセッションを開始するための9桁のコードを提供します

より高いレベルのサービスを提供するために、標準的な体験を超え、技術者のワークフローを簡素化し、顧客に改善されたサポート体験を提供することができます。以下は、これらの3つの主要なリクエストに対する簡単なソリューションです：

  1. SOSアプリをSplashtopのウェブサイトにユーザーを誘導せずに自分たちのサイトでホストする方法はありますか？

  2. SOSアプリのブランディングを変更して、Splashtopの代わりに自社の名前とロゴを表示できますか？

  3. 次回のサポートセッションを開始する際に、エンドユーザーが毎回Splashtopのウェブサイトからダウンロードするように指示しなくても済むようにすることはできますか？

SOSアプリを自分のサイトにホストする

SOSアプリは定期的に更新され、新機能が追加されるため、実際のファイルの静的バージョンをサイトにホストしたくないでしょう。

代わりに、WindowsおよびMacアプリへのハイパーリンクをサイトに配置し、常にクラウド上の最新バージョンのアプリにリンクすることができます。

リンク付きの記事を見るにはここをクリック

その後、ユーザーを誘導するページをサイトに作成し、そのページにアプリをダウンロードするためのリンクを配置します。

カスタムブランドのSOSアプリを作成する場合 (以下の手順)、そのカスタムアプリを直接サイトにホストします。

これからは、ユーザーにSplashtopのウェブサイトのリンクに行くように指示する代わりに、自分のサイト上のシンプルなURLを指し示すことができます。

SOSアプリをあなたのブランドでカスタマイズ

これで、Splashtopアプリを会社のロゴ、色、テキストでカスタマイズして、エンドユーザーにより良いブランド体験を提供できます。

アプリのキャプション（アプリウィンドウの名前）、バナー/ロゴ、背景色、指示テキスト、テキストの色（暗い背景に明るいテキストを調整する必要がある場合）など、アプリの複数の側面をカスタマイズできます。

SOS Custom-Branding Settings

左に元のSOSアプリの例、右にカスタマイズ用のUI

アプリのカスタマイズバージョンを作成したら、ウェブサイトからダウンロードできるようにします。

SOSアプリが更新されるたびに、カスタムブランディングを新しいバージョンのアプリに適用し、署名し、エンドユーザーに最新バージョンのアプリを配布していることを確認してください。

SOS カスタムブランディングのハウツー記事はこちらをクリックしてください。

ユーザーのコンピュータにデスクトップショートカットを作成して、迅速かつ簡単にアクセスできるようにします。

ここに、ユーザーがSplashtopのウェブサイトから毎回アプリをダウンロードするように指示することなく、SOSクライアントアプリをより簡単に起動し、セッションコードを提供できるようにするための簡単なヒントがあります。

ユーザーは通常、SOSアプリをダウンロードしたばかりなので、Windowsではダウンロードフォルダに入り、「SplashtopSOS.exe」ファイルをWindowsデスクトップにドラッグするだけで簡単です。それにより、デスクトップショートカットが作成されます。

SOS Icon on Desktop

ファイルが簡単に見つからない場合は、クライアントのコンピュータにあるSOSアプリの「設定 | ストリーマーをダウンロード」メニューオプションにアクセスし、ファイルの新しいダウンロードを開始してください。その後、上記の手順に従ってデスクトップショートカットを作成します。

SOS Download Streamer

エンドユーザーのコンピュータ上のSOSアプリのStreamerメニューオプションをダウンロードします。

準備完了です

この記事では、技術者の生産性を向上させ、エンドユーザーサポートの顧客にとって簡単にするために、独自のウェブサイトからSOSアプリのダウンロードリンクを提供し、SOSアプリをカスタムブランド化し、エンドユーザーのコンピュータにSOSアプリのショートカットを作成して、将来のサポートセッションを迅速かつ簡単に開始できるようにする方法を見てきました。

まだSOSを持っていないか、他のオンデマンドの有人サポートソリューションを使用している場合は、今すぐSOSをチェックしてください。

