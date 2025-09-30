学生が使用するタブレットを活用して、ラボのコンピュータへのリモートアクセスを提供し、自宅から学校のリソースにアクセスできるようにしましょう！
iPad、Android、Windowsタブレットは、学生の学習を助ける大きな可能性を秘めています。学校は、教室での学習体験を向上させるために、学生にタブレットを配布しています。しかし、今日の世界では、より多くの学生が遠隔学習をしている中で、学校や大学はどのようにして学生のタブレットを最大限に活用できるのでしょうか？
タブレットはインターネットアクセスに最適ですが、学校や大学はリモート学習の世界でタブレットを強力なパートナーにするためにもっと多くのことができます。
例えば、在宅の学生は通常、学校のラボコンピュータで利用できるリソースにアクセスできません。グラフィックデザイン、ビデオおよびオーディオ制作、3Dモデリングのアプリケーションは、多くの学生の課題にとって重要です。通常、学生がこれらのプログラムにアクセスできる唯一の場所は学校のラボコンピュータであり、リモートで学習する際に重要なソフトウェアにアクセスできません。
では、学生が自宅で学びながらタブレットからこれらのリソースにフルアクセスできる方法があったらどうでしょうか？
Splashtop for remote labsを使えば、可能です。
タブレットからラボコンピュータへのリモートアクセス
Splashtop for remote labsは、学生が自分の個人デバイス、タブレットを含む、からラボコンピュータにリモートでアクセスする能力を提供します。
リモートデスクトップセッションに入ると、学生はリモートコンピュータの画面をリアルタイムで見ることができます。タブレットからコンピュータをリモートで操作し、目の前に座っているかのようにアプリケーションを実行できます。
Lenawee Intermediate School District、Wayne State University、およびLaney Collegeは、学生が自宅のデバイスから学校のラボリソースにアクセスできるようにするためにSplashtopを使用している多くの教育機関の一部です。
自分の目で確かめてみませんか?デモをスケジュールして無料でお試しください。
さらに、教師はリモートデスクトップを使用してタブレットや他のデバイスから作業用コンピュータにアクセスすることで、Splashtopの恩恵を受けることができます。
タブレットを活用し、学生に学校のコンピュータへのリモートアクセスを提供しましょう！
ボーナス: 教室内でのSplashtopタブレットツール
Splashtopのリモートデスクトップと画面共有ツールのフルスイートを使用すると、教師と生徒はタブレットを活用して教室の体験を向上させることができます。
教師がエンゲージメントを高める一つの方法は、Mirroring360を使ってタブレットの内容をクラスのMacやPCに共有し、教室を歩き回りながらも授業内容をコントロールすることです。
Splashtop Classroomを使用すると、教師はiPadやAndroidタブレットからクラスのコンピュータをリモートで操作できます。さらに良いことに、生徒は自分のタブレットで授業を直接見ることができます。教師は生徒に授業の操作を許可し、自分のデバイスから注釈を付けることもできます。
教育向けのすべてのSplashtopソリューションの詳細はこちら。