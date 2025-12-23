なぜ手動のパッチ適用は持続不可能なのか
セキュリティパッチは、デバイス、オペレーティングシステム、アプリケーションを最新かつ保護された状態に保つために重要であり、可能な限り早くインストールする必要があります。しかし、多くの企業は依然として手動パッチに依存しています。
手動でのパッチ適用は遅いプロセスで、不均一なカバレッジや長い遅延が発生しやすいです。これらは不要なリスクを生み出し、エンドポイントを無防備にすることで、企業がセキュリティ要件を満たすことを妨げます。
今日のリモートおよびハイブリッドワークの世界では、Bring-Your-Own-Device (BYOD) ポリシーやInternet of Things (IoT) デバイスにより、これらの問題はさらに増幅されています。企業は、すべてのデバイスが常に安全にパッチ適用され続けるように、ポリシー駆動のリアルタイムなパッチ適用が必要です。
幸いなことに、Splashtop AEMのようなソリューションを使えば、リアルタイムでのパッチ適用を自動化し、セキュリティとITコンプライアンスを確保するための自動化ポリシーを設定するのは簡単です。探検してみよう…
手動パッチ適用の隠れたコスト
まず、なぜ手動で��のパッチ適用がもはや十分でないのかを理解する必要があります。手動パッチ適用がデバイスにパッチを当てる唯一の方法だった頃がありましたが、それは時代遅れで信頼性が低く、リソースを多く消費するプロセスです。
人為的エラーが原因でパッチに漏れや不整合が生じる
まず、人為的なエラーを考慮する必要があります。従業員やIT担当者が個々にデバイスの更新を担当していると、パッチの見落としやデバイスの更新を誤って逃してしまうことが簡単に起こり得ます。これは、更新を見逃し、デバイスが古いアプリバージョンを実行し、エンドポイントエコシステム全体で不均一な設定を生み出し、セキュリティの脆弱性を引き起こす可能性があります。
パッチサイクルの遅延がセキュリティの脆弱性を増大させる
さらに、手動でのパッチ適用は、IT担当者が各デバイスを個別に更新する必要があり、プロセスが遅くなります。その結果、セキュリティの脆弱性が修正パッチを受け取るのに時間がかかり、特にゼロデイ脆弱性に対して脆弱性のある状態が長く続くことになります。
手動パッチ適用はITの時間とリソースを消耗する
その間にも、これらの遅い更新は、疲れる反復作業に時間とリソースを浪費しています。これは、ITエージェントがパッチ作業に集中している間に、より複雑で緊急の技術的な問題に費やすことができる時間です。そしてその仕事はどんどん積み重なります。
可視性と文書化の不足がコンプライアンスを損なう
さらに、手動アップデートは管理が難しく、ドキュメントが不足しているとITコンプライアンスに悪影響を与える可能性があります。監査人は、手動のパッチ適用が監査中に困難を引き起こす可能性があるため、エンドポイントが適切に更新されていることを示す文書が必要です。
しかし、これらの問題のすべては、自動化ツールで解決できます。適切なパッチ自動化を行うことで、パッチの速度を上げ、ITリソースを解放し、各エンドポイントの可視性を向上させてセキュリティコンプライアンスを示すことができます。
組織が手動パッチプロセスを越えたことを示す指標
御社が手作業のパッチ適用から卒業する時ではありませんか？組織が成長するにつれて、手動でのパッチ適用はより長く効率の悪いプロセスになります。そのため、パッチ自動化に切り替える際に考慮すべきいくつかの要因があります。
まず、ITチームが管理しなければならないエンドポイントとリモートデバイスの数を考慮してください。エンドポイントが増えるにつれて、パッチ処理はますます長く、複雑になります。これにより、どのデバイスがパッチ適用済みでセキュリティ規制を遵守しているかを追跡するのがさらに難しくなる可能性があります。
パッチサイクルとバックログも確認する必要があります。パッチの適用までに長い間隔がある場合、まだパッチを当てる必要があるデバイスの滞りが頻繁に発生する場合、または急いでパッチサイクルを回している場合は、パッチの自動化から利益を得られる明確なサインです。
さらに、パッチをどのように追跡および管理しているかを考慮してください。エンドポイントのパッチを管理するのにスプレッ��ドシートやメールのリマインダー、ad hocのスクリプトに頼っているなら、そろそろ自動化の時です。
なぜ完全自動のエンドポイント管理がこれらの問題を解決するのか
手動のパッチ適用は遅く、信頼性が低く、リソースを大量に消費しますが、適切なツールを使えば迅速かつ包括的に行うことができます。Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）はITチームが反応的なパッチ適用からプロアクティブなサイバーセキュリティに移行することを可能にするひとつのソリューションです。
Splashtop AEMは、定義されたポリシーとリスク基準に基づいて、リモート環境全体のパッチをリアルタイムで検出し、設定するパッチ自動化ツールを提供します。管理者は会社またはグループのためにパッチポリシーを設定し、規制要件、重要度、CVEデータなどに基づいてパッチを優先順位付けすることで、デバイスが必要なときに迅速に更新を受け取ることを保証します。
Splashtop AEMはWindowsおよびmacOSエンドポイントをサポートし、選択するサードパーティアプリケーションのパッチ適用を行い、単一のコンソールからエンドポイント全体の中央管理の可視性を提供します。これにより、ITチームはすべてのエンドポイントを監視し、デバイスと日常的に使用するアプリを常に最新の状態に保つことができます。
Splashtop AEMはリアルタイムで動作するため、ポリシーに基づいたイベント駆動型の自動化を使用して、新しいパッチを識別し手動の介入なしにエンドポイント全体に設定します。新しいパッチが利用可能になるとすぐに、Splashtop AEMは行動を開始し、ITチームの時間を取られることなく、影響を受けたすべてのエンドポイントに迅速に設定されることを保証します。
Splashtop AEMがどのように移行を簡単にするか
一部の人は疑問に思うかもしれません: Splashtop AEMはパッチ管理をどのように簡単にするのでしょうか？リアルタイムのパッチ自動化は時間と労力を節約するだけでなく、Splashtop AEM は、次のような複数の利点を提供することで、パッチ適用をより効果的かつ信頼性の高いものにしています。
リアルタイムパッチ適用により、デバイスが迅速に更新され、長いチェックインサイクルを回避します。
クロスプラットフォームサポートが、オペレーティングシステムにかかわらず、すべてのエンドポイントを単一のシステム内で整列させます。
サードパーティアプリケーションのパッチ適用は、ブラウザや一般的な生産性ツールなどのサポートされているアプリの未パッチのソフトウェアによるリスクを低減します。
ポリシーの自動化により、部署間で明確なポリシーを設定して繰り返しの承認やスクリプト作成を排除します。
CVEベースの洞察は、ITチームが脅威を迅速に特定し、優先順位を付けるのに役立ち、手動での脆弱性追跡への依存を減らします。
集約されたダッシュボードは、ステータス、コンプライアンス、報告を一箇所に統合し、エンドポイントの監視や監査時のITコンプライアンスの証明が�容易になります。
ステップバイステップガイド：手動から自動パッチ適用への移行
Splashtop AEM を使用して自律的なパッチ処理を設定したい場合、それは簡単に行うことができます。以下の簡単なステップに従うことで、あなたのセキュリティ態勢を理解し、Splashtop AEMを使用してエンドポイント全体に自動的に更新をインストールすることができます：
現在の環境を監査して、ギャップや優先順位を特定する。
Splashtop AEMエージェントをすべてのエンドポイントに設定。
自動化ポリシーを設定し、OSのアップデートやサードパーティソフトウェアに対応するルールを含め、重大なCVEへの対応や部門、場所、リスク層ごとにデバイスグループを設定します。
初期パッチの設定を実行して、バックログにあるパッチを排除します。
レポートを有効化して、コンプライアンスと管理のためのレポートを生成します。
ポリシーをモニターし調整する 結果、リスク許容度、その他の変化に応じて。
日々の完全自動エンドポイント管理の姿
とはいえ、自動化されたエンドポイント管理と自動パッチ適用は、日々の作業と生産性にどのような影響を与えるのでしょうか？
まず、考慮すべきセキュリティの改善があります。パッチ自動化により、パッチが利用可能になったらすぐに更新を導入することで、ゼロデイ脆弱性への露出を軽減し、修正のタイムウィンド��ウを大幅に縮小します。Splashtop AEMのパッチ管理を利用することで、サードパーティ製アプリケーションも最新の状態に保ち、未更新のアプリを狙った潜在的な攻撃を防ぐことができます。
パッチ自動化は、ITチームの効率を向上させます。パッチはITの関与を必要とせずにインストールされるため、手動の更新やメンテナンス作業に時間を費やすことなく、戦略的なプロジェクトや他の差し迫った課題により多くの時間を割くことができます。さらに、監査は、リアルタイムでコンプライアンスを表示する堅牢なレポートとダッシュボードのおかげで、よりスムーズに実行されます。
このすべてはエンドユーザーにも良い影響を与えます。自動パッチ管理は、作業時間中の強制再起動が少ないため、中断が少なく、稼働時間が増えます。
手動パッチ適用をやめる際の一般的な課題
とはいえ、手動からパッチの自動化に移行するのはプロセスであり、その過程でいくつかの課題があるかもしれません。幸いなことに、課題を理解することで、移行時に組織がこれらを克服するのに役立ちます。
最初は変化に対する抵抗があるかもしれません。ビジネスプロセスが変更されるときは、たとえそれが良い方向であっても、これは予想されることです。このため、すべての関係者、ステークホルダーやIT担当者、エンドユーザーを含む皆がプロセスと自律的エンドポイント管理のメリットを理解するよう、明確なコミュニケーションが必要です。
自動化ツールを完全に設定するには、各デバイスにエージェントをインストールする必要があり、これには時間と労力がかかることがあります。これには、オフィス内のエンドポイントとリモートのエンドポイントの両方が含まれるため、ITチームと従業員は、各デバイスが適切に設定されていることを確認するために時間と労力を投資する必要があります。（もちろん、これは各エンドポイントを手動でパッチするのに比べれば、全体的な労力はまだ少ないです。）
レガシーなパッチツールとプロセスを持つエンドポイントには、古いプロセスをポリシーベースのワークフローにマッピングするのに多少の労力が必要になることがあります。しかし、Splashtop AEMのようなユーザーフレンドリーなソリューションを使用すると、セットアップを行い、ポリシーを確立し、ワークフローを効率化することが、シームレスで苦痛のないプロセスになります。
パッチ管理の自動化によるセキュリティとコンプライアンスの向上
Splashtop AEMのように自動パッチを設定した場合、セキュリティとITコンプライアンスにはどのような影響がありますか？リアルタイムの自動パッチは、強固なセキュリティを確保し、業界および政府の規制に準拠するのに役立つ複数の利点を提供します。
パッチ自動化は、アップデートが利用可能になり次第、脆弱性が修正されるため、エクスプロイトやランサムウェアに対してより迅速かつ強力な保護を提供します。リアルタイムのパッチ検出と設定により、長いパッチサイクルと比較して露出ウィンドウを最小限に抑えます。
ほとんどのセキュリティ規制が迅速なパッチ適用を求めているため、パッチ自動化はSOC 2、ISO 27001、HIPAA、PCIといったフレームワークへの準拠も保証します。コンプライアンスを示す時が来たら、Splashtop AEMのレポートは自動化された監査証跡を作成し、手動の文書作成を排除し、セキュリティおよびパッチのステータスに関する徹底的な概要を提供します。
Splashtop AEM: エンドポイントを管理するためのより速く、より安全な方法
エンドポイントのパッチ適用は、遅い手作業である必要はありません。Splashtop AEMによるパッチ自動化により、パッチ適用は継続的で自動的なリアルタイムプロセスとなり、ITリソースを消耗させることなくセキュリティを維持します。
Splashtop AEMは、手動のパッチ作業を不要にし、リモートエンドポイント全体でパッチ管理を行うことができます。その間ずっと、これにより迅速なパッチ設定、セキュリティのコンプライアンス、そしてITチームへの負担軽減が保証されます。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題を事前に対処し、作業負荷を軽減するためのツールと技術を提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AI支援のCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で適用可能なカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにおけるハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡および管理。
アラートと修復によって、問題が発生する前に自動的に解決します。
ITチームがタスクマネージャーやデバイスマネージャーなどのツールに、エンドユーザーへの影響を最小限に抑えてアクセスできるバックグラウンドアクション。
パッチ戦略を現代化する準備はできていますか？Splashtop AEMを無料トライアルでお試しください: