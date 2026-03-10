メインコンテンツへスキップ
An IT admin working at his office computer.

上位8つのパッチ管理の課題とそれを克服する方法

Robert Pleasant
所要時間 10分
更新済み
パッチ管理は、更新が利用可能になったときに「今すぐ更新」ボタンを押すだけではありません。大規模なエンドポイント環境での更新の管理と確認を必要とする重要なセキュリティプロセスであり、脆弱性が可能な限り迅速に対処されることを保証します。

しかし、パッチ管理には独自の課題も伴います。パッチ適用は継続的なプロセスですが、ITの時間と更新のための可用性はやや限られています。IT チームがリモートエンドポイント（BYOD デバイスなど）およびアプリケーションに対するパッチのボリュームが増加する中で、それにともなう IT コンプライアンスや監査要件を満たすためにさらに努力しなければならない。

これを念頭に置いて、ITチームが直面する主要なパッチ管理の課題、それを克服するために必要なこと、そしてSplashtop AEMのようなパッチ管理ソリューションがどのようにして反復可能なパッチプログラムを運用化する手助けをするかを見ていきましょう。

なぜパッチ管理が実際の環境で機能しないのか

まず、パッチ管理の課題が発生する原因を理解する必要があります。パッチ管理には、広範なオペレーティングシステムとアプリケーションに信頼性のある更新を設定できる反復可能なプログラムが必要です。それはつまり、問題が発生する可能性のある多くのポイントが存在することを意味します。

パッチ管理ソフトウェアは、さまざまなオペレーティングシステムやバージョン、サードパーティアプリケーション、デバイスタイプを含む多様なアップデートをサポートする必要があります。これらすべての更新は、パッチがインストールされる際の中断を避けるために、ユーザースケジュールとバランスを取る必要があります。

同時に、ネットワーク帯域幅、デバイスの稼働時間、VPN関連の制約、その他の業務アプリの制約を含むいくつかの要因が設定プロセスに影響を与える可能性があります。

その上、パッチ管理は設定の開始で終わりではありません。多くのチームにとって、一番難しいのは展開を開始することではなく、すべてのエンドポイントで完了を確認し、セキュリティや監査のリクエストに対する証拠を作成することです。

ITチームが直面する主なパッチ管理の課題

それが確立されたところで、ITチームがエンドポイント全体のパッチを管理しようとする際に直面する最も一般的で影響力のある課題を見てみましょう。これらの問題のそれぞれがパッチ管理において障害を引き起こす可能性がありますが、適切なパッチ管理ツールと準備があればすべて対処できます。

1. パッチが多すぎて、優先順位付けのシグナルが足りない

パッチ管理における最初の課題の一つは、ITチームが管理しなければならない膨大な数のパッチです。Patch Tuesday のリリース時には、特にサードパーティのパッチや他のアップデートと組み合わさった場合、新しいパッチに圧倒されることがあります。

課題には以下が含まれます:

  • パッチボリュームには、大規模なパッチの投入、バンド外の修正、およびサードパーティの更新が含まれます。

  • 不明確な脆弱性、限られた情報、競合する問題によって悪化する優先順位の付け難さ。

  • どのような状態が“良い”のかについての不透明さ、リスクに基づいた階層や重大度と露出による明確なSLAを含む。

2. 何をパッチ適用する必要があるのかの不完全な可視性

ITチームは何がパッチを当てる必要があるのか、常に把握しているわけではありません。Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) データは、パッチが必要な脅威を特定するのに役立ちますが、すべての更新を追い続けることは、それ自体がフルタイムの仕事になる可能性があります。特に、大規模なエンドポイント環境では、各デバイスを追跡することは口で言うほど簡単ではありません。

課題には以下が含まれます:

  • 未知のエンドポイント、古いインベントリ、シャドウITアプリによって生じる一般的な可視性のギャップ。

  • 見えないデバイスのために、更新を管理するのが難しく、パッチを当てたり、カバレッジを証明することができません。

  • エンドポイントのスナップショットは、連続的なハードウェアおよびソフトウェアのインベントリではなく、一瞬の状況を提供するに過ぎません。

3. リモートエンドポイントとネットワーク外デバイスがすべてを遅くする

リモートワークが標準となっていますが、パッチ管理には課題を生むこともあります。ITチームは、たとえネットワークから時々切断されたとしても、リモートデバイスを管理できる必要がありますが、信頼性のある接続と稼働時間がなければ、プロセスが大幅に遅れる可能性があります。

課題には以下が含まれます:

  • パッチサイクルを逃したオフラインデバイス。

  • リモートエンドポイントの管理と更新が難しい。

  • 再試行が必要なパッチワークフロー、柔軟なウィンドウ、および確認を含みますが、それに必要なツールが不足しています。

4. サードパーティアプリケーションは常にカバレッジのギャップを生む

OSパッチが管理されている場合でも、サードパーティアプリケーションのパッチでは、多くのチームが遅れをとっています。アプリの乱立、パッケージングの違い、一貫性のない更新メカニズムが、更新が一致して適用され確認されない場合に共通のソフトウェアが露出するギャップを生む。

課題には以下が含まれます:

  • サードパーティのパッチ管理は、パッケージング、アプリの増殖、不一致なアップデータのために通常より困難です。

  • ブラウザ、PDFツール、リモートコラボレーションツールなどの一般的なアプリは、しばしば見落とされがちです。

  • サードパーティカタログを標準化し、設定を自動化するためのツールが不足している。

5. テストとパッチの失敗リスクが「様子見」行動を引き起こす

パッチのテストは、それが正常に動作することを確認するために重要ですが、チームはビジネスアプリケーションを壊すことを恐れたり、VPNクライアントの問題により、完全なテストを実行することをためらうことがよくあります。それを超えて、テストには時間がかかることがあり、ITチームは中断を避けるためにできるだけ早くパッチを設定する必要があります。

解決策は、リングベースのパッチ展開にあります。まずは小さなテストグループで始めてから、より大きなリングに展開します。インストーラがサポートしている場合、ロールバックオプションを使用してください。ロールバックが利用できない場合、ステージングリング、高速な障害検出、修復アクション（スクリプトを含む）に依存して影響を抑制します。

6. メンテナンスウィンドウとユーザーの混乱がデプロイメントオプションを制限する

パッチ更新を設定する際には、業務時間中に邪魔にならないようにしたいものです。これにより、メンテナンスの時間枠や設定オプションが制限される可能性があり、混乱を避けるために慎重にスケジュールを組む必要があります。

一般的な障害要因には、再起動、帯域幅の制約、タイムゾーンを考慮したスケジュール設定が含まれることがあります。しかし、ITチームは、インテリジェントなスケジューリング、再起動のプロンプト、および（制限付きの）延期を活用して、タイムリーかつ便利な方法でアップデートを展開できるようにすることで、中断を減らすことができます。

7. パッチ状態の証明とコンプライアンスレポートは、パッチ適用よりも難しい

パッチが設定された後、どうやってそれを証明しますか？パッチが既定のタイムライン内で適用され、単に「インストール済み」ではなく、正常に動作しているという証拠を維持することが重要です。例外や問題がある場合、それらも適切な理由を添えて記録する必要があります。

記録とログを保持することは、監査時にITコンプライアンスを証明する助けになります。そのため、記録を保持し、繰り返し報告できる適切なコンプライアンスを示すことができるソリューションを使用することが重要です。

8. ツールの乱立と手動の引き継ぎが一貫性のない結果を生む

パッチツールが多すぎると、競合や混乱、見落としを引き起こす可能性があります。パッチ適用は、モバイルデバイス管理ツール、各種スクリプト、異なるオペレーティングシステムやアプリケーション向けのパッチツール、そしてチケットにまたがって分割されていることが多く、単一のタスクとして管理するには多すぎます。

その結果、次のようなことが起こる可能性があります。

  • 異なるツールが様々な結果を示すため、矛盾するステータスビュー。

  • 統一されたパッチ管理の欠如によるサードパーティカバレッジの見落とし。

  • 緊急パッチがリリースされると、優先順位を取ろうとするツールの競合が原因で反応が遅くなります。

これらの課題を軽減する実用的な方法

幸いなことに、これらの問題のどれも克服できないものではありません。Splashtop AEMのような自動パッチ適用が可能な優れたエンドポイント管理ソリューションを使用すれば、これらの困難を短時間で解決できます。

パッチ管理を簡単にするための手順は次の通りです。

  1. デバイスとソフトウェアの両方を含む継続的な資産インベントリを維持する。

  2. 深刻度、悪用可能性、露出度に基づいてパッチの階層とSLAを定義します。

  3. パッチリングを標準化します。まず小規模のパイロットグループで開始し、その後、より広範なグループに拡大し、最も深刻な脆弱性に対しては緊急対策ルートを維持します。

  4. 設定を自動化し、リトライを行い、明確な失敗状態を設けることで、パッチが適切にインストールされ、確認されることを保証します。

  5. アップデートを適時に設定するポリシーを用いて、再起動の動作とユーザーの混乱を制御します。

  6. インストールを確認し、監査および確認のための証拠を自動的にキャプチャします。

  7. 結果を毎週報告し、例外が記録され対応されていることを確認してください。

これは一度限りのクリーンアップではなく、繰り返し可能なオペレーティングモデルであることを忘れないでください。パッチ管理は継続的なプロセスなので、インベントリを一貫して維持し、更新を検出し、ポリシーに従ってそれらを設定するパッチ管理ソリューションを使用する必要があります。

Splashtop AEMは、チームがパッチ管理を運用化するのにどう役立つか

分散されたエンドポイント環境を適切にサポートし管理するには、パッチ管理機能を備えた強力なエンドポイント管理ソリューションが必要です。そこで登場するのがSplashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）です。

Splashtop AEMは、エンドポイント全体の可視性と制御を提供します。これには、リアルタイムのデバイスおよびソフトウェアのインベントリ、CVEベースの脆弱性の洞察、自動化されたパッチ管理とその確認および報告が含まれます。これはITチームがパッチ管理の様々な課題を克服できるように、以下を含むいくつかの方法で支援します。

1. リアルタイムのデバイスおよびソフトウェアのインサイトで視覚化のギャップを埋める

Splashtop AEMは、デバイスとアプリケーションを検出するためのリアルタイムインベントリトラッキングを提供します。これは正確なインベントリとパッチのステータスの明確化を提供し、ITチームが気にしなければならない未知数の数を減らします。その結果、チームはすべてのエンドポイントをより自信を持って更新し、より確実に優先順位を付け、シャドウITデバイスのような予期しない驚きを回避することができます。

2. 混乱を引き起こすことなくバックログを減少させるためにパッチ適用を自動化する

Splashtop AEMの自動パッチ管理は、エンドポイント全体に効率的かつ確実にパッチを展開するように設計されています。それは、ポリシーに基づくスケジューリングと段階的な展開をサポートし、予想通りに更新が完了しないエンドポイントに対してチームが行動を起こせるよう、確認と明確な成功または失敗のステータスを提供します。これは一貫した結果と信頼性のある、再現可能なパッチプロセスを確保するのに役立ちます。

3. 追加ツールなしでサードパーティパッチカバレッジを改善

多くのパッチツールはOSにのみ焦点を当てていますが、Splashtop AEMはオペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションの両方に対する全体的なパッチ管理を提供します。これにより、エンドポイント全体で完全なカバレッジが保証され、手動アップデートが少なくて済み、一般的に使用されるアプリの脆弱性によるリスクが低減されます。

4. 検証とレポートでパッチ適用を簡単に

Splashtop AEM はすべての更新と検証済みパッチ設定の記録を保持し、監査やセキュリティレビューのための証拠を一貫して提供します。これは、エンドポイントが適切にパッチされ、セキュアに保たれていることを明確かつ実証可能な証拠を提供することで、規制遵守を保証し、監査を通過しやすくします。

なぜパッチ管理が失敗するのか（そしてその防止方法）

パッチ管理は、一度に長時間かけて処理する毎月のタスクとして扱われると失敗します。継続的で再現可能なプロセスとして扱われるべきです。そうすることで、混乱を引き起こすパッチプロセスや、デバイスの漏れ、結果のばらつきが生じ、欠陥が露呈しやすい未記録のセキュリティと大きなリスクをもたらす可能性があります。

しかし、Splashtop AEMのような強力なエンドポイント管理ソリューションを使用すれば、新しいパッチを常に監視し、優先順位を付け、エンドポイント全体に安全にパッチを設定することが簡単になります。これにより、不足するパッチが減少し、最小限の中断、より速いパッチサイクル、そしてサイバーセキュリティとコンプライアンスの明確な証拠が得られます。

Splashtop AEMは、3つのギャップを埋めることで最も一般的なパッチ管理の崩壊を解決します。可視性（どこにパッチが必要か）、実行（パッチを確実にインストールすること）、証拠（結果の確認と報告）です。

実際には、それによって正確なデバイスとソフトウェアのインベントリを維持し、ポリシーに基づくワークフローでOSとサードパーティのパッチを自動化し、明確なステータスで完了を追跡し、複数のツールを組み合わせることなく監査対応のレポートを作成できます。

パッチ適用、検証、報告を一つの場所から効率化する準備ができましたか？今すぐSplashtop AEMの無料トライアルを始めましょう。

よくある質問

ITチームにとってのもっとも一般的なパッチ管理の課題は何ですか？
なぜ、Patch Tuesday のような多忙なリリースサイクル中のパッチ優先順位付けはこんなに難しいのですか？
リモートおよびネットワーク外のエンドポイントがパッチ管理を難しくする理由は何ですか？
繰り返し可能なパッチ管理プロセスに含まれるべきものは何ですか？
Splashtop AEMは、パッチ管理の課題をどのように支援できますか？

