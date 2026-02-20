パッチの自動化はサイバーセキュリティとIT効率を向上させる強力なツールであり、ITチームが各デバイスを手動で更新することなく、デバイスを最新かつ安全に保つことを可能にします。それでも、その利点を予算表に示すのは難しい。
では、ITリーダーはどのようにして、実際のIT運用を反映したパッチ自動化のROIを評価できるでしょうか？投資収益率 (ROI) を単に財務的な観点だけでなく、時間の節約、混乱の回避、およびリスク削減を自動化する上での改善といった観点からも考慮すべきです。
それを念頭に置いて、パッチ自動化のROI、そのメリットの出所、そして手動によるパッチ管理の隠れたコストを見ていきましょう。
IT運用におけるパッチ自動化のROIが本当に意味するもの
投資収益率は、単に利益の増加や人員削減だけではなく、運用効率の改善と高額な中断の削減に関するものです。
パッチの自動化は大幅な時間節約になり、IT担当者を手作業によるエンドポイントのパッチ適用から解放します。この時間を使って、従業員のクリティカルな問題への対応や他の優先プロジェクトなど、高付加価値の業務に集中することができます。さらに、パッチ自動化は、生産性とユーザーサポートを低下させる可能性のある中断を減少させます。
さらに�、パッチ自動化により、より迅速で効果的なパッチ適用が可能になり、露出を減らし、全体的なサイバーセキュリティを向上させます。その結果、会社全体の従業員はより効率的かつ安全に仕事を進めることができ、ITチームは緊急対応の作業が減るでしょう。
これにより、ビジネスのリスクを軽減し、多くの業界や政府の規制が組織に対してデバイスを適切にセキュアで最新の状態に保つことを期待しているため、コンプライアンスの取り組みをサポートします。
最も重要な3つのパッチ自動化ROIバケット
自動パッチ管理のROIを測定するには、3つの異なる「バケット」を検討することで可能です。それぞれが、ビジネスにもたらす具体的な価値を効率的かつ安全に向上させる重要な効果を提供します。
ROIバケット1：繰り返しのパッチ適用から回収された時間
まず、時間が節約できます。エンドポイントとアプリケーションの手動パッチは、ITエージェントがパッチリストを作成し、デバイスを特定し、更新を予定し、再起動を調整するなど、多くの繰り返す時間のかかるプロセスが必要です。パッチのインストールに失敗した場合、エージェントはその後、失敗を修正し、パッチの設定を再実行するために追加の時間を費やさなければなりません。
パッチの自動化は、内部ポリシーに従ってエンドポイント全体にパッチをスケジューリングし、設定することで手動のステップを減らします。パッチが失敗した場合、自動化ツールはすぐにその失敗を明らかにし、修正と再展開をサポートするべきです。これにより、IT��部門はデバイスごとにトラブルシューティングを行う必要がありません。これにより、パッチの展開がより効率的になり、新しい更新がリリースされたときに緊急のパッチ作業が減少します。
測定するもの:
IT部門全体でのパッチ作業に費やす週あたりの時間（個人ごとではなく、部門全体で測定）。
各パッチサイクルごとの手動タッチポイント、例えば、メール、チケット、チェックリスト、調整会議。
「パッチリリース」から「設定完了」までの時間を標準デバイスグループ用に。
ROIバケット2： サポートチケットの減少とエンドユーザーへの混乱の軽減
測定できる指標の一つは、設定パッチの配信中に受け取るサポートチケットの数です。管理されたロールアウトはテストを改善し、問題が広範に広がる前に検出し、失敗の可視性を向上させることができます。これにより、障害の数と修正時間の両方が減少し、結果として中断が少なく、サポートチケットが減少します。
測定するもの:
パッチ関連のチケット、月ごとまたはパッチサイクルごとに追跡。
失敗したパッチによるインシデント、前後を比較できるようにカウントとして追跡します。
パッチ関連の問題を解決する平均時間、失敗が修正しやすくなっているかどうかを確認できます。
ROIバケット3: パッチステータスとコンプライアンスの証明にかかる時間を短縮
パッチの自動化は、パッチプロセスだけでなく、良い自動化によって監査�時にパッチのステータスやITコンプライアンスを証明しやすくすることもできます。自動パッチがないと、レポート作成は大きな時間の無駄になる可能性があります。データが散在しており、手動で収集する必要があるからです。パッチの自動化により、ITは複数の場所からデータを手作業で集めることなく、必要な情報を収集できます。
測定するもの:
毎月のパッチステータスレポートを作成するのに費やす時間、 自動化の前と後。
「Xに対してパッチを適用しましたか？」に答える時間です 具体的なCVEや緊急アップデートについて。
監査やセキュリティレビューのための証拠を準備するのにかかる時間。
手動パッチは隠れたコストを生み出します
パッチ適用の実際のコストは、常に経費報告書に現れるとは限りません。手動でのパッチ適用は、時間とリソースの無駄による予期せぬ費用を招く隠れたコストを発生させることがあります。
ITエージェントが手動でパッチを当てるのに費やす時間は、他の作業、例えばチケットの解決、新入社員のオンボーディング、エンドポイント要求の管理に費やせない時間です。パッチのインストールに失敗すると、エージェントが問題を修正してパッチを再インストールしようとするため、第2の作業が発生します。
さらに、サードパーティアプリケーションのパッチ適用は追加の作業を増やす可能性があります。多くの企業はオペレーティングシステムで動作するパッチツールを使用していますが、アプリでは動作しません。これは、エージェントがより多くの製品とより多くのパッチ設定に集中する必要があることを意味し、さらに時間がかかる可能性があります。
報告さえ、貴重な時間とリソースを費やすことがあります。レポートの作成には時間がかかります。なぜなら、知識と洞察を持つ上級スタッフが質問に自信を持って答え、正確で詳細な情報を提供するためです。自動化されたパッチ管理により、レポートの生成がより迅速になり、担当者はその専門知識をより有効に活用することができます。
ROIを検証する最も簡単な方法：30日間のパッチ自動化パイロットを実行する
パッチ管理に不安がある場合、その利点とROIの改善を理解する最も簡単な方法は、自分で試してみることです。パッチ管理ソフトウェアの無料トライアルを実行すると、ITチームがその動作を理解し、実装し、その効果を実際に確認することができ、組織にとって価値のある投資であるかどうかを判断できます。
自動化パイロットを実行する際は、次の提案を心に留めておいてください：
1. 現実を反映するパイロットの範囲を選択してください（ただし安全を保つこと）。
テストランを実行する際、組織全体に展開したくないが、それでも一定のテストサイズを確保したい。組織の規模に応じて、200から500のエンドポイント、または1つの事業単位で始めて、管理が簡単なデバイスと困難なデバイスを組み合わせてください。
そこから、ネットワーク上の他のエンドポイントと比較して、デバイスにパッチを展開するのがいかに簡単かがわかります。サードパーティーアプリケーションのためのパッチ管理も必要なら、それらがテストするデバイスに含まれていることを確認してください。
2. 1ページのROIスコアカードを使用して「成功」を定義する
パッチ管理のROIはドルで測定されるのではなく、改善によって定義されます。そのため、指標を追跡してそれらを特定する必要があります。これには、パッチ適用の前後に費やした時間と、目標カバレッジに達するまでの全体的な速度が含まれます。
成功だけでなく失敗も必ず記録してください。パッチが正しくインストールされなかった場合、その問題を解決するのに何回の再試行が必要で、どのくらい時間がかかりますか？同様に、パッチ関連のチケットを追跡します。受け取る数と解決までの速さの両方を把握します。
さらに、IT監査のレポート作成や緊急パッチに関する質問に対応するための時間も考慮してください。レポートはパッチ作業自体と同じくらい時間がかかることがありますので、迅速なレポートは貴重な時間を節約できます。
3. 追加ツールを使わずに捕捉できるものだけを追跡する
これらの指標を追跡するのに追加の分析ツールは必要ありません。パッチング作業の粗い時間ログは時間の改善を追跡するのに十分であり、チケッティングシステムはパッチ関連の問題としてタグ付けされたチケットの数を特定できます。
毎週の作業自動化でどの作業が排除されたかを示すには、毎週の短いメモで十分です。このデータを追うことで、時間の経過による変化を観察しながら、オートメーションがどのようにパッチ管理を改善できるかを特定できるようになります。
自動パッチソリューションで注目すべき点
では、自動化されたパッチ管理ソリューションでは何を探すべきでしょうか？効果的なパッチ管理と設定を保証するためには、いくつかの欠かせない機能があります。これらがなければ、ROIの最大の利益を享受することはできません。
パッチ管理ソフトウェアを評価する際には、以下の点を確認してください：
自動化とスケジューリングコントロール:これにより、パッチ更新が配信されるタイミングを管理でき、ITチームの時間を最大限に活用することができます。
段階的なロールアウト: パッチをリングや他のステージで設定することで、混乱や失敗を減らし、問題を特定して解決しながら、安定してアップデートを展開することができます。
パッチ失敗と対策の明確な可視性：パッチ失敗の洞察と対策のワークフローがあれば、繰り返しの作業やチケットを減らし、問題を迅速に特定して対処できます。
サードパーティパッチのカバレッジ: サードパーティパッチのカバレッジ: 優れたパッチ管理ソリューションは、OSのパッチと組織が依存する主要なサードパーティアプリケーションをカバーするべきです。そうすることで、アプリのパッチが別の手動ワークフローにならないようにします。
包括的なレポート: パッチ自動化ツールには、何が欠けているのか、どこで欠けている��のか、そしてなぜなのかを説明するレポートが含まれているべきです。これにより、報告時間が短縮され、監査中にチームが報告をまとめやすくなります。
Splashtop AEM がパッチ自動化のROIをどのようにサポートするか
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)は、パッチ適用を効率化し手動作業を削減するために設計されたAI支援のエンドポイント管理ソリューションです。Splashtop AEMは、ITチームがOSやサードパーティのパッチ適用を自動化し、CVEインサイトを使用して修正の優先順位を決定し、エンドポイント全体のパッチステータスと脆弱性の可視性を維持するのに役立ちます。
Splashtop AEMは、ITチームがROIを向上させるために役立ちます。
1. パッチワークフローを自動化して時間を取り戻す
Splashtop AEM を使用したパッチ自動化により、大規模でリモートな環境にパッチを時間をかけずに展開することが容易になります。ITエージェントが手動で行うステップを減らし、失敗したパッチインストールによる繰り返し作業を減らし、より優先度の高いタスクに集中できるようにします。
2. 制御された導入とより良い障害処理で混乱を減らす
Splashtop AEMは、効率的で信頼性の高いパッチ管理を実現します。それはデバイスを段階的に更新するための管理された展開をサポートし、中断を減少させます。また、結果への明確な可視性を提供することで、問題をより迅速に特定して対処することができます。さらに、Splashtop AEMはエンドポイントとそのパッチステータスに対する可視性を提供し、問題の迅速な特定と修正を可能にします。
3. パッチステータスの証明を簡単にする
Splashtop AEMには詳細なパッチ報告が含まれており、監査やセキュリティレビューのためのパッチ状況をより簡単に示し、パッチの適合性に関する質問に答えることができます。レポートは、現在のインベントリとパッチステータスデータに基づいており、更新されたエンドポイント、保留中の項目、設定中に発生した問題を含みます。
ITリーダー向けROIのまとめ
パッチ管理は、コストだけでなく、重要なROIをもたらすことができます。自動化されたパッチ管理のROIは、取り戻された時間、障害の減少、監査証明が容易になることで得られます。多くのITチームにとって、これらの利点は、短期間のパイロットで検証された後、より多くのデバイスやアプリケーションに拡大することで、迅速に累積する可能性があります。
パッチ自動化ソフトウェアを設定する前後のメトリクスを測定すると、テスト実行の過程での改善をはっきりと見ることができます。Splashtop AEMのようなソリューションを使用すると、手動でパッチを管理する時間を節約し、効率的な設定を保証し、必要に応じてセキュリティコンプライアンスを証明できるようになります。
パッチ管理を迅速かつ簡単にする準備はできましたか？今日からSplashtop AEMの無料トライアルを始めて、エンドポイントへの影響を確認し��よう。