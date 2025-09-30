クライアントの1099やその他の書類を取得するために移動する時間を無駄にしないでください。代わりに、Splashtop リモートアクセスを使用して任意のドキュメントをリモート印刷します。
税務専門家として、すべてのクライアントの税金を準備するのはすでに時間がかかります。さらに悪いのは、1099フォームや領収書、チェックのような重要な書類を印刷する必要があるのに、コンピュータにファイルがないときです。
これは税理士によく起こることで、特に小規模ビジネスクライアントを持つ税理士は、オンラインでアクセスできないQuickBooksのデスクトップバージョンを持っている可能性が高いです（QuickBooks Desktopにリモートアクセスする方法を参照してください）。
クライアントのコンピュータに行ってドキュメントを印刷するのは、特に忙しい時期には貴重な時間の無駄です。
代わりに、クライアントのコンピュータからローカルプリンターにドキュメントをリモート印刷して、時間を節約しましょう。何よりも、これをどのコンピュータからでも、いつでも行うことができます。その際、クライアントがコンピュータにいる必要はありません！
ローカルプリンターへのリモート印刷
設定が完了したら、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用して、1099やその他のドキュメントをリモートで印刷する方法をご紹介します。
ステップ1 – コンピュータでSplashtop Business Appを開き、アクセスしたいクライアントコンピュータを選択する。
これにより、クライアントのコンピュータへのリモート接続が開始されます。新しいウィンドウがポップアップし、リアルタイムで画面を表示します。そこから、まるでその場に座っているかのようにリモートコンピュータを操作できます。
ステップ2 – 必要なドキュメントを開き、通常通りに印刷をクリックします
This will open up the print window where you can 選択する your local プリンター to print the document.
Step 3 – リストの中から “Splashtop Remote プリンター” を選択する。そして、印刷をクリック！
以上です！リモートコンピュータ上のドキュメントがローカルプリンターで印刷されます。
Splashtopを手に入れたら、リモート印刷を設定して、上記の手順に従ってクライアントのドキュメントをリモートで印刷できるようにしてください！
Splashtopリモートアクセスで税務プロができることは他に何がありますか？
リモートアクセスは、クライアントのコンピュータにいつでもリモートでアクセスできることを意味します。QuickBooksにアクセスする必要がありますか？単にデスクトップコンピュータにリモートアクセスして、彼らのところに行く時間を無駄にすることなくタスクを完了します。
税務専門家はSplashtop リモートアクセスを使用して、より短時間で多くの作業を行います。自宅や外出先で作業できます。通常の営業時間外でもリモートコンピュータにアクセスできます。
Splashtop のプラグアンドプレイの性質により、数分で簡単にセットアップできます。今すぐ始めて、リモート印刷、リモートアクセスなどの利点をお楽しみください。無料で始めるのにクレジットカードやコミットメントは必要ありません。