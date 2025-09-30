メインコンテンツへスキップ
A woman working remotely and accessing QuickBooks remotely on her computer by using Splashtop.

SplashtopでQuickBooks Desktopにリモートでアクセスする方法

Trevor Jackins
所要時間 5分
更新済み
税シーズンはすでに十分ストレスが多いもので、会計士は週に平均50〜70時間以上働いていますが、移動時間を考慮するとさらに悪化します。大量の仕事を抱えているのに、クライアントのオフィスに行くために貴重な時間を無駄にすることほど疲れることはありません。多くの企業がよりバーチャルな環境に適応して、移動時間を減らし、税シーズンの負担を軽減しています。しかし、それを実現するには適切なソフトウェアが必要です。

クライアントのQuickBooksや重要なドキュメントに、コンピュータ、タブレット、さらにはスマートフォンからアクセスできると想像してみてください。それを世界中のどこからでもいつでもできると想像してみてください。何千もの税理士や会計士がリモートアクセスソフトウェアを利用してそれを実現しています。

Splashtopを使用すると、クライアントのコンピュータ上のQuickBooks（および重要なドキュメント）に数秒でリモートアクセスできます。

QuickBooks リモートアクセス: An Overview

QuickBooks会計ソフトウェアをリモートで管理することは、特に複数の場所から財務を管理する必要がある企業にとって、柔軟性と利便性を提供します。Splashtopを使用すれば、どこからでもQuickBooksに安全にアクセスでき、財務データが常に手元にあります。

QuickBooksとは何ですか？

QuickBooksは、小規模から中規模のビジネス向けに設計された広く使用されている会計ソフトウェアです。収入、支出、給与などを追跡することで財務を管理するのに役立ちます。QuickBooksは、異なるビジネスニーズに対応するデスクトップ版とオンライン版を提供しています。

QuickBooks リモートデスクトップアクセスを理解する

QuickBooksへのリモートデスクトップアクセスにより、どこからでもデスクトップ版のソフトウェアを使用できます。これは、オフィスにいるかのようにレポートを実行し、取引を管理し、必要なすべての会計業務を行うことができることを意味しますが、どこにいても可能です。Splashtopは、セキュアで高性能なリモートアクセスを提供することでこの機能を強化し、QuickBooksデータが安全で簡単にアクセスできることを保証します。

QuickBooks リモートデスクトップアクセスの主な利点

リモートアクセスソフトウェアを使用すると、週に働く時間を減らし、ストレスをなくし、それでもすべての仕事を完了することができます。さらに、次のことができます：

  • 通常の勤務時間外にクライアントのコンピュータにアクセス

  • QuickBooksにリモートでアクセスするために、コンピュータに加えてモバイルデバイスを使用します。

  • 移動中でも生産性を維持

  • 移動時間を短縮

  • 自宅の快適さから仕事をする

会計専門家は、柔軟性とアクセス性を提供する信頼性のある安全なツールを必要としています。リモートアクセスツールはすべて同じように作られているわけではありません—特にQuickBooks Desktopにリモートアクセスする場合は—賢く選んでください。

Splashtop リモートアクセス はすべての要件を満たし、クライアントのドキュメントにセキュアにアクセスする必要がある税務専門家にとって最適なツールです。

PCや電話からQuickBooksにリモートでアクセスする方法

Splashtop リモートアクセスを始めると、Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスから、クライアントのWindowsおよびMacコンピュータに無制限のリモートアクセスが可能になります。クライアントのQuickBooksに数秒でアクセスできます。

QuickBooksにリモートでアクセスするための4つのステップ

  1. デバイスでSplashtop Businessアプリを開きます。

  2. アクセスしたいコンピュータを見つけるまで、コンピュータのリストを確認してください。

  3. リモートセッションを開始するにはクリックしてください—するとリモートコンピュータの画面があなたのデバイスに表示されます。これで、リアルタイムでコンピュータをリモートコントロールできるようになります。

  4. リモートコンピュータでQuickBooksを開きます。

以上です！文字通り、世界中のどこからでも、いつでも、どのデバイスからでも数秒で接続できます。それには、iPhone、iPad、またはAndroidデバイスからQuickBooksへのリモートアクセスが含まれます。

QuickBooks リモートアクセスで日常業務を効率化

QuickBooksにリモート接続したら、通常のタスクを簡単に完了できます。

  • QuickBooksやその他のアプリを、クライアントのコンピュータの前に座っているかのように操作

  • 小切手、領収書、1099フォーム、その他のドキュメントをリモートで印刷

  • クライアントのコンピュータから重要なファイルをあなたのコンピュータに転送し、重要な情報をローカルに保存します

  • クライアントをトレーニングしましょう—彼らはあなたの画面を見て、特定のアプリの使い方、ベストプラクティスなどをリアルタイムで説明します。

その上、Splashtopのリモートアクセスは、あなたとあなたのクライアントに強力なセキュリティを提供します。暗号化された接続、デバイス認証、2段階認証などを通じて、クライアントのコンピュータに安全にアクセスできます。

Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使って、税理士や会計士の生産性を維持し、時間を節約しましょう。

Splashtopを使用したリモートQuickBooksアクセスのセキュリティ最大化

Splashtopは、QuickBooksへのリモートアクセスのための安全な環境を提供するよう設計されており、あなたの財務データが保護され続けることを保証します。Splashtopがセキュリティを最大化する方法は次のとおりです。

  1. 256ビットAES暗号化: Splashtopは、リモートセッション中に送信されるすべてのデータを暗号化し、機密の財務情報を不正アクセスから保護します。

  2. 多要素認証 (MFA): 追加の確認を要求することで、MFAは認可されたユーザーのみがQuickBooksにリモートでアクセスできるようにします。

  3. デバイス認証: Splashtopは、どのデバイスがQuickBooksに接続できるかを制御し、見知らぬデバイスからの不正アクセスを防ぎます。

  4. セッションログ: Splashtopはすべてのリモートセッションを記録し、リアルタイムでの活動監視や異常行動の検出を可能にします。

  5. 定期的な更新: Splashtopは、潜在的な脆弱性に対処するために定期的なソフトウェア更新を提供し、リモートアクセス環境を安全に保ちます。

これらの高度なセキュリティ機能を統合することで、SplashtopはQuickBooksデータをリモートアクセスのあらゆる段階で保護し、リモートでの財務運営を管理する際に安心感を提供します。

Splashtopを使ってQuickBooksにリモートでアクセスを開始

よくある質問

QuickBooks リモートデスクトップをモバイルデバイスでアクセスできますか？
QuickBooks リモートアクセスのシステム要件は何ですか？
複数のユーザーが同時にQuickBooksにリモートアクセスできますか？
QuickBooks Desktopはオフラインで使用できますか？
QuickBooks Desktopへのリモートアクセスは安全ですか？

