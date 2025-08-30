メインコンテンツへスキップ
A person typing on a computer.

グループポリシーコマンドの更新: 更新を強制する方法

Robert Pleasant
所要時間 7分
更新済み
複数のデバイスを管理し保護することは、特に持ち込みデバイス（BYOD）やリモート/ハイブリッドワークポリシーを持つ組織にとっては挑戦です。それでも、ネットワーク全体のセキュリティ、コンプライアンス、効率を維持するためには不可欠です。そのため、Windowsベースのネットワークにはグループポリシーコマンドの更新が存在し、企業がデバイスを安全かつサポートされた状態に保つためにタイムリーな更新を展開できるようにしています。

それを念頭に置いて、グループポリシーコマンドの更新、その動作、使用のヒント、そしてSplashtopがグループポリシーをどのように補完するかを見てみましょう。

グループポリシーの更新とは何か、そしてそれがなぜ重要なのか

まず理解すべきことは、グループポリシーとは何か、そしてグループポリシーの更新がなぜ重要なのかです。ITセキュリティにとって不可欠である一方で、それがなぜそうなのかを理解することが重要です。

グループポリシーとは何ですか？

グループポリシーは、この文脈では、管理者がシステム設定と構成を定義し制御することを可能にするWindows管理ツールを指します。グループポリシーは、ネットワーク、ソフトウェアインストール、そしてもちろんセキュリティポリシーの集中管理と制御を提供します。

ルールと構成は、グループポリシーと呼ばれます。これらはWindowsネットワーク内のデバイスの動作を制御し、中央の場所または任意のActive Directoryドメインコントローラーから作成および管理できます。

簡単に言うと、混乱を避けるために、グループポリシーはポリシーを制御するツールであり、グループポリシーはポリシー自体です。

グループポリシーの更新とは何ですか？

グループポリシーの更新は、Windowsベースのネットワーク全体のデバイスに新しいポリシーと設定の更新をプッシュします。通常、ポリシー設定を更新し、既存のポリシーを完全に置き換えることなく変更を適用し、接続されたデバイスが最新の状態を維持することを保証します。

グループポリシーの更新は、定期的な間隔で、またはコンピュータが起動しユーザーがログインするたびに行われます。これらの間隔は通常、管理者側で変更が適用されたときだけでなく、約90分ごとに行われます。

定期的なグループポリシーの更新がITセキュリティに不可欠な理由

Windowsネットワークを使用している企業にとって、グループポリシーの更新はITセキュリティと管理の鍵です。更新はセキュリティ構成を維持し、ネットワーク全体で最新のポリシーが施行されることを保証し、デバイスとネットワークを保護します。

グループポリシーを最新の状態に保つことは、組織全体のセキュリティを維持するのに役立ち、どのデバイスもセキュリティ更新を逃さず、セキュリティリスクになることを防ぎます。古いポリシーは脆弱性や潜在的なセキュリティ侵害につながる可能性があるため、これらのリスクを最小限に抑えるために定期的に更新することが重要です。

グループポリシーの更新を強制するための基本的な方法とコマンド

それを踏まえて、グループポリシーの更新コマンドを即座に送信する必要がある場合はどうなりますか？これらの場合、グループポリシーの更新を強制して、ネットワーク全体に変更を迅速に展開できます。

ローカルコンピュータにいる場合、管理者としてコマンドプロンプトを開き、「gpupdate /force」と入力して強制的なグループポリシーの更新を開始することで、グループポリシーの更新を強制することができます。これにより、スケジュールされた更新の外で新しいポリシーが即座に適用されます。

PowerShellスクリプトを使用して、グループポリシーコマンドの更新を行うこともできます。これを行うには、PowerShellを（もちろん管理者権限で）開き、cmdlet「Invoke-gpupdate -Force」を使用します。PowerShellは、より複雑な管理タスクや更新に適したオプションであり、高度なスクリプト作成と自動化能力を提供します。これは、より広範または複雑な自動化スクリプトを必要とする大規模な更新に適した代替手段です。

更新が適用されると、システムはすべてのグループポリシー設定を更新し、システムおよびユーザーポリシーを含みます。

グループポリシー更新の一般的な問題を解決する方法

グループポリシーの更新を強制しようとするときに予期しない問題に遭遇する可能性は常にあります。幸いなことに、これらの問題は分離して対処することができます。グループポリシーの更新に関する一般的な問題とその解決策には以下が含まれます：

  • 接続の問題: 時には、最大の障害は単に接続が悪いことです。これらの場合、使用しているコンピュータがドメインコントローラに接続できることと、ネットワーク接続が安定していることを確認してください。

  • 権限の欠如: グループポリシーの更新を強制するには、管理者権限が必要です。適切な権限なしにコマンドプロンプトやPowerShellにアクセスしようとすると、更新を送信することができないため、アカウントに管理者権限があることを確認する必要があるかもしれません。

  • ファイアウォール：ファイアウォールは重要なセキュリティツールですが、過剰に反応して更新が行われない可能性があります。その場合、グループポリシーの更新に必要なポートが開いていることを確認するためにファイアウォールルールを確認してください。

多くの場合、技術的な問題は単純な再起動で解決できます（したがって、一般的なITの質問「電源を切って再び入れてみましたか？」）。

グループポリシーを効果的に管理および更新するためのトップ戦略

グループポリシーコマンドの更新を効率的に展開したい場合は、いくつかのベストプラクティスに従うと役立ちます。これらのヒントとトリックは、システム全体でポリシーを一貫して適用するためのスムーズでシームレスな更新プロセスを確保するのに役立ちます:

  • 適切にスケジュールする: タイミングがすべてです。通常、90分ごとの定期的な更新で十分ですが、組織によってはより頻繁または少ない更新を望むことがあります。また、業務時間外に大規模な更新をスケジュールすることで、混乱を最小限に抑えることができます。

  • メンテナンスとの調整：グループポリシーだけが頻繁に更新されるわけではありません。ソフトウェアの更新やセキュリティパッチなど、他のメンテナンスタスクと調整して、他の部門の邪魔をせず、ダウンタイムを低く抑えるようにしましょう。

  • 変更を追跡する: ポリシーの変更を文書化することで、問題のトラブルシューティングやチームや関係者への情報提供に役立ちます。変更内容だけでなく、なぜそれが必要なのか、そしてその影響が何であるかを含めることを確認してください。

Splashtop AEMで全エンドポイントにわたってグループポリシーの更新を最適化し、強制します

グループポリシーは、組織全体のセキュリティポリシーを強制するための強力なツールですが、それをさらに効率的で強力にする方法があります。最良の方法の1つは、Splashtopを使用してどこからでもグループポリシーにアクセスして管理したり、複数のエンドポイントにスクリプトをプッシュしたりすることです。

Splashtopはユーザーにリモートアクセスを提供し、どこからでもシームレスに作業できるようにします。ITチームや管理者は、Splashtopを使用してWindowsデバイスに接続し、Macデバイスやタブレットからでもグループポリシーの更新を強制することができます。組織のネットワーク外で緊急のポリシー変更やデバイスの更新を行う必要がある場合、エンドポイントに接続して問題なく更新を送信できます。

さらに、Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）は、複数のエンドポイントに一度にスクリプトをプッシュする新しい方法を提供します。Splashtop AEMは、単一のダッシュボードから分散エンドポイントを管理することで、ルーチンタスクを自動化し、IT運用を合理化し、セキュリティポリシーの施行、タスクの実行、リアルタイムでの脅威の特定を行います。これにより、グループポリシースクリプトを複数のエンドポイントに一度にプッシュできるため、リモート環境全体でポリシーのコンプライアンスを確保できます。

Splashtop AEMを使用すると:

  • 各エンドポイントに一度にセキュリティ更新とパッチを送信する

  • すべてのエンドポイントを一箇所から監視し、セキュリティの健康状態を監視し、資産をリアルタイムで追跡します。

  • エンドポイント全体でITタスクを自動化する

  • オペレーティングシステムとソフトウェアの更新を自動化する

  • エンドポイント全体でセキュリティポリシーをカスタマイズして施行する

  • 複数のエンドポイントにわたってタスクを一度に実行またはスケジュールします

これらの機能は、Splashtop AEMをグループポリシーの完璧な補完物にします。これにより、ITチームはリモートエンドポイントに対して迅速かつ安全に更新を実行し、新たな洞察を得ることができます。

よくある質問(FAQ)

グループポリシーはどのくらいの頻度で更新されるべきですか？
グループポリシーの更新を自動化するツールはありますか？

