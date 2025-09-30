メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Security padlock placed on top of a circuit board

リモートアクセスソフトウェアのセキュリティを評価する方法

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
リモートアクセスソリューションを購入して、在宅勤務やリモートワーク、ITリモートサポート、さらにはリモートラボアクセスを可能にする場合は、最高のセキュリティを提供するソリューションを選択することが重要です。

結局のところ、サイバー脅威は今日のリモートワーク環境でますます一般的になっています。したがって、リモートアクセス製品を選択、設定、使用する際には、ビジネスとデータの保護を最優先に考えるべきです。

もしリモートアクセスソリューションをお探しなら、考慮すべきセキュリティ要素はこちらです：

  • セキュアリモート接続

  • セキュリティ機能

  • コンプライアンス

  • 信頼性

セキュアリモート接続

ユーザーが個人のデバイスから組織のコンピュータに接続する際には、これらのリモート接続が安全であることを確認したいでしょう。エンドツーエンドの暗号化は必須です。例えば、Splashtopのリモート接続はTLS（TLS 1.2を含む）と256ビットAES暗号化で保護されています。

個人デバイスと会社のコンピュータ間のセキュアな接続に関しては、リモートアクセスソフトウェアはVPNを大幅に上回ります。VPNを使用すると、侵害されたデバイスからの接続がオフィス全体のネットワーク、コンピュータ、資産に感染する可能性があります。

一方、Splashtopのようなリモートアクセスツールは、ネットワーク全体にアクセスすることなくオフィスやラボのコンピュータにアクセスでき、ネットワークや他の資産への露出のリスクを排除します。Splashtopが在宅勤務のための最適なVPN代替である理由をさらに読む。

セキュリティ機能

組織は、シングルサインオン（SSO）、2段階認証、デバイス認証などのセキュリティ機能を提供するリモートアクセスソリューションを選択し、リモートアクセスツールの使用が内部のセキュリティポリシーおよび監査プロセスに沿っていることを確認する必要があります。

リモートアクセスソフトウェアは、ユーザーとデバイスを効果的に管理するためのツールを提供する必要があります。注意すべきセキュリティ機能には以下が含まれます：

  • デバイス認証

  • マルチレベルのパスワードセキュリティ

  • 2 段階検証

  • 画面の非表示

  • 画面の自動ロック

  • セッションアイドルタイムアウト

  • リモート接続通知

  • コピー/ペースト制御

  • ファイル転送コントロール

  • リモート印刷コントロール

  • ストリーマー設定のロック

  • プロキシサーバー認証

  • デジタル署名されたアプリケーション

  • Active Directory 統合

  • ログ

ログは、リモート接続、ファイル転送などを監査目的で追跡できるため、重要なセキュリティ機能です。これらの機能を含むすべてがSplashtopで利用可能です。すべてのSplashtopセキュリティ機能をチェックしてください。

コンプライアンス

リモートアクセスベンダーがどの政府規制や業界特有のコンプライアンスや基準に準拠しているかを確認してください。

最低限、リモートアクセスツールはISO、SOC2、PCI、SCC、GDPRに準拠している必要があります。HIPAAコンプライアンスは医療にとって非常に重要であり、FERPAは教育にとって重要です（SplashtopはHIPAAとFERPAの両方のコンプライアンスをサポートしています）。その上で、ソリューション自体が自社のコンプライアンスプログラムをサポートできるものでなければなりません。

Splashtopのコンプライアンスについての詳細をお読みください。

信頼性

最後に、信頼性のあるソリューションが必要です。自動スケーリング、高可用性、自己修復機能を備えたリモートアクセスソリューションは、サービスの停止がないことを保証するのに役立ちます。

リモートアクセスツールは24/7稼働している必要があります。リモートアクセスの利点の1つは、ユーザーがいつでも仕事用コンピュータにアクセスできることです。結局のところ、リモートユーザーの生産性はリモートアクセスソフトウェアにかかっているかもしれません。

Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
