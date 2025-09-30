メインコンテンツへスキップ
Typing on computers white using remote computer access

異なるネットワーク上のコンピュータにリモートでアクセスする方法

Splashtop Team
所要時間 5分
更新済み
別のネットワーク上のリモートデスクトップにアクセスする必要がありますか？Splashtopを使って、どこからでもコンピュータにリモートアクセスできます。まあ…インターネット接続があればどこでも。

様々な理由で異なるネットワーク上のデスクトップコンピュータにアクセスする必要があるかもしれません。オフィスを離れている時や家を離れている時でも、デスクトップに接続する必要があるかもしれません。

Splashtopのリモートデスクトップソフトウェアを使えば、それは問題ありません！リモートコンピュータやローカルデバイスがどのネットワークに接続されているかは関係ありません。Splashtopとインターネット接続があれば、別のネットワーク上のコンピュータにアクセスすることができます。

リモートアクセスを簡単に：Splashtopはどのデバイス、どのネットワークでも対応

Splashtopは、どこからでもデスクトップをリモートでコントロールできるようにするリモートアクセスソリューションです。 デバイスは同じネットワーク上にある必要はありません。単にデバイスにSplashtopを設定すれば準備完了です！

リモートアクセスの主な違い: 同じネットワーク vs. 異なるネットワーク

リモートアクセスに関しては、ネットワーク環境がセットアップの複雑さ、パフォーマンス、セキュリティを決定する上で重要な役割を果たします。

  • 同じネットワーク: ローカルデバイスとターゲットコンピュータが同じローカルネットワーク上にある場合、リモートアクセスは通常簡単です。接続は直接的で、最小限の設定が必要であり、パフォーマンスは一般的に高速で遅延が少ないです。接続が内部ネットワーク内に留まるため、追加のセキュリティレイヤーを心配する必要はありません。

  • Different Network: 自宅からオフィスのPCにアクセスするなど、異なるネットワークからリモートデスクトップにアクセスすることは、より複雑です。まず、接続はインターネットを経由する必要があり、潜在的な遅延やセキュリティリスクをもたらします。しかし、Splashtopのようなソリューションを使用することで、このプロセスは大幅に簡素化されます。Splashtopは、広範な技術的設定を必要とせずに、これらの接続を安全に管理します。データが暗号化され、セッションが保護されていることを保証し、パフォーマンスやセキュリティを損なうことなく、どこからでもデスクトップにアクセスすることができます。

Splashtopは、異なるネットワーク環境間のギャップを効果的に埋め、同じネットワーク上でも地球の反対側でも、シームレスで安全なリモートデスクトップ体験を提供します。この柔軟性は現代のワークフローにとって重要であり、どこにいても生産性とコントロールを維持することができます。

[5ステップ] Splashtopを使用して異なるネットワーク上のリモートコンピュータに安全にアクセスする方法

ステップ1: リモートアクセスの準備

  • Choosing the Right Splashtop Plan: 始める前に、ニーズに最適なSplashtopプランを選択することが重要です。個人、小規模ビジネス、または企業であっても、Splashtopはさまざまなレベルのアクセスと機能を提供するさまざまなプランを提供しており、リモートワークに必要なツールを確保します。

Step 2: Installing Splashtop ソフトウェア

  • On the Computer You Want to Access Remotely: ホストコンピュータは、リモートでアクセスしたいデバイスです。まず、このコンピュータにSplashtop Streamerをダウンロードしてインストールします。The Streamer ソフトウェア allows the リモート接続 and needs to be configured correctly to enable access.

  • On the ローカルコンピュータ: Next, install the Splashtop Business app on the ローカルコンピュータ, which is the デバイス you’ll use to access the host computer.このアプリは、リモートセッションを管理するためのコントロールセンターとして機能し、PC、Mac、モバイルデバイスを含む幅広いデバイスと互換性があります。

Step 3: Configuring Splashtop for リモートアクセス

  • Splashtopアカウントの作成: Splashtopを使用するには、Splashtopアカウントを作成する必要があります。このアカウントはデバイスをリンクし、サブスクリプションを管理し、リモートデスクトップへのアクセスを提供します。サインアップ後、ホストとローカルの両方のデバイスでログインしてください。

  • デバイスの接続: Splashtopアカウントを設定したら、ローカルコンピュータでSplashtopアプリにログインし、利用可能なデバイスのリストからホストコンピュータを選択してデバイスを接続します。両方のデバイスがインターネットに接続されており、Splashtop Streamerがホストマシンで実行されていることを確認してください。

ステップ4：リモート接続の確立

ステップ5: セキュリティと信頼性の確保

  • Security Settings: Splashtopは、256ビットAES暗号化、多要素認証、デバイス認証などの機能でセキュリティを優先しています。これらの設定を構成して、リモートセッションを不正アクセスから保護してください。

Explore Splashtop リモートデスクトップソリューション: Perfect for Every Scenario

Splashtopは、あなたのニーズに基づいたいくつかのリモートデスクトップソリューションを提供します:

