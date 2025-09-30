2022年の税シーズンは、会計士にとってフラストレーションの多いものになると予想されています。Splashtopがどのようにリモートワークを可能にし、会計を簡単にするかを学びましょう。
専門家は今年もまたイライラする税シーズンになると予測しています。CBS Newsによると、IRSが2022年の税シーズンに5,000人を追加で雇用しようとした際、応募者は200人未満でした。雇用不足に加えて、IRSはパンデミックによる遅延した還付の雪だるま式のバックログに対処しています。
NPRとのインタビューで、財務副長官のWally Adeyemoは、「残念ながら、今年の税シーズンはフラストレーションがたまるものになるでしょう」と述べました。What that means for taxpayers is that they need to make sure that they ファイル オンライン, that they take steps to make sure that their returns are prepared, because unfortunately due to the pandemic and chronic underfunding of the IRS, the IRS has fewer people to answer their phone calls and to deal with taxpayer issues."
IRSだけでなく、会計事務所も人材の定着に苦労しています。パンデミック前の会計士の離職率は20パーセントにも達していました。その傾向はパンデミック中も続いています。なぜでしょうか？他の業界と同様に「大退職」を��経験しているため、従業員はキャリア開発、ワークライフバランス、報酬を退職の主な理由として挙げています。
どのようにして人材を保持するか？
税シーズン中、会計士は平均して週に50〜70時間以上働きます。1月から4月15日までの期間は彼らにとって過酷です。そこに移動時間を加えると、燃え尽き症候群のレシピが完成します。業界はこれ以上の人材を失う余裕がないため、多くの企業がバーチャル環境に適応しています。適切なソフトウェアを使用すれば、会計専門家は時間を節約し、必要な労働時間を減らすことができます。
会計専門家のためのセキュアリモートアクセスの利点
ファイルの共有は税シーズンの重要な部分です。誰かの家やオフィスに行ってファイルにアクセスするのは時間がかかり、全国にクライアントがいる場合には非現実的です。ファイルをメールでやり取りするのは簡単な解決策に見えるかもしれませんが、それはあなたとあなたのクライアントにとって重大なセキュリティリスクです。
過去2年間で、柔軟な労働力を持つことができるとは思わなかった業界が移行しているのを見てきました。なぜ会計士はそうしないのでしょうか？
リモートアクセスは、会計士がリモートで作業しながらファイルを安全に共有および印刷することを可能にします。Splashtop リモートアク��セスは、クライアントのコンピュータへの簡単で信頼性が高く安全なアクセスを提供します。Splashtop リモートアクセスの提供内容:
リモート印刷とファイル共有: クライアントのコンピュータから自分のプリンターにファイルをリモートで印刷したり、重要なドキュメントをクライアントのコンピュータから自分のコンピュータに安全に転送したりできます。重要な税務書類をリモート印刷するためのステップバイステップガイドも用意しています。
どこからでもどのデバイスからでもアクセス: リモートでのファイル共有や印刷に加えて、Splashtopリモートアクセスは会計士がどのデバイスからでも、どこからでもオフィスのコンピュータにシームレスにアクセスできるようにします。 これにより、自宅というストレスのない環境で作業でき、クライアントへの移動時間を削減し、通常の営業時間外でも作業を行い、外出先でも生産性を維持できます。
Security: Splashtopリモートアクセスはセキュリティを提供します。暗号化された接続、デバイス認証、2段階認証、複数の2段階目のパスワードオプション、その他のセキュリティ機能により、すべての共有データは安全です。これにより、あなたとクライアントに安心感を提供します。
時間を節約し、便利なソリューション
クライアントのファイル、QuickBooks、会計ソフトウェアにどこからでもリモートアクセスして、移動時間を短縮します。ノートパソコンを持っていませんか？問題ありません。スマートフォンやタブレットを使用できます。Splashtopアプリをダウンロードするだけです。この税シーズンはイライラするかもしれませんが、使用するツールはそうである必要はありません。