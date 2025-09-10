メインコンテンツへスキップ
An accountant using remote desktop software to work from home.

会計士として在宅勤務は可能ですか？（はい！）

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
まだ自宅で会計士として働けるかどうか疑問に思っていますか？他のリモートワークに移行した仕事と同様に、自宅から会計の仕事を続けることができます！

会計は簡単な作業ではありません。税シーズンであろうとなかろうと、会計士は常に舞台裏で忙しく、24時間体制で働いています。ほとんどの会計士は週に45〜50時間働いています。税シーズン中は、時間が60時間、場合によってはそれ以上になることもあります。

会計士が忙しいのは言うまでもありません。

あなたが会計士や会計事務所である場合、直面する可能性のある多くの課題の1つは、移動性の欠如かもしれません。しかし、クライアントのオフィスや自宅に行かずに会計の仕事を続けられるとしたらどうでしょうか？

Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用すると、世界中のどこからでも、いつでも、どのデバイスからでも、クライアントのコンピュータに簡単で信頼性が高く、安全にアクセスできます。

そうです、この税シーズン、Splashtopのサポートを受けながら、自宅の快適さから数字を使って魔法をかけることができます。

あなたが監査人、簿記係、コントローラー、財務アナリスト、大企業、またはフリーランスの税務準備者であっても、Splashtopを使って簡単にテレワークできます。

なぜ会計士はリモートワークに適しているのか

会計専門家が生産性や正確性を損なうことなくリモートワークに移行できる理由はいくつかあります：

  • デジタルワークフロー: 現代の会計は、簿記、税務準備、給与計算、監査のためにクラウドベースのソフトウェアに大きく依存しており、物理的なファイルやオフィス内システムの必要性を排除しています。

  • タスク指向の責任: 会計のタスクは独立しており、締め切りに追われることが多いため、会計士は常に監督を受けたり、チームでの協力を必要とせずに柔軟に働くことができます。

  • セキュアリモートアクセス技術: Splashtopのようなセキュアなリモートデスクトップソリューションを使用すれば、会計士はオンプレミスシステム、QuickBooksファイル、機密クライアントデータにアクセスし、SOXやGDPRなどの規制を遵守しながら作業できます。

  • 対面でのやり取りの最小化: ほとんどのクライアントとのコミュニケーション、ドキュメントの交換、チームの更新は、メール、ビデオ会議、または安全なポータルを通じて処理でき、物理的な存在は不要です。

  • スケーラブルなインフラストラクチャ：リモートフレンドリーなツールと仮想デスクトップは、オフィススペースやオンサイトのITインフラを拡張することなく、あらゆる規模の企業が運用をスケールするのを容易にするよ。

在宅勤務にSplashtopを使用すべき理由

Splashtop リモートアクセスソフトウェアの利点は多く、リモートで作業するためのスマートな方法であることに加えて、 以下に私たちのお気に入りのものだけをリストしています：

  1. クライアントのコンピュータへのリモートアクセスにより、時間に関連する心配はすべて消えます。どこにいても、いつでも、どこからでも作業できます。

  2. クライアントに24時間体制のサービスを提供できます。

  3. 旅行中でも移動中に作業できます。

  4. ビジネスの戦略的な部分に簡単に集中し、高価値のタスクをブレインストーミングする時間を増やすことができます。

  5. ターンアラウンドタイムを改善できます。クライアントを喜ばせ、ビジネスを成長させます。

  6. チームで作業する場合、Splashtopはボリュームディスカウントと集中管理コンソールを提供します。

Benefits of Splashtop リモートアクセス for Tax Professionals

アクセシビリティ

Splashtop リモートアクセスソフトウェアは、クライアントのファイルやQuickBooksへの簡単なアクセスを提供します。QuickBooksにリモートでアクセス、デスクトップ版（QuickBooks Desktop）を使用している場合でも、コンピュータにリモートアクセスしながら。手元にあるデバイスを使って、リモートでQuickBooksに即座にアクセスできます。

柔軟性

任意のデバイスを使用してクライアントのコンピュータを制御し、作業を開始します。スマートフォン、タブレット、コンピュータのいずれであっても、Splashtopアプリをダウンロードするだけで準備完了です。このプラグアンドプレイ機能により、セットアップが非常に短時間で完了します。

ユーティリティ

クライアントのコンピュータからローカルプリンターにファイルを印刷します。1099フォーム、領収書、チェックなど、重要な書類をリモートで印刷できます。また、彼らのシステムからあなたのシステムにファイルを簡単に転送することもできます。

Splashtop に見られる他の便利な機能には、チャット、セッション録画、マルチモニタービューイング、画面共有、ログ記録などがあります。

セキュリティ

すべての作業をリモートで行いますが、安全に行います。セキュリティはSplashtopの優先事項であり、20万の企業と3000万のエンドユーザーが今日Splashtopを信頼している理由です。

Splashtopには、デバイス認証、2段階認証、リモート画面のブランク化など、複数の高度なセキュリティ機能が備わっています。どのデバイスにリモートアクセスしている場合でも、セッションはTLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。

Splashtopは、最も信頼性が高く、安全で、最高の価値を持つリモートデスクトップソリューションを提供します。Splashtopは、サードパーティのレビュアーやピアツーピアのレビューサイトから常に最高の評価を受けています。Splashtopを使用すると、次のことができます：

  • クライアントのコンピュータにリモートアクセスし、使用したいときにすぐにアクセスできます

  • QuickBooksやその他の会計ソフトウェアにリモートでアクセスして制御します。

  • 自宅の快適さや外出先でも生産的であること

  • クライアントへの出張を減らし、ソフトウェアライセンスの購入を減らすことでお金を節約

だから、アメリカの労働力の41.8%がリモートで働いているとき、なぜクライアントからクライアントへと移動して燃料を消費するのでしょうか？リモートワークの流れに乗り、Splashtopでより多くのことをより短時間で達成しましょう。あ、リモートワークがワークライフバランスを改善するのにも役立つことを言いましたか？

詳細はこちら about リモートで作業するためのSplashtopソリューション and try it for free today.

