従業員が在宅勤務をする場合でも、オフィスのコンピュータにアクセスできる必要があります。同時に、ITチームは、特に個人用デバイスに対して、リモートアクセスを付与する際には注意が必要です。
挑戦は単なる「リモートデスクトップをオンにする」だけではありません。リモートアクセスはセキュアで管理されている必要があり、企業のシステムと業務データが保護されるとともに、ITチームが誰が接続できるのかを把握し、制御できるようにする必要があります。
それでは、ITチームはリモート従業員や BYOD デバイス用の セキュアリモートデスクトップソフトウェア をどのようにセットアップできるのでしょうか？アクセスシナリオを評価し、デバイスを設定し、セキュアなリモートワークをサポートする方法を見てみましょう。
ホームオフィス設定におけるリモートデスクトップアクセスの意味
リモートデスクトップアクセスは、ユーザーが自宅のデバイスから職場のコンピュータに接続し、自宅の快適さからアクセスして制御できるようにします。これにより、アプリやファイル、その他のビジネスシステムを仕事用のマシン上に保ちながら、BYOD��を可能にし、従業員がどこからでも作業できるようにします。
リモートデスクトップアクセスがない場合、リモートで働いている従業員は、仕事のデバイスを持参するか、会社のファイルを個人のデバイスに同期する必要があるかもしれません。どちらのオプションでも、特に個人デバイスを使用して専用ファイルやプロジェクトにアクセスする場合、セキュリティとデータ管理の問題を引き起こす可能性があります。リモートアクセスを使用すると、仕事のアプリやファイルを個人デバイスにコピーする代わりに仕事用コンピュータに残すことができ、ITは在宅勤務のサポートをより制御された方法で行うことができます。
なぜITがセットアップを管理すべきであり、エンドユーザーではないのか
リモートデスクトップアクセスを設定する際、管理はITチームが行うべきか、それとも個人デバイスの所有者が行うべきか？
リモートデスクトップは作業用デバイス、データ、プロジェクトへのアクセスを管理するため、IT管理のワークフローとして扱われるべきです。これにより、個人のデバイスが必要な許可とアクセスコントロールを受け取ることができるように、ユーザー全体で一貫したデバイス設定とポリシーの順守が確保されます。
実際、リモートアクセスの設定をIT部門が管理すべき理由はいくつかあります。
ITは、ユーザーの役割とビジネスのニーズに基づいて承認を行えるべきです。
リモートアクセスが有効になる前に、業務用コンピュータはITの管轄下で安全に構成されるべきです。
個人��用デバイスは、会社所有のデバイスと同じセキュリティ基準を満たしていない可能性があり、ITによる監視と管理が必要です。
ITは、ユーザーが役割を変更するか退職する際にアクセスを無効にする方法を必要としています。
リモートアクセスは、責任追及のために記録され、監視されるべきです。
サポートチームには、一度限りのユーザーによる回避策よりも、一貫したセットアップ手順が必要です。
リモートデスクトップアクセスを設定する前にITが確認すべきこと
ITチームがリモートアクセスを有効にする際は、必要なツールと設定がすべて整っていることを確認する必要があります。これらがないと、リモートアクセスに一貫性や信頼性がなくなり、最悪の場合、サイバーセキュリティが不十分になるおそれがあります。リモートデスクトップアクセスを設定する前に、必ず次の各ステップに従ってください。
ユーザーのアクセスニーズを確認してください: 一部のユーザーは一時的なアクセスのみが必要ですが、他のユーザーは毎日接続が必要です。ユーザーが毎日、臨時、または営業時間外のアクセスを必要としているかどうか、およびデバイス上の特定のソフトウェアへのアクセスが必要かどうか確認してください。
勤務用コンピュータが準備できていることを確認してください: 従業員がリモートで作業する際、リモートデバイスにスムーズに接続できる必要があります。作業用コンピューターが電源オンで、最新の状態で、インターネットに接続され、リモートアクセスに設定されていることを確認してください。これはしばしば無人アクセスを有効にして、別の従業員がいないときでもユーザーが接続できるようにする必要があります。
個人デバイスが安全に使用できることを確認: セキュリティは妥協できません。ITチームは、社員が使用しているデバイスがセキュアであることを確認する必要があります。例えば多要素認証（MFA）の準備が整っていることや、会社がBYODアクセスをサポートしていることを確認してください。
ユーザーが必要とするシステムとファイルを確認してください: ユーザーがリモートで作業するとき、すべてにアクセスする必要はないことがあります。代わりに、最小限の権限のアクセスに焦点を当て、ユーザーに対して必要なツールやネットワークセグメントへのアクセスを許可しつつ、すべてに広範なアクセスを与えないようにしましょう。
オフボーディングプロセスを確認してください: デバイスの削除は、接続を許可するのと同じくらい重要です。ITチームは、必要に応じてアクセスを解除する方法を知っておくべきです。こうすることで、デバイスが無期限に接続されたままにならないようにします。
適切なリモートデスクトップアクセス方法を選ぶ
リモートデスクトップアクセスを設定する際に、ビジネスのニーズに最適な方法��をどのように選択できますか？リモートアクセスを確立する方法は複数あります。そのため、組織にとって従業員や業務プロセスに最適な方法を選ぶことが重要です。
組み込みのリモートデスクトップツール
一部のデバイスには、Windows Remote Desktopのような組み込みのリモートデスクトップツールが含まれています。これらは一部の環境で機能するかもしれませんが、しばしばITが管理する環境で最も効果的に動作する追加の設定やツールが必要です。さらに、ユーザーが管理されていない個人デバイスや異なるオペレーティングシステムから接続する場合、標準化が難しくなる可能性があります。
VPNベースのアクセス
仮想プライベートネットワーク（VPN）は、リモートユーザーに内部リソースへのアクセスを提供するために一般的に使用されます。しかし、VPNは、単一ユーザーのリモートデスクトップのワークフローよりも広範なネットワークアクセスの計画を必要とすることがよくあります。従業員が1台の割り当てられた業務用コンピュータにのみアクセスする必要がある場合、管理されたリモートアクセスを利用することで、他のシステムへの不要なアクセスを避け、より集中的に取り組むことができます。
管理されたリモートアクセスソフトウェア
専用で管理されたリモートアクセスソフトウェアは、通常、リモートデスクトップアクセスを提供するための最も効果的な方法です。チームは、中央コンソールからユーザー、許可、デバイス、および認証を簡単に管理しながら、セッションの活動を監視し�てセキュリティと説明責任を維持できます。Splashtopのような専用のリモートアクセスソリューションを使用すれば、社員は自宅から安全かつシームレスに業務用のコンピュータにアクセスできますが、すべてのデータは安全に保持されます。
ホームオフィスユーザーのためのリモートデスクトップアクセスの設定方法
質問の核心に迫りましょう: ITチームはどのようにホームユーザーのためにリモートデスクトップアクセスを設定できますか？いくつかの簡単な手順に従うことで、効果的にセキュアリモートアクセスを設定できます。
リモートアクセスエージェントを仕事用コンピュータにインストール: まず、リモート接続のために仕事用コンピュータを準備します。Splashtopを使用すると、IT部門がSplashtop Streamerを職場のコンピューターにインストールし、その後、管理コンソールを通じてユーザーアクセスを割り当てます。
ユーザーを追加または招待: 次に、ITはユーザーをリモートアクセスプラットフォームを通じてアカウントを設定するように招待する必要があります。各ユーザーが個別のアカウントを持つことが重要です。資格情報を共有したり、一般的なアカウントを作成したりするのではなく、すべてのデバイスを個別かつセキュアに保つためです。
アクセス許可の割り当て: ユーザーは必要なワークコンピュータまたはコンピュータグループへのアクセスを付与されるべきですが、全てのデバイスへの広範なアクセスは持つべきではありません。したがって、特定のアクセス許可を設定することは不可欠です。
強力な認証が必要です: アカウントセキュリティの維持は必須です。検証済みのユーザーのみが仕事用コンピューターにアクセスできるようにするために、二要素認証を備えたリモートアクセスソフトウェアを使用することが重要です。
セッション設定を構成する: ユーザーがファイル転送、リモート印刷、セッション録画など、必要なツールにアクセスできるようにします。
個人デバイスから接続をテストする: ユーザーは、自宅から接続できること、必要なアプリケーションを使用できること、そして適切に切断できることを確認するために、接続をテストする必要があります。
設定を記録する: 記録を維持することは重要です。ITは、リモートアクセスを持っている人物、接続可能なコンピュータ、およびアクセスのレビュー方法を記録する必要があります。
個人デバイスリモートアクセスのためのセキュリティベストプラクティス
ユーザーが個人デバイスから仕事用のコンピュータにアクセスする際、ITは明確なセキュリティ制御を適用する必要があります。目標は、管理されていないまたは個人所有のデバイスからの不必要な暴露を減らしながら、従業員に仕事用コンピュータへの信頼できるアクセスを提供することです。
ベストプラクティスには以下が含まれます：
認証されたユーザーのみがリモートデバイスにアクセスできるように、リモートアクセスアカウントにはMFAを要��求します。
サイバー攻撃のリスクを減らすために、仕事用のコンピュータを直接インターネットに晒さないようにしましょう。
アカウントのセキュリティと説明責任を維持するために、リモートアクセスの資格情報を共有しないでください。
ユーザーには必要なコンピュータへのアクセスのみを許可し、無断アクセスのリスクを軽減します。
セキュリティ、監査準備、内部ポリシーの要件をサポートするために、職場のコンピュータを常にパッチ適用し、保護してください。
利用可能な場合はセッションログを使用して、疑わしい活動を特定し、監査の準備を整えましょう。
ユーザーが必要なアクセスのみを持っていることを確認するために、リモートアクセス許可を定期的に見直してください。
必要がなくなったらすぐにアクセスを削除します。
盗難や紛失のリスクを減らすために、明示的な承認がない限り、個人のデバイスに会社のファイルを保存しないでください。
避けるべき一般的なリモートデスクトップ設定ミス
ただし、リモートデスクトップアクセスを設定する際は、一般的な間違いに注意してください。これらは簡単に見逃されることがありますが、サイバーセキュリティと効率に大きな影響を与えるため、ITチームは注意を払うべきです。
よくある間違いは以下の通りです：
承認プロセスなしでアクセスを有効にすると、管理されていない監視されていないアクセスが発生する可能性があります。
共有された資格情報に依存することは、説明責任を低下させ、許可されていないアクセスのリスクを増大させます。
ユーザーが1台のコンピュータしか必要としていないのに広範なネットワークアクセスを与えること。
一時的な必要が終わった後にアクセスを解除するのを忘れると、デバイスやネットワークが露出してアクセス可能になります。
ユーザーが承認され適切に設定されたリモートアクセスソリューションに頼るのではなく、独自のリモートアクセスツールを設定できるようにする。
マルチモニターの使用、オーディオ、またはグラフィック品質のようなパフォーマンス要件を無視すると、リモートワークの体験が悪化する可能性があります。
管理された法人デバイスと同様に、セキュリティが保護されていない個人デバイスを扱う。
SplashtopがITチームによるリモートデスクトップアクセスの管理をどのように支援するか
セキュアなリモートワークは、社員がどこからでも効率よく仕事ができる強力なリモートデスクトップソリューションが必要です。そこでSplashtopの出番です。
Splashtopは、従業員がどこにいてもどのデバイスからでも作業用コンピュータにアクセスできるリモートアクセスソリューションであり、アカウントとデータを安全に保つための高度なセキュリティ機能を備えています。これは、従業員がどこで働いていても、作業用コンピュータ上のデータやファイルを安全に保持しながら、効率的なリモートワークを可能にします。
Splashtopが提供するもの：
1. どこからでも仕事用コンピュータに安全にアクセス
Splashtopを使用すると、ユーザーは個人または会社所有のデバイスから割り当てられた仕事用コンピュータにリモートアクセスできます。業務用アプリ、ファイル、プロジェクト、データは業務用コンピュータに保持され、個人デバイスにビジネスデータをローカルで保存する必要性を減らします。
2. 集中型ユーザーとアクセス許可管理
SplashtopはITチームに、ユーザーを管理し、アクセスを割り当てたり、承認を調整したり、単一のコンソールからアクセスの付与または取り消しを行う力を与えています。この集中管理により、ITは不要なアクセスを削減し、ユーザーロールに応じたアクセス許可を維持し、必要がなくなった際にアクセスを削除できます。
日常業務のための高性能なリモートセッション
Splashtopは、一般的な仕事のニーズに応じた迅速でシームレスなリモート接続を実現するよう設計されています。オフィスでの作業と同じくらいリモートでの作業を簡単にするために設計された機能が満載されています。これには、マルチモニターワークフロー、リモート印刷、ファイル転送が含まれます。これらすべてがスムーズで高性能なリモートセッションにつながります。
4. リモートおよびハイブリッドチームへのサポート
Splashtopは、複数のオフィスを横断し、リモートで作業するチームやハイブリッドな作業環境を楽しむチームをサポートするために設計されています。Splashtopにはどこからでも働けるようにするための完全なスイートが含まれているため、ad hocツールに頼ったり、従業員が自分でリモートアクセスツールを設定する必要はありません。
Splashtop リモートアクセスと Splashtop Enterprise を使うタイミング
Splashtopは、セキュアリモートアクセス、リモートサポート、およびエンドポイント管理を必要とする企業向けにいくつかのオプションを提供しています。適切なソリューションは、組織が割り当てられた作業用コンピュータへの簡単なアクセスを必要とするか、より広範なITサポートワークフローを必要とするか、企業全体の集中管理を必要とするか、またはパッチ適用、インベントリの可視性、オートメーションなどのエンドポイント管理機能を必要とするかに依存します。
それを踏まえて、Splashtop の提供内容を見る際に、これらの推奨事項を考慮してみてください。
従業員が割り当てられた作業用コンピュータに安全にアクセスする必要がある場合、Splashtop Remote Accessは完璧に機能します。
組織が高度なセキュリティ、管理機能、サポートのワークフロー、より広範なITコントロールを必要とするときは、Splashtop Enterpriseを使用したいと思うでしょう。
もしITがパッチ適用、インベントリの可視性、そして自動化のようなエンドポイント管理機能を必要としているなら、さらに一歩進んでSplashtop AEM（独立型エンドポイント管理）を利用できます。
ITチーム向けのリモートデスクトップアクセスセットアップチェックリスト
リモートデスクトップアクセスへの移行を考えているなら、必要とするすべての従業員に対して適切に設定できるよう準備しておきましょう。幸い、計画を少しすれば、どこからでも働けるように従業員を簡単に設定できます。便利なチェックリストに従うだけで、万全です。
リモートアクセスが必要なユーザーと、その利用目的を特定してください。
リモートアクセスの準備ができているかを確認するために職場のコンピュータをチェックしてください。
Splashtopなどの管理されたリモートアクセス方法を選択してください。
作業用コンピュータにリモートアクセスエージェントをインストールしてください。
ユーザーを招待してアカウントを設定し、管理コンソールを通じて接続させます。
アクセスは承認されたコンピュータにのみ割り当ててください。
アカウントを保護するために多要素認証を設定する。
個人デバイスからセッションをテストする。
ドキュメントアクセスの所有権とレビューのタイミング。
必要がなくなったらアクセスを削除してください。
Splashtopを使い始める
自宅で勤務する従業員のためのリモートデスクトップアクセスの設定は、すぐに行える技術的な切り替えではありません。これはITワークフローであり、安全で効果的なリモート接続を確立し、ユーザーに作業用コンピュータへの信頼できるアクセス方��法を提供します。一方で、ITはアクセス許可、可視性などを管理します。
リモート、ハイブリッド、またはその他の分散型のチームをサポートするには、堅牢で信頼性の高いリモートアクセスソリューションが必要です。Splashtopを使えば、外出先でも仕事のデバイスに簡単にアクセスするためのツールと機能を手に入れることができ、あらゆる規模の企業が求めるセキュリティと信頼性を実現します。
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