最近、教育業界や中小企業市場の一部のITサポートチームは、リモートサポートの代替として Zoom や RingCentral (RC) などのコラボレーションツールに目を向けています。Splashtopでは、リモートサポートソフトウェアの代わりにコラボレーションツールを使おうとしているITディレクターや技術者から話を聞いています。一部の人々は、既存のソリューションの不安定な接続、パフォーマンスの低下、価格の上昇のために代替ソリューションに目を向けています。
一般的な回避策としては、IT ヘルプデスクがユーザーにZoom/RCを通じてヘルプデスクに連絡するよう依頼し、その後、画面共有をIT技術者に引き継ぐことです。技術者はその後、ユーザーに修正方法を案内します。言うまでもなく、これは多くのステップを含む不格好な回避策です。とはいえ、なぜそれが起こっているのか理解しています。誰も不安定なパフォーマンスや機能不足に対して多くを支払いたくありません。
それでも、Zoom/RCの回避策は、ITヘルプデスクのためのスケーラブルなリモートサポート運用を行う際に、Splashtopのような真のリモートサポートソリューションには及びません。
なぜZoomやRingCentralはリモートサポートに実用的なツールではないのですか？
簡単な答えは、Zoom/RCはリモートサポートソリューションとして設計されていなかったということです。つまり、彼らは基本的なことを理解していません。（つまりPSA/チケットシステムへの統合、ファイル転送、管理者権限への昇格、サポー�トセッションのログ記録、規制コンプライアンス要件の遵守）。ITヘルプデスク用に設計された真のリモートサポートソリューションは、基本をカバーし、それ以上のものを提供します。
SplashtopがZoom/RCと比較してITヘルプデスクの5つの一般的なリモートサポートユースケースをどのように管理するか：
ユースケース#1: リモートコンピュータのためのいつでも/無人サポート
Splashtopは無人サポート機能を提供しますが、Zoom/RCはそうではありません。無人サポートを利用すれば、従業員がコンピュータから離れているときでも、いつでもサポートできます。ITヘルプデスクのスタッフは、アクセス許可と詳細なセキュリティプロトコルを活用して、従業員のリモートアクセスやその他の技術的な問題をその場にいなくても解決します。無人サポートを使用することで、ITヘルプデスクはピーク時のリソース消費を削減できます。同時に、サポートを受けるユーザーにとって、仕事や私生活における柔軟性が向上します。
ユースケース #2: 即時の支援が必要な従業員のサポート: オンデマンド（有人）アクセスで彼らのコンピュータやモバイルデバイスにアクセス
ここでZoom/RCは価値あるリモートサポートツールとして位置づけられています。しかし、サポートが必要なモバイルデバイスのユーザーは、サポートセッションに参加する前にZoom/RCをダウンロード、インストール、起動する必要があります。それは不要な負担です。Splashtopは、ユーザーが9桁のコードをヘルプデスクに送信するだけで、必要に応じて管理者権限を含む完全なサポートセッションを即座に開始できるようにします。実際、Zoom/RingCentralは特権アクセスを必要とするタスク（インストール/アンインストール、システムファイルの削除など）をサポートしていません。
Splashtopはさらに進んで、素晴らしいユーザー体験を提供します。これには、ユーザーがコンテンツに注釈を付けることができるホワイトボード機能や、セキュアなファイル転送、リモート印刷、その他のセッション内アクションを実行する能力が含まれています。これらの機能はZoom/RCには存在しません。
ユースケース #3: リモートサポート、修理/修正のためのビジュアルコラボレーション
Zoom/RCの最適な使用例は、リアルタイムのビジュアルを提供し、ヘルプデスクの技術者がユーザーに解決策を案内できるようにすることです。しかし、それでもSplashtop内の拡張現実アドオンが行うことには及びません。
SplashtopのARソリューションは、AR駆動の注釈を使用したリモートカメラアクセスを提供し、コラボレーションをより効率的にします。Splashtop ARは、AR、オーディオ、カメラ共有を組み合わせたリモートサービスです。ユーザーがリモートサイトで問題に直面したとき、使用しているどんなデバイスのカメラでもリモートのIT技術者と瞬時に共有できます。技術者は画面上に直接注釈を付けることができます（画像参照）。ユーザーも同様にでき、誰が何を注釈したかを知ることができるのは、それぞれが注釈用に独自の色を持っているからです。
Splashtop ARは、モバイルまたはフィールドワーカーが他の同僚から専門的なガイダンスを必要とする際に最も価値があります。一部の人々は、現場スタッフを支援したり、クライアントをサ�ポートするためにこのソリューションを使用しています。どちらの場合も、製品のセットアップ、ハードウェアの問題、ケーブルの再配線などの問題を視覚的な補助を使ってリモートで解決します。
ユースケース#4: オンデマンドリモートアクセスのチケッティング、技術者のワークフロー、PSAシステムとの統合による包括的なサポート
Splashtop内のサービスデスク機能を活用することで、整理された分散型サポートチームを維持できます。これらの機能は、技術者の管理、コラボレーション、エスカレーションフローを改善するために設計されています。
顧客のリクエストは適切な技術者にルーティングされ、より高いサポート層が必要な場合には専門家が呼び出されます。高度なチーム管理機能により、ITが顧客、同僚、従業員を効果的にサポートすることが安全かつ簡単になります。Zoom/RCは基本的なコラボレーションしか提供しません。
ユースケース #5: リモートワークフォースのアクセスとサポートの集中管理
組織はリソースを追加せずにより多くのことをしようとしています。現実を直視しましょう – 資格のあるITヘルプデスクの人材が不足していますので、集中管理とスケーラビリティを通じて効率を向上させる必要があります。Splashtopは、IT管理者が単一のインターフェースからユーザー、グループ、デバイス、アクセス許可などを設定できるようにします。
Splashtopのシンプルなグループポリシーオブジェクト（GPO）設定により、ITはユーザーおよびグループ固有の変更��を迅速に行うことができます。サポートセッションが終了すると、そのセッションはログに記録され、簡単に報告されます。これらは、GDPR、CCA、HIPAA、FERPAなどの規制に準拠していることを示す際に重要な機能です。Zoom/RCはこれらの機能を提供していません。
安全なリモートサポート
セキュリティの観点から、Splashtopの顧客とユーザーは複数の面で保護されています。まず、企業ネットワークへの露出が最小限に抑えられます。ITヘルプデスクの技術者（およびサポートされているユーザー）がコンピュータまたはワークステーションにリモートアクセスする際、Splashtop接続を介して入ります。この接続は、企業ネットワークを保護するために必要なチェックとバランスを実施します。
Splashtopは「ブランクスクリーン」機能も提供しています。ブランクスクリーンは、他のデバイスによってリモートで制御されているコンピュータの画面モニターが自動的に黒くなる機能です。この機能は、技術者やユーザーがコンピュータでリモート作業をしている間、他の人が画面を見られないようにしてプライバシーを確保します。Splashtopを使用すると、ファイル転送と印刷機能の両方を有効にするか無効化することができます。
すべてのSplashtop リモートアクセスオプションは、デバイス認証、2段階認証 (2段階認証)、シングルサインオン (SSO)などの豊富な セキュリティ機能を提供します。SplashtopのITヘルプデスク向けリモートサポートソリューションの詳細はこちら IT Help Desk リモートアクセス and Support専用ペ��ージをご覧ください。
あなたのチームはSplashtopとZoom/RingCentralを使用できます。
結局のところ、ITヘルプデスクのリモートサポートに関しては、SplashtopとZoom/RCの競争はあまりありません。Splashtopはその目的に専念しており、Zoom/RCはコラボレーションツールとしての役割に焦点を当てています。
Zoom/RCのお客様にとって、企業品質のリモートサポートに関しては、すべてが失われたわけではありません。Splashtopは、Zoom/RCの展開を専用のリモートサポートツールで補完し、Zoom/RCのお客様をより生産的にします。この場合、どちらか一方ではなく、両方を選ぶことができます。
オンデマンドリモートサポートでヘルプデスクのワークフローを簡素化します。今日、Splashtop リモートサポートの14日間の無料トライアルにサインアップしてください。
どこから始めればいいかわからない？詳細については、高速で安全なITサポートリモートコントロールソフトウェアのページをご覧ください。