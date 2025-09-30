メインコンテンツへスキップ
An iPad being used to access a remote desktop computer by using Splashtop.

リモートデスクトップはどのように機能しますか？

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
こちらは、リモートデスクトップソフトウェアが別のデバイスからコンピュータを制御する方法と、なぜSplashtopが最適なソリューションであるかの内部の見解です。

デスクトップコンピュータは通常、最も強力なコンピューティングリソースです。デスクトップにはすべてのファイルが保存されており、必要なアプリケーションを実行できます。しかし、デスクトップを常に持ち歩くことはできず、通常はオフィスでしか使用できません。

幸いなことに、リモートデスクトップソフトウェアは、オフィスにいなくてもデスクトップを使用する柔軟性を提供することでこの障壁を取り除きます。

リモートデスクトップはどのように機能しますか？

リモートデスクトップソフトウェアは、インターネットを活用して別のデバイスを使用してコンピュータにリモートでアクセスできるようにすることで機能します。ローカルデバイスの「クライアント」アプリとデスクトップコンピュータの「エージェント」アプリを使用して、いつでもどこからでもリモートデスクトップ接続を開始し、まるでその場で使用しているかのようにデスクトップをリモートで操作できます。

Splashtopのようなリモートデスクトップツールの仕組み

Splashtopは、ユーザーがWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモートアクセスできるリモートデスクトップアプリケーションで、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスから利用可能です。

セットアップが完了したら、Splashtopアプリをデバイスで使用して、リモートでアクセスしたいリモートコンピュータを選択し、どこからでも接続できます

リモートデスクトップ接続中、Splashtopはリモートコンピュータの画面をリアルタイムで表示します。その後、ローカルデバイス、キーボード、およびマウスを使用してリモートデスクトップを操作できます。

迅速で直感的、使いやすいインターフェースにより、どんなタスクも簡単に実行でき、リモートでの作業が楽になります。リモートデスクトップ上のファイルにアクセスし、任意のアプリケーションを実行することができます。

Splashtopを無料で試してみてください

Splashtopリモートデスクトップソフトウェアを自分で体験してみませんか？クレジットカードやコミットメントなしで無料トライアルを今すぐ始めましょう。Splashtopは、非常に安全で、応答性が高く、トップ機能を備え、最高の価値を提供するため、理想的なリモートデスクトップソリューションです。

または、ITサポート、教育、企業向けソリューションを含むすべてのSplashtop リモートデスクトップ製品をご覧ください。

