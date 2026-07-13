医療機関のITチームは、臨床現場、事務オフィス、リモートワークの従業員、サードパーティアプリケーションにまたがるエンドポイントを管理しなければなりません。そのため、特にシステムが電子的に保護された医療情報を作成、受信、維持、または送信する可能性がある場合、パッチ管理は難しくなります。
パッチ管理が重要なのは、パッチが適用されていないソフトウェアがセキュリティリスクを高め、監査上の抜け漏れを生み、医療機関を回避可能な脆弱性にさらす可能性があるためです。HIPAAでは特定のパッチ管理ツールや一律のパッチ適用期限は定められていませんが、HIPAA Security Ruleでは、対象事業者および業務委託先に対してePHIに対するリスクを特定し、低減することを求めています。
それを踏まえて、医療機関におけるパッチ管理、HIPAAセキュリティ規則の要件をどのように支えるのか、そしてHIPAAパッチ管理ソフトウェアを選ぶ際に何を見るべきかを見ていきましょう。
パッチ管理：今日の医療業界における最大のセキュリティ課題
パッチ管理は比較的小さな作業に見えるかもしれませんが、実際にはサイバーセキュリティにおける最大級の課題の1つです。脅威が進化し、新たな脆弱性が次々に見つかる中、ITチームはそれらに対抗するために、各エンドポイントへ適切にパッチを適�用して更新する必要があり、しかも組織の規模が大きく分散しているほど、その難易度は増します。
さらに、医療業界特有の課題もあり、ITチームはそれらも考慮する必要があります。多くの組織は、更新がより難しいレガシーシステムに加え、パッチサイクルが長く複雑性の高い医療機器にも依存しています。その一方で、HIPAA complianceの厳格な基準を満たしていることを確実にする必要があります。
これらすべてにより、医療機関のITチームには特有の課題が生じますが、適切なツールがあればその課題は克服できます。
パッチ管理がHIPAAセキュリティルールの要件をどのように支えるか
HIPAAセキュリティ規則では、対象事業者および業務委託先に対し、ePHIの機密性、完全性、可用性に対する潜在的なリスクと脆弱性を評価し、そのリスクを軽減するための合理的かつ適切な対策を実施することを求めています。
パッチが適用されていないソフトウェアは、そのリスク分析の対象となる可能性があります。既知の脆弱性がePHIを扱うシステムに影響する場合、医療ITチームには、リスクを評価し、対処の優先順位を付け、利用可能なパッチを適用し、完了を確認し、例外事項や代替となる補完的管理策を文書化するための、文書化されたプロセスが必要です。
そのため、HIPAAでは特定のパッチ適用ツール、ワークフロー、期限が定められていないものの、パッチ管理はHIPAAに準拠したセキュリティ運用における重要な要素となります。
OCRのガイダンスが未適用のソフトウェアに重点を置く理由
OCRはこれまで繰り返し、パッチ未適用のソフトウェア、古いシステム、デフォルトの認証情報、不十分な構成管理によって生じるセキュリティリスクを強調してきました。医療機関にとって、これらのリスクが重要なのは、ePHIを保存、処理、またはアクセス可能にするシステムに影響を及ぼす可能性があるためです。
実際、パッチが適用されていないエンドポイントは非常に大きな脅威となっており、OCRがこの件について発表を行わなければならないほどです。OCRは2026年1月のサイバーセキュリティニュースレターで、パッチ未適用のシステム、デフォルトの認証情報、不適切な構成管理が、HIPAAの執行措置につながる主な原因であると指摘しました。
パッチ未適用のエンドポイントは、ワークステーション、サーバー、リモートデバイス、アプリケーション全体にわたってリスクを生み出す可能性があります。脆弱性が悪用された場合、組織はインシデントを調査し、ePHIが影響を受けたかどうかを判断し、その対応を文書化し、レビュー中に特定されたセキュリティギャップに対処する必要が生じる可能性があります。
パッチ管理は、医療ITチームに対して、脆弱なシステムの特定、利用可能な更新プログラムの適用、是正措置の文書化、追加の保護策が必要な例外の特定を行うための反復可能なプロセスを提供することで、そのリスクの軽減に役立ちます。
パッチ管理がHIPAAセ��キュリティルールの保護措置をどのように支えるか
HIPAAには、管理上、物理的、および技術的な保護措置が含まれます。パッチ管理は、医療機関がセキュリティリスクを特定し、是正活動を文書化し、ePHIを保護するシステムを維持するのに役立つことで、管理上および技術的な保護措置を最も直接的に支えます。
管理上の安全対策には、ポリシー、手順、リスク分析、リスク管理活動が含まれます。文書化されたパッチ管理プロセスは、脆弱性がどのように特定され、優先順位付けされ、修正され、時間の経過とともにレビューされるかを示すのに役立ちます。
技術的保護措置には、ePHIへのアクセスを保護し、システムの完全性を維持するのに役立つ管理策が含まれます。パッチ管理は、エンドポイント、アプリケーション、またはシステムのセキュリティを弱める可能性がある既知のソフトウェアの脆弱性によるリスクを低減することで、これらの保護措置を支えます。
物理的保護措置はソフトウェアのパッチ適用と直接結び付くものではありませんが、医療機関は、ePHIにアクセスまたは保持する環境のセキュリティに影響を及ぼす可能性がある接続済みのシステムやデバイスについて、引き続き考慮する必要があります。
HIPAAに準拠したパッチ管理プロセスの6つのステップ
HIPAAに準拠したパッチ管理プロセスは、文書化され、反復可能で、リスクに基づいている必要があります。以下の手順は、医療ITチームがエンドポイントの更新をより一貫して管理するのに役立ちます。
資産インベントリ： 最初のステップは、管理対象のデバイス、そのソフトウェア、それらにインストールされているアプリケーションを把握することです。完全で最新のインベントリは、すべてのエンドポイントを効率的に追跡および管理するための重要な出発点です。
脆弱性スキャン: 次に、各エンドポイントをスキャンし、脆弱性を監視するための優れたツールが必要です。これにより、IT担当者がエンドポイントを常に手動で確認しなくても、パッチ適用が必要な問題を特定できます。
パッチの優先順位付け：すべてのパッチが同じように重要というわけではありません。重大な脆弱性の修正であるものもあれば、基本的なパフォーマンス向上にすぎないものもあります。そのため、最も重要なパッチが最初に設定されるよう、適切に優先順位を付けられることが不可欠です。
テストと承認: 大規模な環境全体にパッチを設定する前に、パッチをテストすることが不可欠です。まずは小規模でも代表性のあるデバイスグループから始め、問題やエラーが広範囲に及ぶ前に特定できるようにしましょう。
設定と確認: パッチのテストと確認が完了したら、環境全体に確実に設定し、それぞれが正しくインストールされていることを確認できる信頼性の高い方法が必要です。パッチ管理ソフトウェアを使用すると、大規模なエンドポイント環境全体にパッチを自動的に設定しやすくなり、パッチが正しくインストールされているか、または再試行が必要かどうかも自動で確認できます。
例外の文書化：一部のシステムは、特にレガシーアプリケーション、特化型の医療システム、またはベンダー管理の更新サイクルを持つ接続デバイスでは、すぐにパッチを適用できない場合があります。パッチを設定できない場合は、その理由を文書化し、リスクを評価し、修正が可能になるまで適切な代替管理策を適用してください。
HIPAAの文書化要件は最長6年間に及ぶ場合があるため、医療機関はコンプライアンス要件および記録保持要件に従って、パッチポリシー、是正記録、例外に関する文書、関連する監査証跡を保持する必要があります。
HIPAAパッチ管理ソフトウェア：必須の6つの機能
市場には多くのパッチ管理ソリューションがあるため、自社に適したものを見極めるのは難しいかもしれません。ただし、パッチ管理に不可欠ないくつかの機能があります。選択肢を評価する際は、以下の機能を備えたソリューションを必ず選びましょう。
OSおよびサードパーティアプリの自動パッチ適用: パッチの自動化は、更新がエンドポイント全体に効果的に設定されるようにするための最善の方法の1つです。優れたパッチ自動化ソリューションであれば、新しいパッチが利用可能になると検出し、手動で介入しなくても、エンドポイント全体でパッチの優先順位付け、テスト、設定、確認まで行えます。これにより、IT担当者の時間を確保しながら、デバイスを最新の状態に保てます。ただし、デバイスとソフトウェア全体を完全にカバーするには、OSとサードパーティアプリの両方のパッチ適用を含むソリューションを見つけることも重要です。
アセットインベントリと未承認ソフトウェアの検出: エンドポイントを適切に監視・管理するには、最新のインベントリを維持することが不可欠です。エンドポイント管理ソフトウェアには、自動化されたアセットインベントリに加え、セキュリティ上の脅威となり得る未承認ソフトウェアを検出するツールが含まれている必要があります。
ポリシーベースのスケジュール設定: パッチ自動化は会社のポリシーに従い、最も重要なエンドポイントを優先し、業務への影響が最も少ない時間帯に更新をスケジュールする必要があります。これにより、最も重要なデバイスに迅速に更新が適用されることを確実にしつつ、中断を減らし、生産性を損なうことなくセキュリティを維持できます。
リアルタイムアラート: 新たな脅威が発生した場合、ITチームは直ちに把握する必要があります。リアルタイムアラートは、潜在的な問題を発生直後に検出し、ITチームに通知することで、効率的な調査と対処を可能にします。
コンプライアンスレポート: 監査はサイバーセキュリティとITコンプライアンスにおいて重要であるため、それに備えておくことが大切です。優れたコンプライアンスレポートは、更新を自動的に追跡し、エンドポイントが安全であることを確認できるため、コンプライアンスの実証や監査の通過が容易になります。
クロスプラットフォーム対応: 現在、単一のデ�バイス種類やオペレーティングシステムだけを使用している企業はごくわずかであるため、クロスプラットフォーム対応のソリューションを見つけることが不可欠です。優れたパッチ管理ソリューションは、幅広い種類のデバイスに対応できるため、死角や保護されていないエンドポイントを残しません。
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Splashtop AEMを使用すると、ITチームはポリシーベースのパッチ適用、リアルタイムアラート、インベントリレポート、CVEインサイト、修復ツールを活用して、パッチの優先順位付けと確実な対応を支援できます。これらの機能により、チームはパッチ対応の記録、更新状況の確認、監査対応の準備を裏付ける証跡の維持を行えます。
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