Splashtopのリモートアクセスソリューションが、この困難な時期に世界中の組織や教育機関を支援できたことに感謝しています。
実際、2020年にはSplashtopの毎日の使用が400%増加しました！それだけでなく、新しいユーザーを何百万人も追加しました。その結果、今年はSplashtopに新しいデバイスを何百万台も接続しました！
すべてのお客様に、Splashtopが今年あなたの生活にポジティブな影響を与えたことを願っています。そして、私たちが成長し改善し続けるこの旅にあなたが共にいてくれることに感謝しています。
Splashtopの2020年の振り返り
ヨーロッパ、中東、アジアへの拡大
2020年、SplashtopはEUとアジアにおける存在感を拡大し、アムステルダムとシンガポールに新しいオフィスを開設し、EMEA、南アメリカ、アジアで新しいパートナーシップを結びました。Splashtopは現在、より多くの言語をサポートし、多言語の販売およびカスタマーサポートを提供し、EU地域でのパフォーマンスを向上させています。
数千の企業がリモートワークに移行するのを支援しました
数千の企業が、突然のパンデミックの間に従業員が自宅の個人デバイスから仕事用コンピュータにリモートアクセスできるように��するための迅速で簡単なソリューションを求めてSplashtopにやってきました。
突然のリクエストの増加に備えることはできませんでしたが、Splashtopチームは、従業員が自宅で働いている間に放送局、建築家、および多くの業界の企業が稼働し続けるために必要なリモートアクセスソリューションを迅速に提供するために懸命に働きました。
数十万人の学生のためのコンピュータアクセスを有効化
世界中の学校がCOVID-19のために閉鎖されたとき、彼らは低スペックの家庭用コンピュータやタブレットを持つ学生でも学校のコンピュータにアクセスできるようにリモートアクセスソリューションを求めました。私たちのチームは、ラボコンピュータへの予定されたアクセスのような新機能を記録的な速さで提供するために昼夜を問わず働きました。何百もの学校が、今や何千人もの学生、教職員のためにSplashtopリモートアクセスを採用しています。
新しいSplashtop Enterprise
2020年には、大企業向けに包括的なオールインワンのリモートアクセスとリモートサポートソリューションを提供する新しいSplashtop Enterpriseを発表しました。また、企業にセルフホスト型のオンプレミスオールインワンソリューションを提供する新しいSplashtop On-Prem製品も発表しました。
新しい製品を試してみたい場合は、今日、私たちのチームにご連絡ください！私たちはここにいます！
エキサイティングな新機能
Splashtopは2020年にいくつかの新機能をリリースし、予定されたリモートアクセスとグループベースのアクセス許可を含みます。Splashtopはまた、Android 8.0以上を実行しているすべてのデバイスのリモートコントロールサポートとChromebooksへのリモートアクセスを拡大しました。
また、複数のSSOアイデンティティプロバイダーおよびPSA/RMMシステムと提携し、より多くの統合オプションを提供します。
セキュリティは最優先事項です
私たちは常に製品をスキャンし、その整合性を確認しており、年に数回、トップクラスのセキュリティ企業と協力して監査を行っています。今年、私たちはインフラストラクチャを複数のクラウドプロバイダーに展開し、単一プロバイダーへのサービス可用性依存のリスクを軽減しました。また、今年SOC 2 Type 2認証を取得し、クラウドインフラストラクチャのセキュリティ体制を大幅に向上させました。
Splashtopは、インフラストラクチャのセキュリティ、信頼性、コンプライアンスを確保するために年間数百万ドルを投資しています。これは来年も主要な焦点領域であり続けます。
2021年の次のステップ
2021年にはさらに多くのことを期待しています！ユーザーからの貴重なフィードバックのおかげで、新しい製品機能と強化に取り組んでいます。また、世界のより多くの地域に拡大することを目指しています！
私たちが取り組んでいるエキサイティングな新機能をチェックしてください。
ありがとうございます、そしてハッピーホリデー
Splashtopの一番の部分でいてくれてありがとう。素晴らしい休日シーズンをお過ごしください。2021年がどこに連れて行ってくれるのか楽しみです！
よろしくお願いします。
Mark Lee、CEO & Splashtop チーム