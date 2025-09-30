ビジネスがデジタルインフラにますます依存する中、専門的なITサポートの必要性も同時に増加しています。即時の解決、ダウンタイムの削減、ユーザー体験の向上はもはや特典ではなく、必須事項です。
Splashtop Enterpriseは、これらの現代の要求に応えるために設計された革新的なツールです。ストリームラインされた技術者とリモートセッション管理から拡張現実サポートセッションまで、SplashtopはリモートIT支援の境界を再定義しています。
今すぐ私たちの詳細なビデオガイドを見て、Splashtop Enterpriseの高度なリモートサポート機能について詳細はこちら:
または、Splashtop Enterpriseで提供されるエキサイティングなリモートサポートの機能と利点について詳細はこちらをご覧ください。
技術者管理、効率化されたサポートワークフロー、セッションルーティングを備えたサービスデスク
スムーズなワークフローは、ITの問題がビジネスの日常業務を妨げる長期的な課題に変わらないようにします。Splashtop Enterpriseは、効果的な技術者とサポートセッション管理システムの必要性を認識し、それをプラットフォームにシームレスに統合しました。
技術者グループ化 - ITマネージャーは技術者を特定のグループに分け、専門知識や部門機能に基づいてサポート責任を分配できます。このように技術者を組織化することで、サポートチケットの割り当てがより効率的になり、ユーザーは自分の問題に特化した専門家による迅速な解決を享受できます。
サポートキュー - 入ってくるサポートリクエストを効果的にキューイングすることで、ユーザーの問題に対するタイムリーで組織的な対応を確保します。この体系的なアプローチは、技術者の圧倒を防ぎ、作業負荷を均等に分配し、どのリクエストも見逃されず、未解決のままにならないことを保証します。その結果、より効率的なITサポートプロセスが実現し、問題の解決が迅速になり、ユーザーの満足度が向上します。
セッション転送 - サポートの現実を理解し、Splashtopはさまざまなシナリオに対応するためのメカニズムを内蔵しています。さらに、担当技術者の専門知識を超える課題が発生した場合、Splashtopはより経験豊富な技術者や専門グループへのセッション転送を容易にします。
協力的なサポート - 目立つ機能の1つは、複数の技術者を招待して単一のサポートリクエストに協力できる能力です。協力的な環境を育むことで、SplashtopはITチームの集団的な専門知識を活用し、迅速な解決を保証します。
SOS Call - 即時支援 - 緊急事態は予告なしにやってきます。SplashtopのSOSコール機能は、ユーザーがサポートセッションを即座にリクエストし、適切な技術者グループにルーティングすることを保証します。特定のエンドユーザーやグループに専用の再利用可能なリンクを簡単に設定でき、ワンクリックで支援を受けられるようにします。
ライブインタラクション - セッションが進行するにつれて、技術者はリモートで接続する能力を持つだけでなく、ライブチャットの提供もあり、リアルタイムのコミュニケーションを確保し、理解を促進し、問題解決を迅速化します。
これらの機能により、Splashtop EnterpriseはITサポートチームの効率を強化し、リクエストを迅速にルーティングし、内部コラボレーションを促進し、最終的には迅速なソリューションを提供し、エンドユーザーの体験を向上させます。
リモートモニタリングと管理
ビジネスが進化するにつれて、ITインフラの複雑さも増しています。監視、管理、維持するエンドポイントが増える中で、IT部門はデジタル環境を包括的に可視化し、制御するためのツールを必要としています。Splashtop Enterpriseのリモート監視と管理機能は、ITチームが常に先を行くことを保証します。
Splashtop Enterpriseのリモート監視と管理機能には以下が含まれます：
カスタマイズ可能なアラートプロファイル - Splashtopのアラートプロファイルは、技術者がCPU使用率、ディスクスペース、オンライン/オフラインステータス、ソフトウェアインストール、Windowsアップデートなど、特定のアラートを設定できるようにします。
マルチエンドポイント同時アクション - 技術者は、システムの再起動、ファイル転送、リモートコマンドなどのさまざまなアクションを複数のコンピュータやコンピュータグループ全体で同時に実行でき、時間を大幅に節約します。
スケジュールされたタスクの実行 – Splashtopは、重要な業務時間中に中断がないように、タスクを後で実行するようにスケジュールできます。
Comprehensive Endpoint Security ダッシュボード - Splashtopのダッシュボードは、すべてのエンドポイントにおける最後のスキャン時間、特定された脅威、脆弱性、その他の重要な指標をリアルタイムで提供します。 Bitdefenderによって強化された統合Splashtop AVは、進化するサイバー脅威に対する強力な防御メカニズムを提供し、セキュリティの地位をさらに高めます。
バックグラウンドアクションでさらに深く掘り下げる - 技術者はしばしばエンドユーザーを中断させずにトラブルシューティングを行う必要があります。Splashtopのバックグラウンドアクションは、フルリモートセッションを開始せずにタスクマネージャー、サービスマネージャー、レジストリエディター、デバイスマネージャーへのアクセスを許可します。これにより、エンドユーザーの活動を妨げることなくシームレスなトラブルシューティングが可能になります。
RMM機能を組み込んだSplashtop Enterpriseは、ITチームが環境を完全に可視化し、制御し、定期的なタスクを自動化し、セキュリティを強化し、運用効率を向上させることを保証します。
Splashtop Connector: 従来のリモートデスクトップを超えて
リモートアクセスの世界は進化しており、それに伴い、私たちが使用するツールも適応する必要があります。Splashtopはビジネスの多様なニーズを認識し、Splashtop Connectorを使用して、従来のリモートデスクトップアクセスの理解を超える強力なソリューションを提供します。
Splashtopはそれ自体で強力なツールですが、RDP（リモートデスクトッププロトコル）やVNC（バーチャルネットワークコンピューティング）が必要な場合もあります。Splashtop Connectorはこれらのプロトコルとシームレスに統合し、VPNやSplashtop Streamerを必要とせずにエンドポイントへのアクセスを提供します。
ユーザーは、同じネットワーク上のマシンにSplashtopをインストールすることで、Windows、Linux、Macシステムへのエージェントレスアクセスを得ることができます。
IT管理者は、インターネットアクセスがないか、リモートアクセス用のサードパーティアプリをインストールできない内部ネットワーク上のコンピュータをリモートでサポートできます。
複数の同時ユーザーが同じコンピュータに接続し、RDS/ターミナルサーバーで個々のデスクトップセッションを持つことができます。
ユーザーは、フルリモートデスクトップに接続するのではなく、特定のプログラムにのみリモートでアクセスできます。
Splashtop AR: バーチャルオンサイトサポート
即時性が重要で、専門知識が不足している世界では、現地��訪問は特に迅速な解決が必要な場合、物流上の課題となることがあります。Splashtopの革新的なソリューションである拡張現実（AR）機能は、技術者がエンドユーザーをサポートする方法を革命的に変え、「仮想現地」インタラクションを可能にします。
Splashtop ARは、エンドユーザーがモバイルデバイスのカメラをリモートのIT技術者とリアルタイムで共有できるようにします。技術者は口頭での説明に頼る代わりに、音声と注釈を使ってユーザーを視覚的にガイドし、トラブルシューティングをより効率的に行うことができます。
双方向の注釈機能により、技術者とエンドユーザーの両方が画面上に描画でき、問題を特定したり、アクションをガイドしたりするのが容易になります。各参加者のための異なる色のコードが、コミュニケーションの明確さを確保します。
技術者は画面を一時停止して注釈を付けたり、より明確な視界のためにフラッシュライトを起動したり、セッションを記録したり、セッション後の参照用にメモを追加したりできます。この機能のスイートは、サポートセッション中に詳細が見逃されないことを保証します。
Splashtop Augmented Realityは単なる機能ではなく、ゲームチェンジャーです。物理的な世界とデジタルの世界を融合させることで、技術者が必要な場所に仮想的に存在することを可能にします。時間が本質的に重要な世界では、このような革新により、助けが常にクリック一つで得られることを保証します。
強化されたセキュリティと統合機能
Splashtopの安全性と統合への揺るぎないコミットメントは、リモートアクセスソリューションのトップティアの選択肢となっています。Splashtopの業界リーダーとしての地位を固める洗練されたセキュリティ対策と統合機能を詳しく見てみましょう。
IPホワイトリスト化 - Splashtop Enterpriseは動的なIPホワイトリスト化機能を提供します。組織は特定のIPアドレスのみがアクセスできるようにログイン元を制限し、セキュリティバリアを強化します。
SIEMシステム統合 - Splashtopは、Sumo LogicやSplunkなどのSIEM（セキュリティ情報およびイベント管理）システムと統合します。このシームレスな統合により、Splashtopの履歴とセッションイベントログが中央のログシステムに継続的に送信され、組織に包括的なデータ収集と分析能力を提供します。
シングルサインオン（SSO）統合 - Splashtop EnterpriseはSSOプロバイダーと完璧に統合します。これにより、認証が集中化され、資格情報管理プロセスが簡素化されます。その結果、組織はユーザーに安全で効率的なログイン体験を提供できます。
Splashtopの高度なセキュリティ機能と統合機能は、効率的で安全でシームレスなリモートサポート体験を提供することへの献身を強調しています。組織にとって、これらの強化は、システムとデータが業界をリードするセキュリティ対策によって保護されていることを知りながら、既存のITエコシステムにSplashtopを組み込む柔軟性を持つことを意味します。
Splashtop Enterpriseで始めましょう
リモートサポートとアクセスソリューションが不可欠になりつつある時代において、Splashtopは堅牢で直感的かつ安全なプラットフォー�ムを提供することで際立っています。さらに、追加されたセキュリティ層とシームレスな統合機能により、組織は安全性を損なうことなく機敏性を維持できます。
リモートワークプロセスを革新し、サポートメカニズムを向上させたいと考えている方にとって、Splashtop Enterpriseは理想的な選択肢として浮上します。これらの機能を直接体験し、組織にとってのSplashtopの変革の可能性を理解することに興味があるなら、もう待つ必要はありません。
今すぐSplashtop Enterpriseについて詳細はこちらからお問い合わせいただき、リモートサポートのアプローチを再定義する方法を学びましょう！