Splashtop Enterpriseは、エンドユーザーと技術者向けに柔軟なライセンスを提供するオールインワンのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションです。
Splashtop Enterpriseの機能と特徴について学ぶためにこのビデオをご覧ください：
Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo
Contact us to 詳細はこちら or start a free trial!
Splashtop Enterpriseで得られるもの:
従業員が自宅で働くための高性能なリモートアクセス
リモートアクセスをスケジュールする機能
グループベースのアクセス許可と管理
中央認証のためのシングルサインオン（SSO）との統合
オンデマンドリモートアクセスでコンピュータやモバイルデバイスに‘ヘルプデスク’サポートを提供�する能力
無人リモートサポートをコンピュータに提供する能力
Windowsアップデートの管理などのリモートコンピュータ管理機能
無人アクセス: to Android devices
Splashtop Enterprise for Remote Labsは、教育機関がラボコンピュータへのリモートアクセスをスケジュールおよび管理し、ITが学生および教職員のデバイスをリモートでサポートできるようにします。