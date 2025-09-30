メインコンテンツへスキップ
Splashtop video thumbnail - Freshworks Freshservice Remote Support integration

Splashtop Enterpriseデモ：エンドユーザーのリモートアクセスとリモートITサポート機能

Splashtop Enterpriseは、エンドユーザーと技術者向けに柔軟なライセンスを提供するオールインワンのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションです。

Splashtop Enterpriseの機能と特徴について学ぶためにこのビデオをご覧ください：

Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo
Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo

Splashtop Enterpriseで得られるもの:

  • 従業員が自宅で働くための高性能なリモートアクセス

  • リモートアクセスをスケジュールする機能

  • グループベースのアクセス許可と管理

  • 中央認証のためのシングルサインオン（SSO）との統合

  • オンデマンドリモートアクセスでコンピュータやモバイルデバイスに‘ヘルプデスク’サポートを提供する能力

  • 無人リモートサポートをコンピュータに提供する能力

  • Windowsアップデートの管理などのリモートコンピュータ管理機能

  • 無人アクセス: to Android devices

Splashtop Enterprise for Remote Labsは、教育機関がラボコンピュータへのリモートアクセスをスケジュールおよび管理し、ITが学生および教職員のデバイスをリモートでサポートできるようにします。

Splashtop Enterprise for Remote Labsの詳細はこちら

