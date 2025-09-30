組織のアクセス資格情報は、比喩的に言えば王国の鍵です。攻撃者、ハッカー、その他の悪意のある人物が正しい資格情報を手に入れると、システムや機密データに無制限にアクセスできるようになります。そのため、資格情報管理は非常に重要です。
資格情報管理は、組織内で誰がデバイス、データ、システムにアクセスできるかを決定するのに役立ち、リスクを軽減し、セキュリティを強化し、運用を効率化します。では、資格情報管理とは何か、それはどのように機能し、何を知っておくべきか？
探ってみましょう…
資格情報管理とは何ですか？
資格情報管理は、組織内でのユーザー資格情報の安全な取り扱いを指し、ユーザー名、パスワード、許可を含みます。これは、ユーザー資格情報の作成、保存、更新、削除、および強力なパスワードセキュリティポリシーを含みます。
資格情報管理は、シングルサインオン（SSO）などのツールを使用してアクセスを簡素化することもできます。これにより、ユーザーはリスクなしに必要なツールに簡単にアクセスできます。これは、機密情報を保護し、サイバー攻撃のリスクを減らし、ITコンプライアンスを確保するために重要です。
資格情報管理: 知っておくべき重要な統計
では、なぜ資格情報��管理がそれほど重要なのでしょうか？多くのことと同様に、その答えはデータにあります。
まず、サイバー攻撃を見てみましょう。資格情報の盗難は、すべてのサイバー攻撃の約49%を占める重要な要因です（2024年サイバーセキュリティにおけるAIの現状レポートによる）。したがって、資格情報を保護することは、ネットワーク全体を攻撃のほぼ半分から守ることを意味します。
資格情報管理は、攻撃者が使用する一般的な戦術に対する防御にも役立ちます。Verizonのレポートによると、68%の侵害は、フィッシング詐欺や悪意のあるメールリンクのような攻撃に人間の従業員が騙されたことが原因で始まります。
組織は資格情報のセキュリティを強化する必要もあります。Ponemon Instituteのレポートによると、59%の組織が資格情報を適切に取り消さないため、元従業員の資格情報を使用する誰かに対してシステムが脆弱になる可能性があります。
数字は嘘をつかず、1つの結論に導きます：ユーザーの資格情報を保護することで、会社とデータを保護できます。
異なる種類の資格情報とそのセキュリティにおける役割
資格情報は単一のカテゴリですが、�それでも多くの形を取ることができます。それぞれが異なる方法で使用されますが、すべて適切に管理され、保護されるべきです。これには以下が含まれます：
1. パスワード
パスワードは最も一般的な資格情報の1つであり、デバイスやアカウントにログインするたびに使用します。しかし、パスワードは一般的で基本的な資格情報であるため、多要素認証などの追加のセキュリティ機能が必要なことがよくあります。
2. APIキー
APIキーは、データ交換を可能にするためにソフトウェアアプリケーションで一般的に使用される英数字の文字列です。彼らは個人ではなく、アプリケーションが相互作用する際に実践を認証します。
3. デジタル証明書
デジタル証明書は、公開鍵基盤（PKI）を使用してユーザーとデバイスを確認し、より安全な取引に一般的に使用されます。
4. SSHキー
セキュアシェル（SSH）キーは、SSHサーバーにログインする際にクライアントを認証する暗号化キーです。それぞれがユニークで複製できないため、ユーザーの身元を確認するための便利なツールです。
5. 生体認証資格情報
生体認証情報はパスワードやキーに基づいておらず、指紋や顔認識などユーザーの身体に基づいています。これらは、ユーザーが頻繁にパスワードを再入力せずに自分の身元を確認できるようにするために、スマートフォンのようなデバイスで一般的に使用されます。
6. 多要素認証（MFA）
多要素認証は、ユーザーの身元を確認するためにパス�ワードと一緒に使用されることがよくあります。This generates a secure ログイン code on another デバイス or application belonging to the user, so they can enter it and confirm that it is them trying to ログイン.
効果的な資格情報管理の必須コンポーネント
これらを考慮に入れて、効果的な資格情報管理とは何でしょうか？良い資格情報管理システムは、次のものを備えているべきです：
資格情報は、パスワード、証明書、キーなど、デジタルプラットフォームにアクセスするために必要な基本データをカバーします。
認証方法でユーザーの身元と資格情報を確認し、彼らが主張する人物であることを確認します。
アイデンティティ管理は、デジタルアイデンティティの作成、更新、保存、アクセス制御をカバーし、アカウントと機密情報を保護します。
これらのコンポーネントは連携して動作し、ユーザーが自分の身元を確認し、ログインし、承認されたツールや情報に煩わしさなくアクセスできるようにしながら、アカウントを安全に保ちます。
強力な資格情報管理の4つの利点
そうは言っても、なぜ企業が堅牢な資格情報管理システムを望むのでしょうか？いくつかの利点があります：
1. 強化されたセキュリティ
サイバーセキュリティは、あらゆる形態と規模の組織にとって最も重要です。資格情報管理は、アカウント、資格情報、データが不正なユーザーから安全に保た�れ、セキュリティを維持し、重要なデータを保護するのに役立ちます。
2. 効率的な運用
資格情報管理は長いプロセスである必要はありません。適切な資格情報管理ツールを使用すれば、ユーザーはセキュリティを損なうことなく数秒で安全にログインでき、ITチームはユーザーアクセスと承認を効率的に管理できます。これにより、会社全体でより効率的で合理化された運用が可能になります。
3. 規制遵守
ほとんどの企業は、特に HIPAAコンプライアンスが必要な医療やGDPRが必要な金融などの業界では、特定のセキュリティ規制に準拠する必要があります。強力な資格情報管理を持つことは、企業がこれらの規制要件を満たし、アカウントを適切に保護するのに役立ちます。
4. 内部脅威の削減
資格情報管理は外部の脅威だけではありません。適切な資格情報管理は、役割ベースのアクセス制御やゼロトラストセキュリティなどの機能を使用して、ユーザーが必要なリソースにのみアクセスできるようにし、内部の脅威のリスクを減らします。古いアカウントや未使用のアカウントを無効にすることも、元従業員や一時的なユーザーが会社を離れた後に重要な情報にアクセスできないようにすることができます。
資格情報管理の不十分な実践の隠れたリスク
資格情報管理にはリスクと課題が伴い、適切に対処されないと脆弱性�を引き起こす可能性のあるいくつかの一般的な問題があります。一般的なリスクには以下が含まれます：
パスワード管理の不備: パスワードはしばしばアカウントの攻撃者に対する最初の防御線ですが、真剣に取り組まなければ最も弱いものの一つにもなり得ます。弱いパスワードを使用したり、それらを安全に保たないと、ハッカーがユーザーのアカウントにアクセスしやすくなるため、追加のセキュリティ機能（多要素認証など）を使用し、パスワードセキュリティのベストプラクティスを実践することが重要です。
資格情報の盗難: サイバー攻撃の最も一般的な方法の1つは、フィッシング詐欺や悪意のあるソフトウェアを通じて従業員の資格情報を盗むことです。ハッカーが従業員の資格情報を手に入れると、それを使って会社のシステムやデータにアクセスできます。
統合の難しさ: 企業は、資格情報管理ソリューションの複雑さや、ビジネスの成長に伴うスケーリングの難しさに直面することがあります。スケーラブルでユーザーフレンドリーなソリューションを見つけることが重要であり、ユーザーが最小限の手間で資格情報を保護できるようにすることが重要です。
ゾンビアカウント: 従業員が退職するとき、そのアカウントは閉鎖され、資格情報は取り消されるべきです。しかし、それが常に行われるわけではありません。管理者が古いアカウントを無効にしないと、ハッカーや不満を持った元従業員が古いアカウントを使って組織のシステムにアクセスすることができます。
資格情報管理でセキュリティを強化する方法
良い資格情報管理は自然に起こるものではなく、積極的な努力が必要です。アカウントを安全にし、資格情報を適切に管理したい場合、以下のヒントを参考にしてください。
1. 強力なパスワードポリシーを施行する
資格情報を保護する最も重要で簡単な方法の1つは、強力なパスワードポリシーを使用することです。これには、文字、数字、記号の組み合わせを使用したユニークなパスワードや、推測不可能な非識別情報を使用することが含まれます。
2. 定期的に監査する
監査は疑わしい活動を特定するための重要なツールです。資格情報の使用を監視し、アカウントが侵害された兆候や不正行為がないかを確認し、できるだけ早く対処することが重要です。
3. リアルタイムでの監視
疑わしい活動に対応する最良の時期は、それが発生した直後であり、事後ではありません。リアルタイムの監視により、ユーザーは不正行為や異常な活動をその場で発見し、迅速に対処してアカウントを安全に保つことができます。
4. 多要素認証を使用する
多要素認証は、パスワードだけでなくアカウント保護の追加レイヤーを提供します。ユーザーがログインを試みるとき、別のデバイスで本人確認を行う必要があるため、誰かのパスワードが盗まれても、不正なユーザーを排除することができます。
5. 自動化ツールの導入
ITセキュリティチームが一日中毎秒資格情報と活動を監視することを期待するのは不合理ですが、それが自動化ツールの役割です。これらは、疑わしい活動を特定し、アラートを送信してITセキュリティチームが迅速に対応できるようにする自動監視を提供できます。
資格情報管理の未来
資格情報管理の次のステップは何でしょうか？強力な資格情報管理の必要性が高まる中、新しいトレンドが出現し、発展し続け、常に進化するサイバーセキュリティの状況に適応し、改善する新しい方法を提供しています。
資格情報管理の成長トレンドには以下が含まれます：
人工知能（AI）：AIは、特に分析や攻撃検出のために、資格情報管理プロセスの一部として頻繁に使用されます。AIを活用したツールは、潜在的なセキュリティ脅威や疑わしい活動を検出し、システムを自動的に更新して、常にアカウントを安全に保つのに役立ちます。
ゼロトラストアーキテクチャ: ゼロトラストセキュリティは、すべてのユーザーとデバイスに厳格な身元確認を要求します。これにより、同じデバイスで以前にログインしていても、検証なしでネットワークやリソースにアクセスすることはできず、何かにアクセスする前に承認を受ける必要があります。
自律的なアイデンティティ管理: 自律的なアイデンティティ管理により、ユーザーは個別の権限と機密証明書のおかげで、資格情報の管理と制御をより多く行うことができます。この技術は慎重に管理する必要がありますが、効率を向上させるための強力なツールとなり得ます。
生体認証: パスワードは盗まれる可能性がありますが、指紋はコピーするのが難しいです。生体認証は、指紋や顔認識に基づいてユーザーを認識するように設計されており、信頼性の高い追加のセキュリティ層として成長しています。
リモートワーク時代の資格情報管理
ビジネスがリモートおよびハイブリッドワークを受け入れ続ける中で、資格情報管理の重要性が増しています。資格情報管理は、デバイスや場所を超えて安全なアクセスを確保し、未承認のユーザーをブロックすることで、リモートワーク環境にとって重要です。
リモートワークは新たな課題をもたらします。ユーザーは異なるデバイスやネットワークから仕事にアクセスする必要があります。しかし、資格情報管理は、ユーザーが認証され、アクセスが必要なツールやデータに限定されることを保証しながら、好みのデバイスから作業できるようにします。
Splashtop Secure WorkspaceがITチームの資格情報管理を簡素化する方法
セキュアアクセスと資格情報管理は、ネットワークセキュリティとリモートワークにおいて間違いなく重要です。では、どのようにして従業員が必要なツール、システム、データに接続できるようにしつつ、セキュリティを危険にさらさないようにすることができますか？
答え：Splashtop。 Splashtop Secure Workspaceは、堅牢で柔軟なアクセス管理のために構築されており、ユーザーはどこからでもどのデバイスでも作業しながら、必要なアプリケーションやソフトウェアに安全にアクセスできます。
Splashtop Secure Workspaceは、アクセスと資格情報管理のための包括的なソリューションを提供し、次のことを含みます：
ゼロトラストセキュリティで厳格な確認プロセスを強制します。
特権アクセス管理は、主要なシステムやアプリケーションへのアクセスを制御および監視します。
ユーザー活動の監視により、アクセスを監査し、疑わしい活動を特定します。
安全な資格情報の共有 クラウド上でアプリケーションへの安全なアクセスを許可しながら資格情報を保護します。
さらに、Splashtopのスケーラビリティは、ビジネスの成長に合わせて拡張できるため、従業員が取り残されることはありません。Splashtopはまた、セキュリティを考慮して構築されており、ISO/IEC 27001、SOC 2、CCPAなどの幅広い基準と規制に完全に準拠しています。
従業員がどこで働いていても、どのデバイスを使用していても、Splashtopは必要なすべてに安全で信頼性のあるアクセスを確保するのに役立ちます。
