メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Female outdoors enjoying Splashtop Classroom with mobile phone

Splashtop ClassroomがiPhoneで利用可能に

Trevor Jackins
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

学生たちは今や、Splashtop Classroomの画面共有セッションに参加し、iPhoneから授業内容とコラボレーションできます！

Splashtop Classroom for iPhoneアプリがiTunesストアで利用可能になりました！この無料アプリにより、学生はiPhoneから教師の画面共有セッションに参加することができます。この最新リリースにより、Splashtop Classroomの幅広いデバイスサポートが拡大され、Windows、Mac、iOS、Android、Chromeウェブブラウザが含まれるようになりました。

Splashtop classroomって何ですか？

Splashtop Classroomは、教師と学生のためのリモートコントロールと画面共有ソリューションで、教室のエンゲージメントを高めます。教師はiPadやAndroidデバイスからクラスのWindows/Macコンピュータに接続して制御することができます。これにより、教師は机の後ろから出て、クラスのコンピュータをコントロールしながら部屋全体と関わることができます。

教師はクラスのコンピュータ画面（オーディオ付き）をすべての生徒のiPad、Chromebook、PC、Mac、そして今ではiPhoneデバイスに共有することもできます。これにより、学生のエンゲージメントとインタラクティビティが向上します。学生は自分のデバイスから直接、レッスンコンテンツを表示、制御、注釈を付けることができます。

新しいSplashtop Classroom for iPhoneアプリでは、iPhoneを持つ学生が教師の画面共有セッションにユニークなコードを入力するか、教師が画面に表示できるQRコードをスキャンして参加できます。接続されると、学生はiPhoneで教師の画面をリアルタイムで見ることができます。その後、教師は学生に制御を与え、プレゼンテーションを行ったり、レッスン内容に注釈を付けたりすることができます。

Splashtop Classroom for iPhoneが今すぐ利用可能

Splashtop Classroomは、1:1および持ち込みデバイス（BYOD）イニシアチブに最適です！教師は生徒にコントロールを渡し、席を移動せずにクラス全体とアイデアを探求し、伝えることができます。最も要求の厳しいマルチメディアアプリケーションでも、瞬時に共有でき、素晴らしいユーザー体験を提供します。すでにSplashtop Classroomユーザーの方は、iTunesストアにアクセスしてSplashtop Classroomアプリを今すぐダウンロードしてください！

Splashtop Classroomに興味がありますか？

Splashtop Classroomは、学区、教師、大学、ビジネス組織にとって素晴らしいソリューションです。今すぐ無料トライアルで始められます。クレジットカードやコミットメントは不要です。

はじめに

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

An employee joining a remote sales training session from his laptop using Splashtop's remote access software.
リモート学習＆教育

営業力を高める: Splashtopを使ったリモートトレーニング技術

詳細はこちら
Splashtop Business Access featured as App of the Day on DownloadAstro
お知らせ

Splashtop Business – リモートデスクトップアプリ - Named “App Of the Day”

詳細はこちら
2024
お知らせ

2024年の振り返り：リモートアクセス、エンドポイント管理＆サポートの更新

詳細はこちら
A group of students working together on their laptops
リモート学習＆教育

All-In-One Solution to Upgrade Your EdTech ソフトウェア

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。