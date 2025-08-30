学生たちは今や、Splashtop Classroomの画面共有セッションに参加し、iPhoneから授業内容とコラボレーションできます！
Splashtop Classroom for iPhoneアプリがiTunesストアで利用可能になりました！この無料アプリにより、学生はiPhoneから教師の画面共有セッションに参加することができます。この最新リリースにより、Splashtop Classroomの幅広いデバイスサポートが拡大され、Windows、Mac、iOS、Android、Chromeウェブブラウザが含まれるようになりました。
Splashtop classroomって何ですか？
Splashtop Classroomは、教師と学生のためのリモートコントロールと画面共有ソリューションで、教室のエンゲージメントを高めます。教師はiPadやAndroidデバイスからクラスのWindows/Macコンピュータに接続して制御することができます。これにより、教師は机の後ろから出て、クラスのコンピュータをコントロールしながら部屋全体と関わることができます。
教師はクラスのコンピュータ画面（オーディオ付き）をすべての生徒のiPad、Chromebook、PC、Mac、そして今ではiPhoneデバイスに共有することもできます。これにより、学生のエンゲージメントとインタラクティビティが向上します。学生は自分のデバイスから直接、レッスンコンテンツを表示、制御、注釈を付けることができます。
新しいSplashtop Classroom for iPhoneアプリでは、iPhoneを持つ学生が教師の画面共有セッションにユニークな��コードを入力するか、教師が画面に表示できるQRコードをスキャンして参加できます。接続されると、学生はiPhoneで教師の画面をリアルタイムで見ることができます。その後、教師は学生に制御を与え、プレゼンテーションを行ったり、レッスン内容に注釈を付けたりすることができます。
Splashtop Classroom for iPhoneが今すぐ利用可能
Splashtop Classroomは、1:1および持ち込みデバイス（BYOD）イニシアチブに最適です！教師は生徒にコントロールを渡し、席を移動せずにクラス全体とアイデアを探求し、伝えることができます。最も要求の厳しいマルチメディアアプリケーションでも、瞬時に共有でき、素晴らしいユーザー体験を提供します。すでにSplashtop Classroomユーザーの方は、iTunesストアにアクセスしてSplashtop Classroomアプリを今すぐダウンロードしてください！
Splashtop Classroomに興味がありますか？
Splashtop Classroomは、学区、教師、大学、ビジネス組織にとって素晴らしいソリューションです。今すぐ無料トライアルで始められます。クレジットカードやコミットメントは不要です。