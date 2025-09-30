メインコンテンツへスキップ
Young girl wearing a protective face mask while attending school as a precaution against Covid-19

リモートアクセスソリューションで安全に学校に戻るCOVID対策

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Prepare for an Unusual Back to School with Splashtop リモートアクセス Solutions for Education

MicrosoftのCEO、Satya Nadellaは、昨年4月のウォールストリートへの四半期決算報告で、2か月で2年分のデジタルトランスフォーメーションを見たと述べました。今年8月に進むと、この変革は10倍に加速し、特に変化と適応が通常遅い学術産業で顕著です。ほぼ一夜にして、学術ITと運営リーダーは、教職員と学生が自宅からキャンパス内の重要なリソースにリモートでアクセスできるように、学校の技術スタックをアップグレードするよう求められました。

多くの課題がありましたが、これらが最大のものでした：

  1. コンピュータラボのマシンと高性能ソフトウェアへのアクセス

  2. 学生と学術スタッフへのサポートを提供

  3. 新技術への適応とBYOD

  4. 緊急性とコスト

  5. スケーラビリティとセキュリティ

私たちがお手伝いします。教育機関向けのリモートアクセスリーダーとして、Splashtopは学術機関がリモート学習に備え、移行するのを支援してきた実績があります。これには、K-12の学校、スタンフォード、ハーバード法科大学院、Laney College、Wayne State University、コーネル大学などの大学が含まれます。

どうやって？With Splashtop リモートアクセス Solutions for Education > The Secure and Affordable リモートアクセス, リモートサポート, and Collaboration Solution for Modern Educational Institutions.

Splashtop リモートアクセスソリューション for education offers:

  1. コンピュータラボへの手頃でセキュアリモートアクセス。これには、WindowsとMacの両方へのリモートアクセスや、CADやAdobe Creative Cloudのような高性能ソフトウェアが含まれます

  2. 学術スタッフ向けのスケーラブルなリモートアクセス

  3. 迅速かつ効率的なリモートサポートツールでスタッフと学生を支援

  4. コラボレーションツールは、BYODまたは学術用Chromebookを活用して、インタラクティブで生産的な教室セッションを実現します。

そして、これらすべての機能は強力なセキュリティ、簡単なオンボーディング、他のソリューションよりも70%低い料金で提供されます。

技術を超えて、Splashtopのリモートソリューションは使命と高い目的を持って設計されました。

SplashtopのチーフエバンジェリストであるMark Leeが最近のリリースで述べたように、Splashtopを「教育技術の民主化における重要なツールと見なし、すべての学生にとって公平な競争の場を提供する方法と見なしています。リモート学習へのアクセスが手頃で管理しやすい場合、最新かつ最高のハードウェアとソフトウェアに誰もが平等にアクセスできることを意味します。」リモート学習はここに留まります、そしてSplashtopはそれをすべての人にリモートでアクセス可能にする使命を持っています。

詳細はこちら ABOUT SPLASHTOP REMOTE LEARNING SOLUTIONS

