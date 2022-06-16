Splashtop for Remote Labsは、大学や学校のコンピュータラボへのリモートアクセス管理を簡素化する��ために強化されました。
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キャンパス内のコンピューティングリソースがより広く利用可能になり、コンピュータラボへの投資がCOVID-19パンデミック中により最適化されました
SAN JOSE, Calif., August 11, 2020—Splashtop Inc.は、リモートアクセスとリモートサポートソリューションのリーダーとして、学生が教育用コンピュータラボのリソースをより柔軟に管理できるようにするためのSplashtop for Remote Labs製品のアップデートを発表しました。これにより、学生、教職員、スタッフは、安価なChromebookやタブレットを含む任意のコンピューティングデバイスを使用して、重要なキャンパス内のコンピュータやソフトウェアにアクセスしやすくなり、より強力なスケジューリング機能により、教育機関はコンピュータラボのリソース投資を最大化できます。
「COVID-19パンデミックが多くの教育施設への物理的アクセスを制限し続ける中、リモート学習やハイブリッド学習のオプションの必要性が、キャンパスのコンピュータラボへの簡単でセキュアリモートアクセスの需要を増加させています」とSplashtopのCEOであるMark Leeは述べています。「私たちのSplashtop for Remote Labsの強化により、大学、コミュニティカレッジ、K-12の学校は、コンピュータラボのリソースの使用を最適化し��、より多くのユーザーが個人のコンピューティングデバイスを使用してラボベースのMacおよびWindowsコンピュータとソフトウェアにリモートアクセスできるようにします。」
今日のコンピュータラボは、複数の機能を果たしています。
特に大学やカレッジは、AutoCADやRevitなどの3Dデザインおよびモデリングツールや、Adobe Premiere ProやIllustratorなどの高解像度マルチメディア作成および編集ツールを実行する高価なワークステーションを収容するためにコンピュータラボを使用しています。
コミュニティカレッジや高校も、これらのエンジニアリングおよびデザインアプリケーションにコンピュータラボのリソースを割り当てています。また、キャリアと技術教育（CTE）証明書プログラムで他のソフトウェアを使用し、学生が学校を卒業してすぐに熟練した仕事に就けるようにしています。
K-12の学校では、コンピュータラボがデジタルデバイドを埋める重要な役割を果たしており、すべての学生に安価なChromebookコンピュータやタブレットからMicrosoft Office、CAD/CAMアプリケーション、Adobe Creative Suiteを含むソフトウェアを実行するワークステーションへのアクセスを提供しています。
新機能はスケジューリング、権限、セキュリティに焦点を当てています
強化されたSplashtop for Remote Labs製品は、IT管理者が次のことを可能にします:
特定のコンピュータやラボを個人や学生グループが使用するスケジュールを設定することで、コンピュータラボのリソースへのアクセスを増やし、その利用を最大化します。
個々のコンピュータレベルで��アクセス許可を割り当てるのではなく、ユーザーとコンピュータグループを作成および管理します。
Splashtopアカウントを認証するためにシングルサインオン（SSO）資格情報の使用を有効にし、セキュリティを強化します。
中央の設定ツールを使用して、キャンパスラボ内のすべてのコンピュータに一度にSplashtopソフトウェアをインストールおよびプロビジョニングすることができます。
「Wayne State UniversityのCollege of Fine, Performing and Communication Arts（CFPCA）がCOVID-19のパンデミックで閉鎖された際、学生たちは授業に必要な特定のソフトウェアが動作するラボのコンピューターに物理的にアクセスできなくなりました」と、CFPCAのアプリケーションテクニカルアナリストであるChris Gilbertは述べています。「春に緊急措置として導入したリモートラボ向けSplashtopソリューションのおかげで、学生たちは学期を修了することができました。次年度には新しいSplashtop機能を導入し、より多くの学生に対してコンピューターラボのソフトウェアアクセスを、より簡単に設定・管理できるようになることを楽しみにしています。
Splashtop for Remote Labsを使用する大学、カレッジ、学校は、次のような重要な利点を得ることができます：
Splashtop for Remote Labsは、安価なChromebookやタブレットと連携し、より多くの低所得の学生が高性能なラップトップを提供するコストの一部でラボコンピュータにアクセスできるようにします。
学生や研究者は、コンピュータラボの開館時間に制限されることなく、またキャンパスに行かずに、専門的なハードウェアを必要とするソフトウェアに24時間365日リモートアクセスできます。
学校や大学は、追加のリソースを購入する必要がなく、既存のハードウェアとソフトウェアをより効果的に活用できます。
遠隔学習とハイブリッド学習戦略は、より多くの教育機関にとって実用的で手頃な価格になります。
Splashtopの料金は、名前付きユーザーの総数ではなく、同時ユーザーの数に基づいているため、学校や大学がコンピュータラボのリソースへの広範なアクセスを提供するのに非常に手頃です。
「Splashtop for Remote Labsを教育技術の民主化の重要なツールと見なしており、すべての学生に公平な競争の場を提供する方法です」とLeeは述べています。「コンピュータラボのリソースへのアクセスが手頃で管理しやすい場合、最新かつ最高のハードウェアとソフトウェアに誰もが平等にアクセスできることを意味します。」
新しいSplashtop for Remote Labsの機能が利用可能になりました。既存のSplashtop for Remote Labsの顧客は会社に連絡して、新機能へのアップグレードパスについて話し合うことができます。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Incは、ビジネスプロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、および他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。