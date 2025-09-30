リモートサポートソリューションを検討する際、最初の質問は、有人または無人のリモートサポートソリューションが必要か、またはその両方が必要かどうかです。
こちらは、決定を助けるためのクイックガイドです。
有人リモートサポートの理解
それは何を意味し、どのようなユースケースがあるのか？
有人リモートサポートとは、エンドユーザーがデバイスやアプリケーションを使用しており、即時のサポートが必要な状態を指します。
有人サポートソリューションは、問題が発生した際にすぐに顧客をサポートすることを可能にします。あなたや技術者は、エンドユーザーのデバイスにリモートでアクセスし、問題をトラブルシューティングし、できるだけ早く問題を解決することができます。
どのように機能するのでしょうか？
通常、リモートアクセスとリモートサポートソリューションは、リモート元として使用されるデバイスとリモート先として使用されるデバイスに事前にソフトウェアをインストールすることを伴います。しかし、Splashtop リモートサポートを使用すれば、エンドユーザーはデバイスに何も事前にインストールする必要がありません。
代わりに、技術者はエンドユーザーがSplashtop SOSアプリで生成した簡単なセッションコードを使ってエンドユーザーのデバイスにリモートでアクセスできます。エンドユーザーが技術者にコードを渡すと、すぐにデバイスに接続できます！
誰が有人リモートサポートソリューションを必要とするのか？
有人リモートサポートソリューションは、サポート/カスタマーサービスチームやITヘルプデスクに最適です。このタイプのソリューションは、問題を直接確認して迅速に解決することを可能にします。これにより、時間とコストが削減され、顧客満足度が向上します。
無人リモートサポートの理解
それは何を意味し、どのようなユースケースがあるのか？
無人リモートサポートとは、技術者がエンドユーザーデバイスにリモートでアクセスできることを意味します。
無人ソリューションの主な使用ケースは、クライアントのデバイスに定期的なメンテナンスとサポートを提供することです。即時の助けを必要とするユーザーにサポートを提供する有人リモートサポートとは対照的に、無人リモートサポートはITインフラストラクチャを管理し、更新をインストールし、緊急でない問題をトラブルシューティングするために使用できます。
どのように機能するのでしょうか？
ITマネージャーや技術者は、サポートしたいすべてのデバイスにリモートサポートソフトウェアをインストールするためのダウンロードリンクを送信します。インストールが完了すると、技術者はいつでもどこからでもデバイスにリモートでアクセスできるようになります。
誰が無人リモートサポートソリューションを必要とするのか？
これは、MSP、ITサービスプロバイダー、内部ITチームにとって理想的なソリューションです。自社のデバイスやすべてのクライアントのデバイスを管理し、サポートを提供できます。
有人対無人リモートサポート：サイドバイサイド比較
ここでは、有人および無人リモートサポートが何を伴うか、そしてそれぞれの主な使用ケースを詳しく見ていきます。
有人 vs. 無人: あなたのニーズに最適なSplashtop リモートサポート ソリューションを見つけましょう
主に無人アクセス: でいつでもデバイスを管理する必要がある場合でも、有人アクセス でリアルタイムにユーザーをサポートする必要がある場合でも、自分のワークフローに合ったソリューションを選ぶことが重要です。
Splashtop Remote Supportは、ITチームとサポートプロフェッショナルに、無人および有人のリモートサポートを安全かつ効率的に提供する柔軟性を提供するように設計されています。適切なプランがあれば、ユーザーをサポートし、どこからでもデバイスを管理するために必要なすべてのツールを手に入れることができます。
Splashtop リモートサポート を探索して、あなたのニーズに最適なものを見つけてください。