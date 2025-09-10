リモートアクセスは、リモートやハイブリッドの従業員やITチームをサポートするための強力なツールであり、どこからでも、どのデバイスからでも仕事用デバイスに接続できるようにします。しかし、デバイスにリモートでアクセスする方法はいくつかあり、それぞれに利点と欠点があります。
では、エージェントレスとエージェントベースのリモートアクセスを比較し、それぞれがビジネスやITチームに対してセキュリティ、柔軟性、制御の面で何をもたらすのかを見てみましょう。
エージェントレスとエージェントベースのリモートアクセスの理解
まず、エージェントレスとエージェントベースのリモートアクセスが何であるかを理解する必要があります。どちらもユーザーがどこからでもリモートデバイスに接続できるように設計されていますが、接続方法には大きな違いがあります。
エージェントレスリモートアクセスとは何ですか？
エージェントレスリモートアクセスは、各エンドポイントにソフトウェアエージェントをインストールせずにデバイスにリモートで接続し、制御する能力です。これは通常、RDP、VNC、またはSSHなどのプロトコルを使用して接続しますが、ブラウザベースの接続も可能です。
エージェントレスリモートアクセスは、エンドポイントエージェントを必要とせずにポリシー制御された接続を確立します。これらの接続は、組織のポリシーに応じて、有人または無人での使用が可能です。迅速で便利な方法ですが、エージェントベースのリモートアクセスに比べて制御や機能が少ない傾向があります。そのため、ITチームがエンドユーザーに迅速にリモートサポートを提供する際によく使用されます。
エージェントベースのリモートアクセスとは？
エージェントベースのリモートアクセスは、エンドポイントにインストールされたソフトウェアエージェントを使用してリモート接続を可能にします。ユーザーがリモートデバイスに接続する必要があるとき、ソフトウェアにアクセスし、エージェントを介して完全なアクセスを得ます。
これは、すべてのターゲットエンドポイントにソフトウェアをインストールする必要がありますが、無人デバイスに対してより深い制御、持続的な接続性、そして高度な管理機能を提供します。エージェントレス接続も無人サーバーアクセスを可能にしますが、機能セットはより限定的です。その結果、エージェントベースのリモートアクセスは、外出先で頻繁にリモートデバイスにアクセスする必要があるエンドユーザーに好まれることが多いです。
リモートデスクトップエージェントは何をしますか？
リモートデスクトップエージェントは、リモートアクセスを可能にするためにエンドポイントデバイスにインストールさ��れるソフトウェアコンポーネントです。ユーザーがリモートデバイスにアクセスしたいとき、ソフトウェアエージェントは安全な接続を作成し、ユーザーが自分のコンピュータやモバイルデバイスから接続されたデバイスを制御できるようにします。
リモート接続やセッション管理に加えて、リモートデスクトップエージェントはファイル転送、クリップボード同期、マルチモニターサポートなどの機能も実行でき、セキュアなリモートワークのための便利なツールとなります。
エージェントレスとエージェントベースのリモートアクセスソリューションの比較
では、エージェントレスとエージェントベースのリモートアクセスの違いを分解してみましょう。それぞれには独自の強みと欠点があり、組織のリモートアクセスソリューションを選ぶ際に考慮すべきです。
セキュリティ: エージェントベースとエージェントレスのリモートアクセスソリューションは、AES-256暗号化、MFA、詳細なログ記録などのエンタープライズグレードの保護を含んでいます。エージェントベースのツールは、セッション録画などの追加のエンドポイントレベルの制御を追加することがよくあります。
設定の容易さ: エージェントレスリモートアクセスは、デバイスにソフトウェアをインストールする必要がないため、通常、エージェントベースのアクセスよりも設定と管理が簡単です。 しかし、一度ソフトウェアエージェントがインストールされると、通常、リモートデバイスへの接続が��より迅速で簡単になります。
スケーラビリティ: エージェントレスリモートアクセスは、新しいソフトウェアをインストールする必要がないため、スケールしやすいです。しかし、エージェントベースのソリューションがスケールしにくいわけではなく、新しいデバイスにソフトウェアをインストールするだけです。
システム要件: エージェントベースとエージェントレスの両方の接続は、セキュアで高パフォーマンスなリモートセッションに最適化されています。主な違いは、設定と制御にあります。
ユースケース: エージェントベースのアクセスは、仕事用コンピュータへの定期的で持続的な接続が必要な従業員や、デバイスのフリートを管理するITチームに最適です。エージェントレスアクセスは、ソフトウェアをインストールせずにデバイスへの柔軟でオンデマンドのアクセスが必要なIT管理者、ベンダー、またはサポートチームに最適です。
エージェントモデルとエージェントレスモデルを選択する際の重要な考慮事項
どのモデルがあなたに適しているかどうかを知るにはどうすればよいですか？エージェントレスとエージェントベースのリモートアクセスを比較する際には、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。
あなたの特定のビジネスニーズとリモートアクセスを何に使用するかを考慮してください。柔軟性を重視する場合、エージェントレスモデルが適しているかもしれません。しかし、エンドポイントに対するより深いレベルの制御を望��む場合、エージェントベースのモデルがより多くのニーズを満たします。
アクセスのしやすさも重要な要素です。エージェントレスリモートアクセスは、エンドポイントにソフトウェアをインストールする必要がないため、設定が簡単なことが多いです。しかし、これはまた、リモートセッションを開始するのに多くの作業が必要であり、両端のユーザーが接続する必要があるため、最も便利なオプションではありません。
また、セキュリティ要件も考慮してください。エージェントベースのソフトウェアは、通常、エージェントレスリモートアクセスよりもセキュリティが高く、ソフトウェアにはエンドツーエンドの暗号化や多要素認証などのセキュリティ機能が備わっていることが多いです。これにより、厳しいITコンプライアンス要件を持つ組織にとって好ましい選択肢となる可能性があります。
エージェントレスリモートアクセスソリューションは迅速に起動でき、ソフトウェアを必要とせずに接続されたデバイスにアクセスでき、スケールしやすいです。しかし、エージェントベースのソリューションは、より多くの制御、機能、およびセキュリティを提供し、より堅牢なオプションとなります。
シームレスなエージェントベースおよびエージェントレスリモートアクセスのためのSplashtopソリューション
エージェントレスとエージェントベースのリモートアクセスを比較した今、どちらがあなた�のビジネスに最適かがわかるでしょう。どちらを好むにせよ、エージェントレスリモートアクセスのオンデマンドのアクセス性や、エージェントベースの接続の豊富な機能とセキュリティを好むにせよ、Splashtopはあなたの接続をサポートします。
Splashtop Streamer: エージェントベースのリモートアクセスソリューション
安全で信頼性が高く強力なソフトウェアエージェントでデバイスにリモートアクセスしたい場合は、Splashtop Streamerを使用して接続を確立できます。
SplashtopのStreamerソリューションは、リモートデバイスに対する完全な制御を伴うリモートアクセスを提供します。これにより、安定した、安全で応答性の高いリモートセッションが可能になり、プロジェクトやプログラムを常に手の届く範囲に保ちます。
Splashtop Streamerは、従業員がリモートデバイスにアクセスするのを助けるだけでなく、ITチームやサポートプロフェッショナルがどこからでもシステムを管理し、トラブルシューティングすることを可能にします。リモートサポートツールは、サポートエージェントにエンドユーザーのデバイスへの直接アクセスを提供し、エンドユーザーのコンピュータの前にいるかのように、どのデバイスからでもサポートとトラブルシューティングを提供できるようにします。
Splashtop Connector: エージェントレスリモートアクセスソリューション
Splashtopはまた、エージェントレスリモートアクセスのためのSplashtop Connectorソリュ��ーションも提供しています。これにより、リモートアクセスエージェントやVPNを必要とせずに、コンピュータ、サーバー、ネットワークデバイスにリモートでアクセスすることができます。
Splashtop Connectorは、サードパーティアプリを許可しない閉じたネットワークでも、顧客、Internet of Things (IoT) デバイス、POSシステムなどへのリモートアクセスを可能にします。また、完全なリモートデスクトップ接続ではなく、特定のプログラムへのリモートアクセスのみを許可し、安全な接続を確保します。
これにより、接続されたデバイスにエージェントをインストールすることなく、簡単に展開でき、安全で迅速かつ信頼性の高いリモートアクセス体験が実現します。
