エンドポイントセキュリティオペレーションが難しくなっている理由
エンドポイント環境はかつてないほど分散しています。ハイブリッドワーク、リモートデバイス、混合オペレーティングシステムにより、ITとセキュリティチームがサポートしなければならないエンドポイントの数が増加し、限られたリソースで対応することが多くなっています。
同時に、エンドポイントセキュリティの操作はより複雑になっています。セキュリティチームは脅威を検出し調査するために高度なプラットフォームに依存しており、一方でITチームはソフトウェアの設定、エンドポイントの準備、問題発生時の対応支援を担当しています。これらの責任が別々のツールで管理されると、通常のセキュリティ操作さえも遅くなることがあります。
この課題に対処するために、SplashtopはSplashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）とCrowdStrike Falcon®プラットフォームの統合を発表しました。これにより、組織はWindows環境全体でのエンドポイントセキュリティ運用を効率化することができます。この統合により、ポリシーに基づいたFalconセンサーの設定が可能になり、Splashtopを通じて運用の可視性を提供します。一方で、CrowdStrikeはエンドポイント検出、調査、および対応のためのシステムとして機能します。
エンドポイント管理とエンドポイントセキュリティの運用上のギャップ
エンドポイント 管理 および エンドポイントセキュリティ プラットフォームは、異なる目的のために設計されており、通常、異なるチームが所有しています。CrowdStrike Falconのようなエンドポイントセキュリティプラットフォームは、検出、調査、対応に重点を置いています。エンドポイント管理プラットフォームは、設定、構成、および継続的なエンドポイント運用に重点を置いています。
この分離により、日常のセキュリティワークフロー中に運用上のギャップが生じます。セキュリティエージェントの設定やエンドポイントの保護範囲を維持する、または影響を受けたデバイスを調査のために準備するなどのタスクは、多くの場合セキュリティコンソールの外でITチームの作業が必要です。チーム間の調整は、実行を遅らせる手動のチェック、ツールの切り替え、そして引き継ぎを伴うことがあります。
セキュリティイベントが発生したとき、このギャップはより顕著になります。セキュリティチームはセキュリティプラットフォーム内で脅威を調査し、一方でITチームはエンドポイントアクセスの提供、システム状態の確認、または別のツールを使用した対応アクションのサポートが必要な場合があります。セキュリティコントロールが意図通りに機能していても、分断されたワークフローは不要な運用の負担を増やすことがあります。
SplashtopとCrowdStrikeの統合は、このギャップ��を運用レベルで解決するように設計されています。統合により、Splashtop Autonomous Endpoint が可能になります
CrowdStrike Falconセンサーの設定をポリシーに基づいて管理し、エンドポイント保護の状態に対する運用上の可視性を提供する一方で、Falconプラットフォーム内でのセキュリティ調査および対応を継続します。
SplashtopとCrowdStrikeの統合が提供するもの
Splashtop AEMとCrowdStrike Falconプラットフォームの統合は、既存のセキュリティワークフローと所有権を維持しながら、エンドポイントセキュリティの運用を簡素化することに焦点を当てています。
Splashtop AEM を通じた集中ファルコンセンサー設定
この統合により、ITチームはSplashtop AEMコンソールから直接CrowdStrike Falconセンサーのインストールを管理できます。センサーの設定は、エンドポイントセキュリティポリシーを通じて自動化でき、分散したマルチプラットフォーム環境全体で展開および継続管理を標準化するのに役立ちます。これにより手動作業が削減され、Falconプラットフォームでの操作方法をセキュリティチームが変更せずに、効率的かつ一貫した設定が確保されます。
セキュリティワークフローを変更することなく、高度なエンドポイント・セキュリティの可視性
この統合により、Splashtop内からエンドポイントのセキュリティ姿勢を一元的に高レベルで可視化することができます。チームはFalconセンサーのインストールを確認し、保護ステータスを表示し、割り当てられたエンドポイントセキュリティポリシーを理解することができます。CrowdStrikeは、Falconコンソールを通じ��て脅威インテリジェンスと対応能力を提供し、詳細な調査や修復が必要な場合でも対応します。
既存のCrowdStrike投資の価値拡大
CrowdStrikeを既に使用している組織にとって、Splashtop AEMとの統合は、セキュリティチームの運用を変更するのではなく、強力な調整を通じてその投資をさらに発展させることを目的としています。
Falconセンサーの展開を簡素化し、集中化された運用の可視性を提供することで、Splashtopは分散環境全体でのエンドポイントカバレッジを維持するために必要なオーバーヘッドを削減します。ITチームは、設定と日常の運用タスクをより効率的に処理できる一方で、セキュリティチームは引き続きFalconプラットフォームを使って検出、調査、および修復に依存しています。
統合により、ルーチンワークフロー中のツールの切り替えが減少します。複数のコンソール間を移動して設定状況やエンドポイントの準備状況を確認するのではなく、チームはSplashtop内でハイレベルな可視性を得て、CrowdStrikeに切り替えて深いセキュリティ分析を行うことができます。これはコーディネーションを改善しながら、セキュリティオペレーションの記録システムとしてのCrowdStrikeを保持します。
これらの機能を組み合わせることで、組織は既存のCrowdStrike設定からより多くの運用価値を引き出し、既存のセキュリティプロセスや所有権を妨げずに効率性と調整を向上させることができます。
この統合が設計されている人
SplashtopとCrowdStrikeの統合は、セキュリティチームが脅威を検出または対応する方法を変更することなく、エンドポイントセキュリティオペレーションの実行方法を改善したいと考える組織向けに構築されています。
特に関連があるのは:
エンドポイントの設定とメンテナンスを担当するITチーム: ソフトウェアの展開、設定、および複数プラットフォームにわたるエンドポイントの準備を管理し、Falconセンサーを大規模に展開および管理するためのより効率的な方法を求めるチーム。
CrowdStrike Falconを記録システムとして使用するセキュリティチーム：検出、調査、および修正のためにCrowdStrikeに頼り、Falconコンソールの外での運用摩擦を減らしながらそれらのワークフローを維持したい組織。
ハイブリッドおよび分散型ワークフォースをサポートする組織: エンドポイントがオフィス、自宅、リモートの場所に分散されている環境では、一貫した設定や運用の可視性を維持することが難しくなります。
セキュリティの所有権を統合せずに業務を効率化しようとするチーム: ツールを統合したり責任を再定義したりせず、既存のセキュリティプロセスを混乱させることなく、ITチームとセキュリティチームの間の調整を改善したい企業。
Splashtop AEM と CrowdStrike の使い始め
顧客は、Splashtopを通じてCrowdStrikeのエンドポイント検出および応答（EDR）と管理検出および応答（MDR）ソリューションを直接購入でき、調達と初期導入が簡素化されます。そこから、Falconセンサーのインストールと継続的な管理はSplashtop AEMを通じて行うことができ、ITチームはセキュリティ運用をより効率的にサポ��ートできるようになります。
SplashtopのSplashtop EDR および MDR アドオン ページで、利用可能なEDRおよびMDRオプションに関する追加の詳細をご覧いただけます。そこには、サポートされているオファリングが概説されています。
セキュリティ制御を損なうことなく運用のシンプルさを実現
エンドポイント環境がより分散されるにつれて、IT運用とセキュリティチームの間の調整の改善はますます重要になっています。Splashtop AEMとCrowdStrike Falconプラットフォームの統合は、IT運用チームとセキュリティチームのより良い連携を促進するために設計されています。
Falconセンサーの設定を簡素化し、中央集約型の運用可視性を提供し、アクションが必要なときにエンドポイントへの安全なアクセスを可能にすることで、Splashtopはエンドポイントセキュリティの運用における摩擦を軽減します。
SplashtopとCrowdStrikeは共に、組織がエンドポイントのセキュリティオペレーションを円滑にし、チーム間の調整を改善し、分散環境をより効率的に管理しながらも、コントロールや責任を損なわないようにします。
