コロナウイルスの発生により、企業が従業員に在宅勤務を可能にするための世界的な動きが生まれました。これは、従業員とその家族を安全に保つために雇用主が取った予防策であり、今後のトレンドです。Splashtopは、リモートアクセスとリモートサポートツールとして、在宅勤務中の従業員の生産性を向上させ、ビジネス継続計画を支援するユニークな立場にあります。
Splashtop リモートアクセス Proでお客様が自宅で仕事をできるようにしましょう
あなたの顧客もリモートで働いていますか？追加のインストールなしで、生産性を高め、仕事用のコンピュータにリモートアクセスできるようにサポートできます。NinjaOneエージェントの一部として既にインストールされているストリーマーを活用し、顧客が自分のデバイスからコンピュータにリモートアクセスできるようにします。
たった4つの簡単なステップで完了します。
このようにして、セキュアリモートアクセスをお客様に追加サービスとして提供し、追加の収益源を得ることができます。 私たちのNinjaOneサポートページには詳細な手順が記載されています。
Splashtop リモートアクセス Proについて
Splashtop は、ビジネスプロフェッショナルや大規模なチームにとって最も信頼され、信頼性が高く、セキュアリモートアクセスツールを提供します。ユーザーは自宅のコンピュータやiOS、AndroidデバイスからWindows、Mac、Linuxコンピュータに接続できます。Splashtopのリモートアクセスセ��ッションは、マルチモニター対応、セッション録画、チャット、デスクトップ共有、リモート再起動などの機能を提供します！
Splashtopは、在宅勤務の取り組みをサポートするために、チームに最大25％の割引を提供しています。Read all you need to know about Splashtop リモートアクセス.
NinjaOneで管理されていないコンピュータやモバイルデバイスもサポートする必要がありますか？Check out Splashtop リモートサポート for attended and unattended support.