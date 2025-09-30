リモートワークはメディア＆エンターテインメント（M&E）業界にとって新しいものではありません。実際、M&Eはパンデミックの前からIPリモートプロダクションへの段階的な移行を行っていました。専門的な人材の不足、新しい技術、オーダーメイドのコンテンツの需要から、M&Eのプロフェッショナルが働くための新しく、より効率的な方法が生まれました。
フリーランサーであれ、大規模なプロダクションスタジオであれ、どこからでもハイエンドのワークステーションにアクセスする力は、高速なペースでコンテンツを制作・配信し、効率を最大化し、コストを削減するための鍵です。
このブログ投稿では、メディアとエンターテインメントのワークフローを改善するために、セキュアで高性能なリモートソリューションを使用する3つの方法を紹介します。
1. 創造性を解き放つ
クリエイティブな人々は、周囲の世界からインスピレーションを得る自由と、そのインスピレーションをビデオ、3Dアニメーション、音楽、テレビ番組、ゲームなどに変える力を必要としています。
ひらめきが訪れたとき、高性能なワークステーションに接続して、それを実現し�たいと思うでしょう。Splashtopのようなセキュアで高性能なリモートソリューションを使用すると、スタジオやオフィスに物理的にいなくてもこれらのリソースにアクセスできます。
自分のデバイス（タブレットやスマートフォンを含む）を安全に使用して、ワークステーションにリモート接続できます。その後、リソースを多く消費するソフトウェアを、まるでそこにいるかのように使用できます。Splashtopの USBリダイレクション機能 を使って、 Wacomタブレット のようなサードパーティデバイスにもリモートアクセスできます。
「Splashtop Enterpriseは、すべてのアーティストが自宅のオフィスから高性能ワークステーションをリモートで使用できるようにします。チームは、[Wacom]ペンやタブレット、Adobe Suite、Maya、ToonBoomなどのソフトウェアをリモート接続で利用できることを喜んでいます。」– Andres Reyes, Boxel Studioの最高技術責任者
2. 生産性を次のレベルに引き上げる
メディア＆エンターテインメントでは、競争が激しく、ビジネスモデルは消費者の需要の変化に応じて常に進化しています。プロダクション会社は、より少ないリソースで、より速いペースで多くのことを行うことが求められています。
どのデバイスからでも、どこからでも強力なワークステーションにセキュアにログインできる能力は、時間とリソースのより効率的�な使用を可能にし、その結果、生産性を向上させます。
制作プロフェッショナルは、個人のデバイスから任意のソフトウェアにアクセスすることで、60 fpsでの4Kストリーミングの力を活用して、プロジェクトを編集、アニメーション化、リップシンク、またはレンダリングすることができます。
一方、制作スタジオは、創造的な資産の投資収益率を最大化するために、異なるユーザーとリモートセッションを安全にスケジュールできます。
「Splashtopを使用すると、編集者はオフィスにいるかのようにほとんど遅延を感じません。リモートコントロールは簡単で使いやすいです。」 – Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production, New Zealand
3. 地理的な障壁を取り除き、才能のある人々の協力を可能にする
高度なスキルを持つプロフェッショナルは見つけるのが難しいだけでなく、世界の反対側にいるかもしれません。クラウドおよびオンプレミスのリモートソリューションにより、はるかに広い人材プールにアクセスでき、プロフェッショナルが場所に関係なくシームレスに協力できるようになります。
彼らは同じクリエイティブワークステーションにログインし、自分のデバイスを使ってリモートで操作し、接続しているマシンに直接作業を保存することができます。これにより、特に複数のクリエイターが同じプロジェクトに貢献する必要がある場合、はるかにス��ムーズで安全な生産プロセスが可能になります。
リモートワークオプションを提供することで、Boxel Studioは、移転費用を負担せずに国際的に採用することができました。CTOのAndres Reyesは、「今では、これらの節約を労働力全体に分配できるため、より良い給与を提供しています。これは、Splashtopで経験した主要な効率の1つです。」と述べました。
メディアとエンターテインメントの成功事例
「[Splashtopを使用して]スタジオのパフォーマンスは、ロックダウン中でも低下しませんでした。「どの地域にいても、一貫性とビジネスの継続性が重要です。」– Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio
他のM&E企業、Adobeを含む、がSplashtop リモートアクセスを利用してどのようにスピードと効率を向上させたか知りたいですか？最新のケーススタディをご覧いただくか、メディアとエンターテインメント向けのリモートソリューションについて詳しく知ることができます。