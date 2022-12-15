Boxel StudioがSplashtopを使用してアーティストがどこからでも生産的に作業できるようにする
高品質なリモートアクセスによるハイブリッドワークプレイスは、生産性とワークライフバランスを向上させます
概要
Boxel Studioは、生産性を損なうことなく、従業員のワークライフバランスを向上させるために柔軟な職場環境を実現することを決意しました。複数のリモートアクセスソリューションを試した後、Boxel Studioは、アーティストが高性能なワークステーションやソフトウェアにリモートでアクセスし、スタジオと同じようにどこからでも作業できるようにするためにSplashtopを選びました。ITチームも同じプラットフォームを活用してワークステーションを効果的にサポートし、手作業を80%削減しました。Splashtopを使用することで、Boxel Studioは従業員の満足度と生産性を向上させ、グローバルな労働力のコストを削減しました。Boxel Studioの最高技術責任者であるAndres Reyesが、彼と彼のチームの経験を共有します。
Boxel Studioより
Splashtopを導入すると、すぐにアーティストからメールが届きます。「すごいです。これで本当に仕事ができるようになりました、実際に仕事を終わらせることができます。」こうして、ユーザーの満足度が得られ始めます。
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
課題: 安全で高性能なリモートアクセスソリューションの発見
Boxel Studioは、パンデミックが発生する前から「インスタジオホームオフィス」というプロトコルを開始し、従業員が妥協することなく在宅勤務を可能にすることを目指しています。その目的は、より良いワークライフバランスを実現し、どこからでも働ける柔軟性を従業員に提供することでした。
Boxel StudioはPCとMacの両方を組み合わせて使用しています。彼らは非常に堅牢なインフラと、120GB以上のRAMやQuadro RTX 8000のようなグラフィックスカード、その他のハードウェアを備えた高性能なワークステーションを持っています。これらのワークステーションは、Maya、Nuke、Adobe Suite、Toon Boomのようなアニメーションソフトウェア、Modoのようなモデリングソフトウェア、その他多くのソフトウェアを実行します。
Reyesの心にあった質問は、「アーティスト、コラボレーター、その他のチームメンバーが自宅で作業しながら、私たちの安全なインフラと専門的なワークステーションにアクセスできるようにするにはどうすればよいか？」でした。
Reyesと彼のチームは多くのリモートアクセスソリューションを試しました。彼らは、どれも非常に優れているものの、IT部門がリモートサポートを提供することに重点を置いているように見え、ユーザー体験を楽しむことにあまり焦点を当てていないことに気付きました。場合によっては、遅延やビデオ圧縮がうまく機能しないことがありました。彼らはまた、距離に大きく依存するハードウェアベースのソリュー�ションも試しました。コンピュータとアーティストがログインしなければならない場所から非常に遠くにいる場合、非常に高い遅延を経験しました。
もう一つの重要な考慮事項はセキュリティでした。Boxel Studioは、大手ブランドスタジオと協力するための複数の認証を持っています。彼らが取り組んでいるコンテンツの一部が何らかの理由で盗まれることが懸念されていました。Reyesは、「メディアとエンターテインメント業界では、無形でデジタルで価値のあるコンテンツを扱っており、それが最終的に劇場、従来の放送、ケーブル、またはNetflix、Amazon、Disney+、HBOMax、Paramount+、HULUのようなOTT（オーバーザトップ）メディアサービスを通じて配信されます。そして、それがその価値です。したがって、そのコンテンツが実際の商業的な発売前に流出することは目的を果たしません。」と説明しました。彼らは、セキュリティ要件を満たし、ハイブリッドオフィス環境でデータを保護するためのリモートアクセスソリューションを必要としていました。
ウェブでオプションを探している間、Reyesと彼のチームはSplashtopに出会いました。フォーラムでのレビューは非常に良く、他の多くの専門家も高く評価していました。そこで、彼らはSplashtopを試してみました。Reyesは、「Splashtopが私たちのソリューションとして選ばれた理由は、それが非常にバランスが取れていて、非常によく考えられているからです。」と言いました。「それには多くの強力なITツールもあります。」
解決策: Boxel Studioは、Splashtopを使いやすく、堅牢なセキュリティと優れたUXを備えたソリューションと見なしています
Boxel Studioの従業員は、自分のパソコンを使ってSplashtopを利用してリモートの高性能ワークステーションに安全にログインできます。多くの場合、従業員には、スタジオの高性能ワークステーションにリモートで接続し活用するための必要な容量を持つ小型システム（シンクライアント、モニター、キーボード、マウス、タブレット）が提供されます。以下は、Boxel StudioがSplashtopをリモートアクセス技術パートナーとして選んだ主な理由です：
使いやすさとユーザーエクスペリエンス
Reyesは言いました、「私たちは常に、試用からライセンスの実際の取得まで、非常に堅牢なユーザーエクスペリエンスを提供していると感じていました。それはただの至福で、手間のかからない体験です。Splashtopの設定はとても速くて簡単で、まるで魔法のようでした！すべてが簡単です – もっとユーザーを追加したいですか？クリッククリック、とても簡単です！」Reyesはさらに言いました、「他のソリューションを試したとき、ユーザーはそれがごちゃごちゃしていて、遅すぎる、これが欲しかったわけではない、などと言っていました。Splashtopを設定したところ、すぐにアーティストたちからメールが届きました – すごい、これで本当に仕事ができる、本当に仕事を終わらせることができる。そうしてユーザーの満足度が上がっていきます。」
パフォーマンス
Splashtopを使用することで、Boxel Studioは一貫して高速な接続とほとんど圧縮を感じない体験を得ました。また、クラウドベースであるため、パフォーマンスはユーザーとリモートコンピュータのポイント間の距離に依存しませんでした。Andresは言いました、「私たちのアーティストやプロデューサーは、アニメーションの分数、合成するフレーム、完成させるモデルのノルマを持って締め切りに間に合わせる必要があります。生産性を向上させながら、ワークライフバランスを取る方法を考えたかったのです。アーティストが週に2日または3日自宅で作業でき、納品物に影響を与えないという事実は、私たちにとって勝利です！」
セキュリティ
Andresは言いました、「これを強調したいです：Splashtopはとても安全です！管理者用のバックエンドには2段階認証があり、ユーザーにファイルのドラッグ＆ドロップ、USBの挿入、コピー＆ペーストなどを許可できます。本当に、超安全です。」
Wacomタブレットのサポート
Boxel Studioのアーティストは、SplashtopのUSBデバイスのリダイレクト機能を活用して、リモート接続中に自分のローカルWacomペンタブレットを使用しています。
ITサポート機能
初めは、Boxel StudioはリモートアクセスのためだけにSplashtopを使用していました。しかし、Splashtop リモートアクセス ProからSplashtop Enterpriseにアップグレードした際、リモートサポート機能も手に入れました。アンドレスは、「Splashtop Enterpriseは、誇張ではなく、IT部門の手作業の80%を削減しました」と述べました。以前は、ITチームはモデリング、リギング、アニメーション、コンポジティングなどのために部門のワークステーションを管理する独�自のシステムを持っていました。Splashtop Enterpriseを使用することで、彼らはイメージやグループを作成し、それらのコンピュータをデジタルで管理します。「今では、実際にすべてのコンピュータの更新をこの日、この時間にスケジュールし、管理することができます。そして、すべてのコンピュータにそれが行き渡ります。Splashtopはスタジオ内のすべてのワークステーションのメンテナンスプラットフォームになりました」とレイエスは説明しました。
カスタマーサービス
Reyesは言いました、「あなたたちは素晴らしいサポートを提供しています。私たちに積極的に連絡をくれました—この体験をより良くするために他に何ができるでしょうか？私たちはあなたたちを技術パートナーと考えています。あなたたちは私たちに最高の体験を提供するのを非常に簡単にしてくれました。Splashtopが提供してくれたサポートの種類に非常に満足しています。」
結果: ハイブリッドオフィスで利益率と従業員満足度が向上
パンデミックが発生する4ヶ月前、Boxel Studioはすでに「スタジオ内ホームオフィス」プロトコルを有効にしており、従業員はリモートで働いていました。Reyesは、「ロックダウン中でも、私たちは止まらなかった。既に進行中のプロダクションの締め切りを守ることができました。スタジオのパフォーマンスは落ちなかった。」と言いました。「どの地域にいても、一貫性とビジネスの継続性が重要です。」
Splashtopの前は、Boxel Studioは採用にいくつかの課題を抱えていました。彼らは、世界の他の地域に拠点を置くアーティストを移転させるための費用を支払い、インド、アルゼンチン、スペイン、イタリア、アメリカ、カナダのアーティストを一つの屋根の下に集める必要がありました。今では、世界中のどこにいる人にも契約を提供でき、移転費用をかける必要がありません。その節約はアーティストや協力者に還元されます。Reyesは、「移転費用の節約の一部を労働力全体に分配できるため、より良い給与を提供できるようになりました。ここで、Splashtopで多くの効率が達成されたと感じています。」と結論付けました。
Boxel Studioは、Splashtopを使用して、生産的で柔軟な職場を実現し、従業員の満足度とコスト削減を向上させました。
制限事項
Boxel Studioについて
Boxel Studio は、ティフアナに拠点を置くVFXとアニメーションのリーディング施設です。視覚コンテンツ業界向けのハイエンドソリューションを専門としています。フォトリアリズムとCGの世界の最高の組み合わせを提供することに専念しているBoxel Studioは、技術とアニメーションを融合させ、人々とそのストーリーに接続する印象的なイメージを作り出します。